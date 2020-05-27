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Автор Евгений Стриж

Во Флориде продают F-16 1980 года за $ 8,5 млн

Силовые структуры

Одна из американских компаний выставила на продажу весьма оригинальный лот: военный истребитель "F-16 Fighting Falcon". Его можно купить по привлекательной цене 8,5 млн долларов.

Когда-то смертоносный "небесный хищник", самолет ждет своего покупателя без оружия, ракет, ракет и бомб, а также, возможно, систем радиолокации. Однако он все еще "на ходу".

Что известно о самолете

Самолет, выставленный на продажу, в кратком описании лота характеризуется как "F-16", изготовленный в 1980 году, с 6 000 летных часов.

Фотографий в лоте немного, однако благодаря экспертам удалось установить, что самолет, очевидно, стоит на одной из баз в Палм-Бич, штат Флорида.

Поскольку доска объявлений, на которой он размещен, достаточно "закрыта", данных о таком необычном лоте немного. Самолет рекламируется как "произведенный в 1980 году", то есть в нем установлены как минимум активный радиолокатор с электронным сканированием, увеличенные топливные баки, цифровые системы управления полетом, GPS и система автоматического предотвращения столкновений с землей.

Также продавец уточняет, что самолет имеет 6000 летных часов, при этом известно, что ранние версии "F-16" (как раз 1980-х годов) были рассчитаны примерно на 8000. Так что у потенциального покупателя останется около 2000 часов полета, прежде чем самолет придется капитально реставрировать.

О чем стоит знать покупателям

"Заинтересованным в покупке также следует помнить, что истребителям может требоваться много времени на техническое обслуживание. Даже для одного часа полета нужно невероятное количество часов подготовки, при этом топливо для "F-16" стоит около 1000 долларов в пересчете на час летного времени", — пишут эксперты.

Самолет также "демилитаризован":

  • сняты не только ракеты, но и пушки. 

Журналисты расходятся во мнениях, можно ли продавать "F-16" с военным радаром, так что и он может оказаться либо снят, либо заблокирован для использования.

Однако покупка "F-16" и полеты на нем вполне укладываются в законодательство США.

"Есть множество известных случаев покупки гражданскими военных самолётов. Одним из самых известных была покупка актером Майклом Дорном (актер проекта "Звездный путь: новое поколение") военного "F-86 Sabre".

При этом лишь после трагедии 11 сентября власти запретили прямые продажи такой техники гражданским, так что скорее всего самолет приедет к покупателю из какой-то страны блока НАТО.

Однако все эти сложности не смогут перекрыть удовольствие от пролета над страной в военном самолете, пусть и 80-х годов постройки", — комментируют эксперты.

Фото:twitter.com

 

Темы лот аукцион военный истребитель
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