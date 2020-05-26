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Автор Евгений Стриж

ВМС США испытывают судно на воздушной подушке нового поколения

Силовые структуры

Предназначенный для быстрой доставки на берег транспортных средств, припасов и другого оборудования морской пехоты (да и самой пехоты), гибридный корабль "SSC" заменит свой старый аналог, "LCAC". "SSC" может перемещаться со скоростью 64 км/ч, везя даже такую тяжелую технику, как танки "M1A1 Abrams".

История концепции

В начале 1950-х годов, после изобретения атомной бомбы, стратеги ВМС США и Корпуса морской пехоты пришли к мрачному выводу: тактика массированных высадок с десантных кораблей, которая была настолько успешной во время Второй мировой войны, теперь недопустима.

"Ядерное оружие может легко уничтожить целый флот вторжения. Флотам придется действовать, будучи разбросанными по огромной территории, а вопрос максимально быстрой транспортировки с них на берег техники и пехоты важен как никогда", — писали эксперты двух ведомств.

В итоге проблему решили сразу двумя способами: приняли на вооружение вертолеты (для перевозки живой силы) и суда на воздушной подушке (для перевозки техники). Устаревший "LCAC" появился как раз в рамках выполнения этой программы.

Судно могло доставить груз с корабля-носителя на расстояние в 16 км за 15 минут.

Что нового в "SSC"

Новый "SSC" представляет собой, по сути, "доведение до ума" концепции "LCAC". Это плоскодонное судно с 488 кв. м. грузового отсека, на которое установлены четыре газотурбинных двигателя. Пандус в передней части позволяет автомобилям и вилочным погрузчикам проезжать прямо в грузовое пространство.

Судно может передвигаться как по воде, так и по суше: согласно порталу "Textron", "SSC" может без проблем двигаться на более чем 80% мировых береговых линий. Это позволяет мгновенно высаживать десант и выкатывать технику.

"SSC" включает в себя несколько улучшений. Новое судно на воздушной подушке может перевозить до 74 тонн груза, что на 60 тонн больше, чем у "LCAC". Этого достаточно, чтобы нести танк "Абрамс M1A1", самый тяжелый танк в инвентаре морской пехоты. Опционально судно можно дооснастить закрытым транспортным модулем для перевозки 180 солдат.

"SSC" оснащен четырьмя новыми газотурбинными двигателями "Rolls Royce MT7", которые обеспечивают общую мощность 24 640 валов (18,4 мегаватта), развивая скорость до 64 км/ч (35 узлов). Основа двигателей — авиационные "Rolls Royce AE 1107C-Liberty".

ВМС США планируют закупить 72 "SSC", а также получить до старта серии один тестовый экземпляр. Первые серийные экземпляры, по сведениям СМИ, появятся в американской армии уже в 2020 году.

Фото:scoopnest.com

Темы корабль-носитель суда на воздушной подушке
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