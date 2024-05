На колу мочало. ГУР Украины опять заявило, что ракет у России осталось на "два-три раза"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опять сделало заявление, что по состоянию на начало мая 2024 года российская армия имеет весьма немного ракет.

Фото: National Archives and Records Administration is licensed under public domain