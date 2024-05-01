Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
На колу мочало. ГУР Украины опять заявило, что ракет у России осталось на "два-три раза"

ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза"

Силовые структуры » Военные новости

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опять сделало заявление, что по состоянию на начало мая 2024 года российская армия имеет весьма немного ракет.

ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза"
Фото: National Archives and Records Administration is licensed under public domain

Русские ракеты всё?

Приводятся и цифры: на вооружении русских якобы осталось 400 крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М", около 40 гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 270 единиц "Калибр" и 45 управляемых авиаракет Х-69.

По всей вероятности, ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины настолько печальная, что ведомство решило достать из сундука старую пересыпанную нафталином тактику о том, что Россия, оказывается, "производит не так много высокоточных ракет".

Посыл в новости такой, что обстрелы вот-вот прекратятся, поскольку у русских заканчиваются все ракеты.

Это лишь говорит о том, что все адекватные украинцы в социальных сетях и мессенджерах правы в том, что тактика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и ставки президента Владимира Зеленского по латанию дыр неподготовленными мобилизованными — не сработала.

Кстати, то же ведомство Кирилла Буданова заявило, что ракет Х-69 российский ВПК делает вообще 1-2 штуки в месяц.

Досье

Х-69 - российская малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность", разработанная дочерним предприятием корпорации "Тактическое ракетное вооружение" МКБ "Радуга". Она была впервые представлена в августе 2022 года и предназначена для поражения различных целей, включая укреплённые позиции, командные пункты и другие важные объекты.

Ракета может запускаться с самолётов МиГ-31, Су-30МК, Су-34 или Су-35. Её масса составляет до 800 кг, скорость достигает 1000 км/ч, а запас хода — 400 км. Наведение осуществляется с помощью спутников ГЛОНАСС и GPS с инерциальным дублированием, что обеспечивает высокую точность поражения целей.
Х-69 оснащена боевой частью весом около 300 кг и способна лететь на высоте до 20 метров над землёй, что делает её малозаметной для радаров.

Ракета "Калибр”

Ракета "Калибр” — российское высокоточное оружие, разработанное для поражения наземных и морских целей. Она имеет несколько модификаций, включая варианты для подводных лодок, надводных кораблей и авиационного базирования.

Ракета "Калибр” обладает высокой точностью и дальностью полёта до 2000 км, что позволяет ей поражать цели на значительном расстоянии. Она оснащена различными типами боевых частей, включая проникающие фугасные и торпеды, что делает её универсальным оружием.

Система управления ракетой включает инерциальное наведение с коррекцией по GPS/ГЛОНАСС, что обеспечивает высокую точность попадания в цель. Ракета может быть использована как при одиночном, так и при групповом применении, обеспечивая эффективное поражение целей.

Ракета "Оникс”

Ракета "Оникс” (П-800) — универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Характеристики:

  • Длина: корабельный вариант — 8 м, авиационный — 6,1 м.
  • Размах крыла: 1,7 м.
  • Масса: стартовая — 3000 кг, с ТПС — 3900 кг.
  • Максимальная скорость: 884 м/с (М=2,6).
  • Двигатель: твердотопливная стартово-разгонная ступень и ПВРД.
  • Дальность: до 300 км (по комбинированной траектории).
  • Высота полета: на маршевом участке — до 14000 м, на конечном — 10-15 м.
  • Система управления: инерциальная + радиовысотомер на маршевом участке, активно-пассивная РЛГСН на конечном.
  • Боевая часть: масса — 300 кг.

Ракета "Оникс” обладает высокой помехозащищённостью и способна поражать цели на значительном расстоянии, что делает её эффективным оружием против морских и наземных объектов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час
С 1 мая россияне могут получить визу в Сирию онлайн
Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто
Как легально не платить за услуги ЖКХ?
Рецепт сливочного крем-супа из корня сельдерея
Почему стоит посадить котулу щетиноволосую
Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном
Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Валютные инвестиции: юань или доллар – что лучше?
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Последние материалы
Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном
Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Валютные инвестиции: юань или доллар – что лучше?
Елизавета Арзамасова заявила, что всем надо "крылья расправлять навстречу счастью"
Соседи ставят забор между участками: что делать?
Покупка каско в рассрочку выгодна владельцам дорогих машин
Как приготовить жёлтый и оранжевый пищевой краситель для выпечки?
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Учёные обнаружили, что крупные города Китая уходят под землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников