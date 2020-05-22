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Автор Евгений Стриж

Северокорейский цугцванг: ответят ли Штаты?

Силовые структуры

Северная Корея в течение двух недель подряд в начале марта производила запуски неопознанных снарядов в районе восточного побережья, между Японией и Корейским полуостровом. Именно этим закончился двухмесячный "перерыв" в подобных провокациях.

В 2019 году Северная Корея запустила испытательные ракеты 13 раз — и это на фоне "заморозки" переговоров с США. Вроде бы дружеские отношения между Трампом и Ким Чен Ыном снова стремительно "охлаждаются":

  • Пхеньян продолжает раздражать Вашингтон, и это может полностью подорвать сформировавшийся вроде бы дипломатический прогресс.

Что происходит: никто не идет на уступки

Контакты по ядерному оружию между двумя странами были приостановлены после того, как США отклонили просьбу Северной Кореи об отмене санкций в обмен на уступки по ядерному оружию.

Случилось это еще в феврале 2019 года во вьетнамском Ханое. Незавершенные переговоры, которые в Северной Корее рассматривают исключительно как "попытки враждебного вмешательства", побудили Пхеньян провести ракетные испытания малой дальности, окончательно разозлив администрацию Трампа после неудачного саммита.

Виноваты тут, впрочем, и американские дипломаты:

  • в СМИ отмечают, что Вашингтон мог бы предложить более выгодные условия вместо односторонних требований разоружения.

Но Трампу, похоже, просто надоели регулярные "выходки" Пхеньяна — они бьют как по его рейтингу, так и по его позиции на мировой арене.

У Северной Кореи, безусловно, есть средства, необходимые для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерный арсенал против соседей или США. Но на текущий момент Северная Корея — заложник ситуации:

  • Пхеньян никогда не развернет масштабные программы подготовки и испытаний, поскольку война с Вашингтоном быстро положит конец "режиму Ким".

Цугцванг: кто рискнет первым?

Самое интересное при этом: если Северная Корея продолжит использовать ту же самую "пьесу", то есть проводить запуски, то в США просто вынуждены будут пойти на компромиссы. Но именно испытания, как это ни парадоксально, выгодны обеим сторонам:

  • США смогут сесть за стол переговоров, не "уронив" авторитет Трампа (вопрос национальной безопасности), а Северная Корея получит козырь для своих СМИ (великая Америка просит переговоров) и укрепит "режим Ким".

В шахматах такая позиция называется "цугцванг", то есть позиция, в которой любой ход игрока ведет к ухудшению ситуации. Поэтому и США, и Северная Корея пока раздумывают над своими шахматными досками. Однако тот, кто первым рискнет и пойдет на "потери", в дальнейшем может получить неоспоримое преимущество.

Фото:tiktak.id

Темы пхеньян вашингтон северная корея межконтинентальные баллистические ракеты
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