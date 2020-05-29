В Иордании создали подводный музей военной техники

Военные музеи — не редкость, но ближневосточная страна Иордания создала, наверное, самый их них необычный: подводный. Устаревшие танки, бронетехника и даже вертолет иорданской армии были потоплены в Красном море для развития туризма в целом и дайвинга в частности.

На что посмотреть в этом необычном музее?

Зачем нужен такой музей

Музей расположен (точнее, утоплен) у побережья Акабы в Красном море — районе, исторически популярном среди дайверов. Координирует проект Управление по особым экономическим зонам Акабы, направлен он, по словам представителей ведомства, на стимулирование туризма в регионе.

Представленная в подводном музее техника принадлежала ранее иорданской армии. Однако поскольку Иордания достаточно долго была территорией контроля Великобритании, то и машины в основном "королевские".

По данным местных СМИ, всего утоплено примерно 20 различных машин, причем не просто так, а в виде красивой боевой структуры. Дайверов ждет погружение на подводное поле боя — весьма необычная концепция.

Какую технику затопили

Среди представленной техники особо отмечают:

основной британский боевой танк "Chieftain" (известный как "Халид Шир" в Иордании) с сохраненной 120-миллиметровой пушкой;

невооруженную боевую машину скорой помощи "FV104", произведенную в США;

зенитное орудие с двумя 40-миллиметровыми орудиями "Bofors";

бронетранспортер "FV701 Ferret" и южноафриканского его "коллегу" "Ratel".

Наиболее интересным для дайверов станет, пожалуй, ударный вертолет ВВС Иордании "AH-1F Cobra", построенный компанией "Bell Helicopter" в США. Он интересен тем, что похож на ударные вертолеты "Huey Cobra", которые использовались армией США во Вьетнаме и в 1980-х годах до появления ударного вертолета "Apache".

Позаботились устроители музея и об экологии: иорданские чиновники уверяют общественность, что все представляющие опасность материалы и расходники были заблаговременно сняты, так что теперь технике ничто не мешает постепенно превращаться в рифы для местных рыб.

Интересно, что у министерства обороны США была похожая программа -"REEFEX", в рамках которой старые танки и бронетранспортеры утилизировались посредством сброса в воду в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также ряда "прибрежных" штатов. Но открыть подводный музей там почему-то не сообразили, так что всю славу получит Иордания.

"Мы закончили проект в августе 2019 года. Надеемся, что многим туристам он будет интересен: у нас есть не только возможность погрузиться с аквалангом, но и отправиться на экскурсию в специальных капсулах", — отметил Шарбил Мади, коммиссар Акабы по экономическим вопросам.

Фото:cn-tryton.pl