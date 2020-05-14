Печальная история танка "американской мечты"

История этого танка стартовала в 60-х годах XX столетия. На тот момент основным боевым танком США был M60 "Patton", который вел свою родословную от M26 "Pershing", танка периода Второй мировой войны. Конечно, "М60" постоянно улучшался, однако конструкция подошла к пределу модернизации, и требовалось создать что-то принципиально новое.

Попытки предпринимались и ранее, но все предыдущие прототипы давали незначительное преимущество, которое не оправдывало переход на принципиально новую технику.

А в Советском Союзе тем временем уже делали "Т-62" с гладкоствольным 115-мм орудием, способным пробивать "Паттона" на любой реальной дистанции боя.

США + Германия = танк мечты?

Разработка обещала быть весьма затратной, и чтобы хоть как-то сэкономить средства, США решила объединить усилия с Германией.

У Германии на тот момент только готовился к производству перспективный "Leopard 1", но американское командование не устраивала концепция быстрого танка практически без брони. Поэтому немцам пришлось согласиться, что о перспективах нужно думать заранее, и подписать меморандум о совместной разработке.

"Но постойте-ка! — воскликнут люди с техническим образованием. — О какой совместной разработке может идти речь, если в Германии и в США используются абсолютно разные системы измерения?".

Кроме того, имел место языковой барьер, у конструкторов были разные подходы к разработке и испытаниям. Эти проблемы удалось решить частично: решили использовать метрическую систему и английский язык.

Скорости разработке не добавлял и тот факт, что при утверждении ТЗ армейское начальство на вопрос

"Какие новые технологии нам стоит внедрить в новую технику?"

ответило просто и лаконично:

"Все, которые есть".

Давайте посмотрим, что же конструкторы пытались реализовать в "МBТ-70" исходя из всех вышеуказанных условий.

"МBТ-70": "неведома зверушка" американской армии

Советская концепция максимального уменьшения силуэта танка считалась довольно неплохой, но довели ее до абсурда настолько, что механик-водитель перестал помещаться в корпус. Его пересадили в башню, к остальным членам экипажа.

Стоит уточнить:

чтобы нормально управлять танком, мехводу желательно смотреть по направлению корпуса танка, поэтому в башне для него разместили вращающуюся капсулу, которая должна была вращаться отдельно от всей башни.

Казалось бы — на бумаге идея звучит здраво: мехвод на марше, когда башня танка развернута назад, мог развернуть капсулу вперед и немного приподнять, чтобы смотреть из люка.

В боевой обстановке эту же капсулу можно было развернуть на 180°, чтобы сдавать задним ходом имея отличный обзор. Однако на практике (из-за того, что капсула была смещена от центра вращения башни) периферийным зрением водитель видел, что вокруг него все вращается, из-за чего его начинало укачивать, и он ощущал дезориентацию.

На том месте, где ранее располагалось место механика-водителя, разместили топливный бак. У такого места установки было одно неоспоримое преимущество: полный топливный бак неплохо задерживает осколки. А вот полупустой или вовсе пустой бак мог взорваться, при этом подарив "незабываемые ощущения" всему экипажу, так как энергии взрыва попросту некуда уйти из бронекорпуса.

Бронирование "MBT-70" остается под грифом "Секретно", однако известно, что лоб башни и корпуса защищали листы катаной брони, изнутри их дополняли литые элементы, а про то, что было между этими слоями, история умалчивает.

Однако, считалось что такое бронирование точно выдержит попадание из любого существующего танка и остается небольшой запас на будущее.

"Пушка мечты" с "хрустальными" зарядами и другие особенности "MBT-70"

"MBT-70" планировалось вооружать новейшими американскими ПТУРами "Shillelagh". Для этого взяли орудие с легкого танка M551 "Sheridan" и "раздули" его до 30 калибра, что позволило улучшить баллистику для боеприпасов. Однако заряжать унитарные боеприпасы калибром 152 мм в тесной башне было практически невозможно, поэтому заряжающий был заменен на автомат заряжания. Он был размещен в тыльной нише башни, прикрытый сверху вышибными панелями, дабы при взрыве боекомплекта экипаж страдал как можно меньше.

Всего боекомплект составлял 26 выстрелов в автомате заряжания, включая ПТУРы, плюс еще 16 снарядов были размещены в боевом отделении. У советских танков того же периода боекомплект был примерно таким же, при меньшем калибре орудия.

Однако, как бы это странно не звучало, основные претензии у испытателей были не к автомату заряжания, а к снарядам. Они комплектовались специальной гильзой, сгоравшей в стволе вместе с порохом. И при большой влажности гильзы разбухали и не влезали в казенник ствола. А если и влезали, то сгорали не полностью — и мешали уже следующим снарядам. При этом гильзы были настолько хрупкими, что повреждались даже при штатной работе автомата заряжания.

Однако немцы, даже не зная обо всех "преимуществах" американского орудия, заранее почуяли неладное и предложили устанавливать свою гладкоствольную 120-мм пушку. И хотя из нее нельзя было запускать ПТУРы, и эффективная дальность была не 3, а 2 километра, немцы справедливо считали эту дистанцию достаточно эффективной для возможного европейского театра военных действий. Но американское начальство не хотело идти на уступки.

В условиях возможной ядерной войны экипаж защитили противорадиационным подбоем, толщиной 10 сантиметров, а также установили фильтр-вентиляционную установку, для очистки поступающего в танк воздуха.

Это отнюдь не полный список всех "наворотов", однако к 1969 году первоначальный запланированный бюджет был превышен в 5 раз.

Специальная комиссия пришла к выводу, что на доработку и излечение всех "болезней", присущих новой технике, уйдет еще примерно такая же сумма, что доведет стоимость производства одной единицы до 1 миллиона долларов, что с учетом инфляции составляет примерно 7 миллионов.

Немцы, увидев все это, ушли из проекта и вскоре построили свой "Leopard 2".

Да и американцы не были рады такой кругленькой сумме и решили доработать проект со слегка измененным бронированием и вооружением под названием "XM803". Однако в конце концов пришли к выводу, что надо все-таки умерить свой пыл по части использования новых разработок и перезапустить проект полностью. И в результате новой программы у них появился M1 "Abrams".

Фото:twitter.com