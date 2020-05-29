Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку

В 2019 году Северная Корея представила несколько снимков Ким Чен Ына, осматривающего новую подводную лодку. Эксперты полагают, что на этой субмарине будут размещаться ракеты с ядерными боеголовками, которые могут быть использованы для угрозы военным базам США и Японии во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разбираемся, что за подлодку построили и как она может повлиять на баланс сил в регионе.

Как Северная Корея советские подлодки использовала

На фотографиях, опубликованных через государственное информационное агентство "KCNA", Ким Чен Ын и сопровождающие его лица осматривают новую подлодку в закрытом доке. Она похожа уже имеющиеся у Северной Кореи, но с одним отличием: расширенные площадки под пусковые системы подходят, в частности, для баллистических ракет "Pukgeukseong-1".

История подводного флота Северной Кореи весьма занимательна. В середине 1990-х годов страна приобрела большое количество устаревших лодок бывшего советского флота, многие из которых, по сообщениям СМИ, были в плохом состоянии.

Якобы купленная "на металлолом" партия содержала в том числе лодки проекта "633" ("Ромео" по НАТО) под ракеты проекта "629А", известные по классификации НАТО как "Golf II". И конструкция "новой" подлодки весьма напоминает старые советские "633".

"Хотя новинка была описана как "недавно построенная", то есть разработка именно корейских инженеров, она имеет четкие признаки "апгрейда". Грубо говоря — это старая лодка, которой минимум 20 лет. Так, гребные винты стандартны для класса "Ромео", что весьма занимательно, есть и другие сходства", — отмечает эксперт по подводным лодкам, Х. И. Саттон.

"Лодка — старая, опасность — новая"

Саттон считает, что новая подводная лодка может нести две или три ракеты "Pukgeukseong". Считается, что ракеты "Pukgeukseong", впервые испытанные в 2016 году, имеют дальность в 1200 километров и возможность установки ядерного заряда.

Запущенная из Японского моря, такая ракета может поразить американские и японские цели.

Идеальной целью является островная территория США Гуам, региональный центр ядерных бомбардировщиков ВВС США и атомных подводных лодок ВМС США.

Превращение Северной Кореей существующей старой подлодки в новую прошло, однако, не так гладко. В частности, новинка должна оказаться менее производительной, чем "оригинал" — ракеты, по мнению экспертов, пришлось установить в дополнительный отсек для батарей, что снизило автономность и длительность погружения.

"По современным меркам лодка примитивна. Но она несет ядерные ракеты, и это повод серьезно задуматься о дальнейшей судьбе противостояния в регионе", — резюмирует Саттон.

Фото:kresy.pl