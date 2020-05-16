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Автор Евгений Стриж

Самолет схемы "утка"

Силовые структуры

Самолет "Kyushu J7W Shinden" был "чудо-оружием" Японской империи в последние месяцы Второй мировой войны.

Он использовал схему "утка" и был задуман как скоростной сверхманёвренный перехватчик, разработанный специально для противодействия B-29 "Superfortress", разрушающему японскую инфраструктуру и производства.

Маленький перехватчик никогда не был введен в эксплуатацию, однако это был единственный самолет схемы "утка", серийно производившийся во время войны. Как же он прошел в серию?

Истребитель для защиты: концепция "Kyushu J7W Shinden"

Концепция "утка" была опробована различными производителями по всему миру. Наиболее примечательным был, пожалуй, первый полет американского самолета "Curtiss XP-55" в 1943 году. Как и в японском "Синден", в "Кёртис" силовую установку размещали в задней части короткого и тонкого фюзеляжа.

Идея "J7W" была разработана капитаном Массаоки Цуруно, и с самого начала самолет делался как реактивный перехватчик. Но поскольку турбореактивные технологии в условиях ограничений военного времени были недостаточно развиты, от этой идеи пришлось отказаться. Тем не менее идея Цуруно была представлена первому военно-техническому совету Военно-Морского Флота в апреле 1943 года и принята к разработке.

Прототип в небе: 45 минут

Были разработаны и построены три модели планеров под общим обозначением "MXY6". Испытания начались в 1943 году и доказали жизнеспособность конструкции. Уже в июне 1944 года на объектах авиастроительной компании Кюсю началось производство первого прототипа "JW1". И к апрелю 1945 года он был успешно достроен.

Второй прототип, хоть и был произведен, но в испытаниях не участвовал. Да и судьба первого сложилась не слишком удачно: в общей сложности он набрал всего 45 минут летного времени. Контракт на производство был подписан, однако ухудшение обстановки на материковой части Японии и американские атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа, положили конец всем надеждам на "Синдена". Военные действия империи завершились 28 августа.

Характеристики и судьба проекта

Если брать "чистые" ТТХ, то "Kyushu J7W Shinden" встает в один ряд с лучшими истребителями войны. Максимальная скорость составляла 750 км/ч, а дальность полета — приличные 852 км. Практический потолок, как сообщалось, находился в районе 12 000 км.

В качестве перехватчика "J7W1" использовал бы свою главную "фишку:

  • возможность набора высоты в 750 метров в минуту. При полной загрузке "J7W1" весил 5 228 кг.

Пушечное вооружение, состоящее из 4 30-мм пушек, должно было помочь экипажам справляться с нашествием вторгшихся в страну B-29 "Superfortress". Все стороны конфликта быстро поняли важность пушечного вооружения истребительной авиации для уничтожения более крупных самолетов. Концентрированный залп этих четырех пушек, несомненно, нанес бы значительный ущерб "летающим крепостям" ВВС Соединенных Штатов.

Однако война уже близилась к завершению, и перспективный самолет на нее банально "опоздал".

  • Любопытный факт: американскому "Curtiss XP-55" все-таки удалось "встретиться" с японским "коллегой": один прототип "J7W1" был отправлен на хранение в Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне, в котором стоит и "Curtiss XP-55".

Фото:1999.co.jp

 

 

Темы самолет японская империя самолет-перехватчик
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