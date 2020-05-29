Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку

Силовые структуры

В 2019 году Северная Корея представила несколько снимков Ким Чен Ына, осматривающего новую подводную лодку. Эксперты полагают, что на этой субмарине будут размещаться ракеты с ядерными боеголовками, которые могут быть использованы для угрозы военным базам США и Японии во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разбираемся, что за подлодку построили и как она может повлиять на баланс сил в регионе.

Как Северная Корея советские подлодки использовала

На фотографиях, опубликованных через государственное информационное агентство "KCNA", Ким Чен Ын и сопровождающие его лица осматривают новую подлодку в закрытом доке. Она похожа уже имеющиеся у Северной Кореи, но с одним отличием: расширенные площадки под пусковые системы подходят, в частности, для баллистических ракет "Pukgeukseong-1".

История подводного флота Северной Кореи весьма занимательна. В середине 1990-х годов страна приобрела большое количество устаревших лодок бывшего советского флота, многие из которых, по сообщениям СМИ, были в плохом состоянии.

Якобы купленная "на металлолом" партия содержала в том числе лодки проекта "633" ("Ромео" по НАТО) под ракеты проекта "629А", известные по классификации НАТО как "Golf II". И конструкция "новой" подлодки весьма напоминает старые советские "633".

"Хотя новинка была описана как "недавно построенная", то есть разработка именно корейских инженеров, она имеет четкие признаки "апгрейда". Грубо говоря — это старая лодка, которой минимум 20 лет. Так, гребные винты стандартны для класса "Ромео", что весьма занимательно, есть и другие сходства", — отмечает эксперт по подводным лодкам, Х. И. Саттон.

"Лодка — старая, опасность — новая"

Саттон считает, что новая подводная лодка может нести две или три ракеты "Pukgeukseong". Считается, что ракеты "Pukgeukseong", впервые испытанные в 2016 году, имеют дальность в 1200 километров и возможность установки ядерного заряда.

  • Запущенная из Японского моря, такая ракета может поразить американские и японские цели.

Идеальной целью является островная территория США Гуам, региональный центр ядерных бомбардировщиков ВВС США и атомных подводных лодок ВМС США.

Превращение Северной Кореей существующей старой подлодки в новую прошло, однако, не так гладко. В частности, новинка должна оказаться менее производительной, чем "оригинал" — ракеты, по мнению экспертов, пришлось установить в дополнительный отсек для батарей, что снизило автономность и длительность погружения.

"По современным меркам лодка примитивна. Но она несет ядерные ракеты, и это повод серьезно задуматься о дальнейшей судьбе противостояния в регионе", — резюмирует Саттон.

Фото:kresy.pl

Темы северная корея ядерная подлодка
Новости Все >
Арнольд Шварценеггер отправился на тренировку с домашним осликом
Кибермошенники на сайтах бесплатных объявлений
Невролог прокомментировала новую нейромодель клеток головного мозга
В Югре задержали “подпольных банкиров”
В Ростовской области задержали похитителей семян и удобрений
Мосметодцентр анонсировал активности для школьников на июнь
В Миннесоту для подавления беспорядков вызвали Национальную гвардию
У жителя Воронежской области изъяли незаконный алкоголь
Эксперт объяснил, почему в России такие низкие пособия по безработице
Путин подписал новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
Последние материалы
Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку
Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения
Как игра Pac-Man двигает вперед разработку ИИ спустя 40 лет с момента выхода
Арнольд Шварценеггер отправился на тренировку с домашним осликом
Кибермошенники на сайтах бесплатных объявлений
Невролог прокомментировала новую нейромодель клеток головного мозга
Как относятся к Китаю в мире и почему
В Югре задержали “подпольных банкиров”
Казахский политолог: наши абитуриенты предпочитают российские вузы
В Ростовской области задержали похитителей семян и удобрений
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Новости Украины
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Российский шоу-бизнес
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Новости Украины
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
Василий Амирджанов Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему сланцевые кампании США живут не по средствам Любовь Степушова Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко
Комментарии
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Почему Евросоюз не хочет вводить санкции против Китая
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
Употребление миндаля улучшает здоровье сердца и сосудов
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса
Канада на фоне пандемии "подцепила" вирус расизма
Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов
Взыскать немедленно: долги россиян достигли максимума
В Псковской области дети смогут гулять без родителей
Кадыров заявил об отсутствии личного самолета
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ