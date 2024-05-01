На колу мочало. ГУР Украины опять заявило, что ракет у России осталось на "два-три раза"

ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опять сделало заявление, что по состоянию на начало мая 2024 года российская армия имеет весьма немного ракет.

Фото: National Archives and Records Administration is licensed under public domain

Русские ракеты всё?

Приводятся и цифры: на вооружении русских якобы осталось 400 крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М", около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 270 единиц "Калибр" и 45 управляемых авиаракет Х-69.

По всей вероятности, ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины настолько печальная, что ведомство решило достать из сундука старую пересыпанную нафталином тактику о том, что Россия, оказывается, "производит не так много высокоточных ракет".

Посыл в новости такой, что обстрелы вот-вот прекратятся, поскольку у русских заканчиваются все ракеты.

Это лишь говорит о том, что все адекватные украинцы в социальных сетях и мессенджерах правы в том, что тактика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и ставки президента Владимира Зеленского по латанию дыр неподготовленными мобилизованными — не сработала.

Кстати, то же ведомство Кирилла Буданова заявило, что ракет Х-69 российский ВПК делает вообще 1-2 штуки в месяц.

Досье

Х-69 - российская малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность", разработанная дочерним предприятием корпорации "Тактическое ракетное вооружение" МКБ "Радуга". Она была впервые представлена в августе 2022 года и предназначена для поражения различных целей, включая укреплённые позиции, командные пункты и другие важные объекты.

Ракета может запускаться с самолётов МиГ-31, Су-30МК, Су-34 или Су-35. Её масса составляет до 800 кг, скорость достигает 1000 км/ч, а запас хода — 400 км. Наведение осуществляется с помощью спутников ГЛОНАСС и GPS с инерциальным дублированием, что обеспечивает высокую точность поражения целей.

Х-69 оснащена боевой частью весом около 300 кг и способна лететь на высоте до 20 метров над землёй, что делает её малозаметной для радаров.

Ракета "Калибр”

Ракета "Калибр” — российское высокоточное оружие, разработанное для поражения наземных и морских целей. Она имеет несколько модификаций, включая варианты для подводных лодок, надводных кораблей и авиационного базирования.

Ракета "Калибр” обладает высокой точностью и дальностью полёта до 2000 км, что позволяет ей поражать цели на значительном расстоянии. Она оснащена различными типами боевых частей, включая проникающие фугасные и торпеды, что делает её универсальным оружием.

Система управления ракетой включает инерциальное наведение с коррекцией по GPS/ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность попадания в цель. Ракета может быть использована как при одиночном, так и при групповом применении, обеспечивая эффективное поражение целей.

Ракета "Оникс”

Ракета "Оникс” (П-800) — универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Характеристики:

Длина: корабельный вариант — 8 м, авиационный — 6,1 м.

Размах крыла: 1,7 м.

Масса: стартовая — 3000 кг, с ТПС — 3900 кг.

Максимальная скорость: 884 м/с (М=2,6).

Двигатель: твердотопливная стартово-разгонная ступень и ПВРД.

Дальность: до 300 км (по комбинированной траектории).

Высота полета: на маршевом участке — до 14000 м, на конечном — 10-15 м.

Система управления: инерциальная + радиовысотомер на маршевом участке, активно-пассивная РЛГСН на конечном.

Боевая часть: масса — 300 кг.

Ракета "Оникс” обладает высокой помехозащищённостью и способна поражать цели на значительном расстоянии, что делает её эффективным оружием против морских и наземных объектов.