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Автор Евгений Стриж

Авианосец будущего будет плавать. И это будет подводная лодка

Силовые структуры

26 апреля 2017 года китайские верфи "Далянь" гудели, словно улей. Именно в этот день военные спускали на воду новый корабль, который укрепил бы статус Китая как главной морской державы. Государственный гимн, шампанское и успешный спуск судна проекта "002" — повод праздновать действительно был.

  • Параметры новинки впечатляли: 30-40 самолетов, 300 метров длины и 9 палуб.

Авианосцы были доминирующим оружием еще со Второй мировой: так, "Enterprise", "Hornet" и "Yorktown" помогли США выиграть битву за Мидуэй.

"Они остаются критически важными для проецирования силы по всему миру", — говорит Роберт Фарли, старший преподаватель в университете Кентукки и эксперт по военно-морской войне.

Авианосцы сегодня: дорогостоящие и устаревшие?

Эксперты предсказывали крах авианосцев с 1945 года, всего через 9 лет после того, как они вытеснили линкоры. Было высказано мнение, что ядерное оружие сможет топить целые флоты и сделает связанные с "перевозчиком" формы ведения войны устаревшими.

Тогда их предсказания не сбылись, но сегодня все согласны: авианосцы дороги и потенциально опасны.

Потеря одного авианосца класса "Ford" (США) приведет к вдвое большему числу смертей, чем весь военно-морской флот США понес во время атаки на Перл-Харбор. Они плохо оснащены для работы с оружием нового поколения, в том числе с высокоскоростными торпедами, противокорабельными баллистическими ракетами и гиперзвуковым оружием. И у экспертов есть несколько интригующих идей о том, что может их заменить.

На замену: дроны из-под воды

В 2017 году покойный сенатор Джон Маккейн опубликовал альтернативный план для военных США, в котором рекомендовалось строить более дешевые и более доступные авианосцы, а также инвестировать в беспилотные боевые дроны (UCAV). Вероятно, что именно UCAV в конечном итоге заменят пилотируемые самолеты, говорит Фарли.

"Дронам не нужно возвращаться после запуска, не нужно следить за показателями человека-пилота и беспокоиться о том, что его собьют над территорией противника", — уточняет эксперт.

По словам эксперта по подводным военным действиям Х. И. Саттона, автора веб-сайта "Covert Shores", использование беспилотных летательных аппаратов может привести к появлению авианосца нового типа. Это будет полупогружное судно с минимальным экипажем, все задачи которого сведутся к прибытию "на точку", загрузке в дронов боевых заданий и выпуску их в полет.

"Подводная платформа для запуска беспилотников будет иметь больше шансов выжить в ходе военных действий, — согласен с ним Фарли, — Хотя авианосец может воспользоваться своей скоростью и мобильностью, чтобы избежать ракетных ударов, он не сравнится с подводной лодкой".

При этом у Штатов уже есть подходящие подлодки: построенные для перевозки баллистических ракет "Огайо", "Мичиган", "Флорида" и "Джорджия" были не так давно переделаны под крылатые ракеты типа "Томагавка", что сделало их очень похожими на описываемые еще Маккейном концепты.

Каждая из этих подводных лодок обладает такой же огневой мощью, что и авианосец, при этом ее экипаж составляет всего 155 человек, что намного меньше, чем 4 550 моряков на авианосце "Ford".

Большая часть технологий, необходимых для разработки подводных лодок, запускающих дроны, уже освоена. И вполне возможно, что "подводные авианосцы" смогут если не вытеснить, то уж точно потеснить своих "классических" коллег.

 

Фото:ucrazy.ru

Темы авианосец подводная лодка баллистические ракеты
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