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Автор Евгений Стриж

Терракотовая армия: цифры и факты

Силовые структуры

Терракотовая армия — это войско из 9 тыс. глиняных солдат Цинь Шихуанди, бывшего императора Китая. Армию крайне сложно назвать достопримечательностью, ведь она состоит из 9 тысяч раздельных фигур, изготовленных во II столетии до н. э.

  • Статуи являются частью гробницы императора, объединившего Китай.

Цинь Шихуанди хотел, чтобы его армия несла свою службу и в загробном мире. Император является самой выдающейся личностью в истории страны, при котором велось строительство трех главных достопримечательностей Китая — Великой Китайской стены, канала и Терракотовой армии.

 

Немного предыстории

До V века до нашей эры китайцы верили в существование жизни после смерти, поэтому все предметы, которые были погребены вместе с усопшим, помогут ему дальше. При смерти правителей все его слуги отправлялись вместе с ним, не выказывая сопротивления. Те, кто был против, очень часто просто не имели выбора.

После V столетия для страны началась новая эпоха "воюющих царств", длившаяся около 250 лет. 7 китайских "государств" непрерывно боролись друг с другом, население стремительно уменьшалось, поэтому больше не было возможности убивать свиту императора после его смерти. Воины и ремесленники были очень нужны, а правители умирали слишком часто.

К началу царствования Цинь Шихуанди и к моменту объединения Китая данная традиция практически полностью перестала существовать. Однако вера в загробный мир все еще оставалась, поэтому император приказал сделать себе войско солдат из глины.

Современность

Гробница была потеряна на II тысячелетия. В 1970-х годах китайцы обнаружили глиняные статуи во время раскопок колодца. Тогда-то и были привлечены ученые и начались исследования.

Историки давно знали, что гробница существует — она описывалась в древних письменах, но о точном месте ее расположения не говорилось. Рядом с Терракотовой армией обнаружили и усыпальницу императора. Это открытие по величине сравнимо с обнаружением на территории Египта гробницы Тутанхамона.

Во время раскопок произошла настоящая трагедия. Каждая статуя была окрашена, однако после изъятия из гробницы краска в считанные секунды испарялась с поверхности. Крайне печальный факт, однако сейчас нет ни одной окрашенной статуи.

Количество статуй

Из комплекса было изъято: 150 кавалерийских лошадей, 520 коней, которые запряжены в 130 колесниц, примерно 8 тыс. пеших воинов. Очень велик разброс в количестве пеших солдат, так как не все фигуры сохранились целиком.

Что интересного в армии?

Каждый воин выполнен в натуральный размер и имеет уникальное строение лица и внешность. Нет ни одной пары одинаковых солдат. В армии есть иерархическое деление на командиров и простых пехотинцев. Вместе с армией здесь были найдены и музыканты, и циркачи с животными, а также различные чиновники.

Фигуры весят от 100 килограммов. Каждые части тела выполнялись разными мастерами и по отдельности, при этом на деталях ставились маркировки. Недобросовестных мастеров казнили.

Оружие

Оружие в руках воинов было настоящим, однако оно практически не сохранилось. Комплекс часто грабили, да и металл просто разложился со временем. Оставшееся оружие дало ученым понять, что еще в 3 столетии до н. э. китайцы следовали строгой унификации.

  • Терракотовая армия — прекрасный образец китайских воинов со всеми костюмами и оружием.

Где находится армия сейчас?

Практически все воины находятся на прежнем месте, рядом с городом Сиянь. Туда можно долететь из Москвы или доехать из Пекина. Поезд в Китае — крайне многолюдное место, поэтому в город следует слетать не только с целью посмотреть на армию, а чтобы пройтись еще и по остальным достопримечательностям.

Если цель — только Терракотовая армия, то можно пройтись по другим музеям Китая, куда приезжает временная экспозиция с несколькими статуями из комплекса.

Разумеется, стоит думать о поездке лишь после спада эпидемии коронавируса.

Предания о войске

Очень часто можно услышать, что в каждой статуе замурован человек, однако это не является правдой. Также есть слухи, что император приказал убить тысячи своих слуг, что тоже не находит никаких доказательств. Некоторые историки утверждают, что, помимо армии, погребены еще наложницы и жены императора. Данный факт невозможно ни опровергнуть, ни найти доказательств.

Фото:worldlist.travel

 

Темы цинь шихуанди глиняная армия терракотовая армия
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