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Автор Евгений Стриж

Пентагон планирует поставить лазерное оружие на вооружение к 2023 году

Силовые структуры

Представители Пентагона подтверждают для СМИ, что разработка лазерного оружия нового поколения идет полным ходом. По словам Мэри. Дж. Миллер, заместителя помощника министра армии США по исследованиям и технологиям,

"…до 2023 года на цели создания лазерного оружия выделен рекордный объем финансирования".

Почему США так заинтересованы именно в лазерном вооружении?

Ключевая причина: лазеры дешевые

"Пока разговор идет лишь о финансировании разработок, но какой в нем смысл, если полученный результат нельзя использовать в бою? Очевидно, что Пентагон серьезно озабочен такими угрозами, как дроны и прочие беспилотные аппараты, против которых и применяются обычно лазеры", -комментируют в СМИ.

Лазерная программа, отмечают в Пентагоне, поможет создать дополнительный "слой" защиты, поскольку сейчас дронами и иными БПЛА занимаются в основном артиллерия и зенитные системы, что весьма затратно. Учитывая, что израильская система "Железный купол" работает на ракетах-перехватчиках, странно видеть, как в армии США отдают предпочтения лазерам.

Однако система "Железного купола", отмечают американские чиновники, очень дорого обходится:

  • несколько ракет-перехватчиков опустошают казну страны примерно на 50 000 долларов и зачастую стоял в 50 раз дороже, чем те ракеты, которые они в итоге сбивают.

Именно лазеры, по мнению американских специалистов, могут изменить "экономику сбивания". По данным технических специалистов, современная лазерная пушка уже подошла примерно к долларовым выстрелам, то есть при эффективности луча даже в 10% "очередь" будет стоить всего 10 долларов, гарантируя при этом сбивание ракеты.

Эффективность такого решения отчасти доказывает и сам Израиль, давно работающий с программой модернизации "Железного купола" именно лазерами. 8 января 2020 года израильские военные даже анонсировали некие "прорывные технологии": по их словам, атака вражеских ракет лазерами обойдется теперь всего в 3,5 доллара за выстрел, тогда как одна обычная ракета подешевела всего на 1 000 долларов — с 50 000 до 49 000.

Планы на будущее

В планах американского командования — испытания новинок на широком спектре техники. К 2022 году лазерное вооружение появится на самолетах, к 2023 — на наземной технике (в более мощных вариациях, чем применяемые кое-где сейчас).

В России вопросу также уделяют большое внимание. В частности, еще в 2018 году на дежурство поступил обновленный комплекс "Пересвет", основной "фишкой" которого стала зависимость лишь от источника питания:

  • технике не требуется перезарядка, а мощность луча можно гибко корректировать как для поражения дронов, так и для атаки более серьёзной техники (например, самолетов).

Так что уже сегодня лазеры постепенно превращаются в привычную военным технологию. И хотя до бластеров и прочего фантастического оружия нам еще далеко, уничтожать технику современные лазеры уже способны.

Фото:airway.com.br

Темы пентагон лазерное оружие ракета-перехватчик
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