Армия США тестирует "умный" прицел

Армия США разрабатывает и тестирует прицел, который не позволит солдату выстрелить из винтовки, если попадание пули в цель не гарантировано.

Новинка, известная под аббревиатурой "SMASH", является продуктом израильской компании "Smart Shooter Ltd." и может быть использована на большинстве видов автоматов и карабинов, включая "М4" и "М249".

Зачем разрабатывать такие прицелы

По данным портала "Military.com", представители которого оценили систему на выставке "SHOT Show 2020" в Лас-Вегасе, технология создана "Smart Shooter" в сотрудничестве с "Sig Sauer" в рамках программы "Управление оружейным огнем нового поколения".

Цель проекта, по словам представителей компаний, состоит в том, чтобы предоставить военным "интеллектуальную" оптику, которая поможет существенно снизить расход патронов и повысить точность стрельбы.

Используемые в армии США на текущий момент карабины и автоматическое оружие США оснащены традиционными прицелами, которые проецируют на цель прицельную сетку или знаменитую красную точку.

Солдат должен по-прежнему совмещать прицелы с целью при расчете баллистического падения и влияния ветра на полет пули. Например, пуля "М855", выпущенная из карабина "М4", "упадет" на 328 мм при стрельбе с 274 метров, а та же пуля, выпущенная с того же расстояния при боковом ветре в 19,3 км/ч, сместится в сторону на 280 мм.

Как работает "умный" прицел

Все поправки учесть очень сложно, особенно в бою. К счастью, проблема была решена еще в 1970-х годах, когда баллистические компьютеры на боевых танках стали достаточно "умными", чтобы автоматически вычислять эту информацию. Это революционизировало точность танковой пушки, делая танки точными даже в движении.

Благодаря закону Мура (наблюдение, согласно которому на тот же самый объем кристалла, используемого в технике, можно ставить вдвое больше транзисторов каждые два года), компьютеры наконец стали достаточно маленькими, чтобы их можно было установить на винтовку. Этим и занялись в "Smart Shooter" в сотрудничестве с "Sig Sauer".

Система "SMASH" включает в себя "продвинутый" компьютер, который умеет работать с системами ночного видения, а также засекать и сопровождать цели.

По данным "Military.com", работает система довольно просто: солдату нужно нажать кнопку, запуская поиск возможных целей, а затем просто зажать курок. Каждый раз, когда компьютер посчитает, что поражение цели будет стопроцентным, он даст команду стрелять. Также, по словам представителей производителя, система умеет работать в неких иных режимах, о которых пока прессе не рассказывают.

Армия США уже испытывает ряд систем управления огнем и планирует начать поставку первых партий нового оружия с такими системами уже в 2023 году.

Фото:ukr.media