Су-37/47 - ключ к будущему

Распад Советского Союза в 1991 году "загнал в тупик" многие разработки по части авиации.

Однако концерн "Сухой" продолжил работу над своим "Су-37/47" ("Беркут"). Самолет во многом заимствовал узлы и агрегаты у другого продукта концерна — "Су-27" — за исключением узлов крыла, которые были развернуты вперед в попытке исследовать маневренность на дозвуковых скоростях и маневренность после сваливания. Что получилось в итоге?

Зачем строили "Су-37/47"

Начать стоит с парадокса: четыре рабочих прототипа были в конечном итоге завершены, хотя формального принятия их на вооружение российскими ВВС не состоялось.

Таким образом, "Су-37/47" остался в истории авиации как "испытательный" самолет, на котором "обкатывали" различные инженерные решения. В частности, именно благодаря данным, полученным после тестов "Су-37/47", был создан "Су-35", а за ним — и "Су-57".

Ключевой особенностью "Су-47" стало использование крыла обратной стреловидности. Такое крыло дает некоторые преимущества перед обычным расположением крыльев, наблюдаемым сегодня почти во всех реактивных самолетах.

Например, самолет с крыльями обратной стреловидности способен обеспечить отличную маневренность на дозвуковых скоростях, уменьшить взлетные и посадочные крены, уменьшить радиолокационную заметность и дать пилоту повышенную управляемость при больших углах атаки.

Основной проблемой такой конфигурации остаются нагрузки, даваемые на каждое крыло:

из-за них оно выгибается, что при определенных обстоятельствах может привести к катастрофе в воздухе.

В конструкции "Су-37/47" крылья специально сконструированы из скручивающихся / изгибающихся композитов, чтобы уменьшить перегрузки.

Немного истории: разработка велась еще с конца Второй мировой?

Во время Второй мировой войны немецкие инженеры смогли успешно запустить реактивный бомбардировщик "Junkers Ju 287". Этот самолет приводился в движение 4 турбореактивными двигателями "Junkers Jumo 004", при этом крылья были установлены высоко и наклонены вперед вдоль бортов фюзеляжа.

Именно этот самолет немцы использовали как "тестовый" для новой на тот момент концепции крыла обратной стреловидности.

Один рабочий прототип был в конце концов достроен, а за ним последовали два незаконченных самолета. Эти образцы были захвачены наступающими советскими войсками в последние недели войны и соответствующим образом исследованы советскими инженерами.

Концепция истребителя с крылом обратной стреловидности также использовалась американцами в годы Холодной войны — "Grumman X-29" успешно показал ее практическую пользу.

Как и "Беркут", программа "Х-29" достигла своего проектного завершения, но в дальнейшем такие самолеты серийно не производились — все наработки "разошлись" по другим проектам.

Проект "Беркут": "мнимое пятое поколение"

"Беркут" появился на свет в последние годы существования Советского Союза. В 1983 году советские ВВС начали финансировать (совместно с компанией "Сухой") программу создания самолета с новым типом крыла.

Создаваемой самолет первоначально маркировался как "С-32", затем стал "Су-37" и в дальнейшем "разросся" до "Су-47".

Интересно, что в 1996 году эта программа была воспринята Западом как действующий прототип российского истребителя 5 поколения, что автоматически делало его конкурентом американского "F-22".

Первый полет "С-32" произошел 25 сентября 1997 года, а широкой общественности его показали в Жуковском уже в 1999 году, что показывало — работа ведется активно и давно, поскольку пройти путь от прототипа до серии за 2 года практически невозможно. Однако к 2000 году всем стало понятно, что показывают не будущий серийный самолет, а так называемый "демонстратор технологий". В 2002 году "Су-37" был переименован в "Су-47".

"Под капотом": характеристики и особенности

Самолет продолжал прогрессировать, хотя и гораздо медленнее, но испытания в конечном итоге доказали правильность конструкции. Стреловидный характер крыльев позволял добиться ожидаемого улучшения маневренности на малых скоростях при повышенной маневренности. Во время испытаний демонстратор набирал максимальную скорость 1550 км/ч.

Внешне, за исключением крыльев, "Су-37/47" оставался в значительной степени самолетом с обычной конструкцией. Кабина пилота (взятая с "Су-27") была установлена в передней части фюзеляжа, в кормовой части короткого носового обтекателя. Двигатели были установлены сзади между двумя вертикальными рулями, наклоненными наружу. Воздухозаборники были встроены в переднюю кромку каждого крыла, чтобы обеспечить дополнительный поток воздуха к двигателям во время низкоскоростного полета.

"Су-37/47" был оснащен 2 турбовентиляторными двигателями типа "Д-30Ф6" с возможностью дожигания (такими же, как и у перехватчика "МиГ-31"). Максимальная скорость "Беркута" составляла 2500 км/ч (ограничена на 900 км/ч в связи с разрушающими нагрузками на крыло и центроплан), а крейсерская- 1550 км/ч. Дальность полета указана на уровне 3 200 км.

На текущий момент активные разработки серии прекращены, однако несколько прототипов (в частности, 4 "Су-47" последних итераций) все еще стоят где-то в недрах КБ, иногда радуя посетителей международных авиасалонов (в частности, "МАКС 2019"). Из данных представителей КБ стало известно, что самолет служит летающей лабораторией.

Фото:kpopov.ru