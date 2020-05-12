Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Вадим Горшенин

Генерал-майор ФСБ Михайлов: о ветеранах, Победе и коронавирусе

Силовые структуры

Почему ветеранов нужно вспоминать не только по праздникам? Что, какой опыт нужно перенять у них правоохранительным органам? В каком состоянии находится российская полиция сейчас? Почему? Как это можно исправить? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире председателю совета директоров издания Правда. Ру Вадиму Горшенину рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации Александр Михайлов.

Генерал ФСБ: О ветеранах, Победе и коронавирусе

— Александр Георгиевич, вы публикуете много материалов об участии правоохранительных органов в Великой Отечественной войне, чтобы сохранить память о Победе и ветеранах. Они внесли большой вклад в отстаивание независимости нашей страны, но мы мало говорим про их опыт, чему нам надо у них научиться. Что вы переняли у ветеранов, и что нужно взять из их опыта, методов работы нынешнему поколению? Чего сейчас не хватает?

— Во-первых, самое-то главное, что я взял: все надо делать сразу и сейчас.

Нельзя ничего откладывать на завтра.

Много раз мне мои учителя преподавали уроки, что все нужно выполнять очень быстро и срочно. Я иногда что-то откладывал, а потом не мог выполнить, потому что-либо кто-то заболеет, либо ногу сломает, либо уедет, либо совещание и так далее.

Главное и обязательное

Поэтому первый принцип, которому нас учили ветераны: делай сразу и выполняй четко те поручения, которые даются.

Второй момент, конечно, никогда не пытаться кого-то обмануть. Вся наша деятельность в системе Федеральной службе безопасности была регламентирована приказами, но иногда мы пытались эти приказы обойти, стремясь достигнуть быстрых результатов.

В результате мы всегда попадали в засаду, потому что если воинские уставы написаны кровью, то приказы и указания Федеральной службы безопасности Министерства внутренних дел написаны многолетним опытом, тоже порой тяжелым и кровавым. Когда мы каким-то образом спешили, то сразу косячили, весь результат менялся с точностью до наоборот.

Третий момент, которому меня учили наши ветераны, конечно, самый важный, это — жить по совести.

Закон и порядок

Сегодня многие сотрудники наших правоохранительных органов, молодые оперы, когда работают, не боятся ни Господа, ни прокурора, они боятся только своего начальника за то, что он их будет ругать. Глупость невероятная.

Из-за того, чтобы его не ругали, он может пойти не только на совершение административного правонарушения, но и преступления. Сколько мы уже с этим сталкивались! Мы часто видим, что защита законных прав и интересов граждан подменяются какими-то мифическими результатами, которые нужно срочно достигать.

Поэтому сотрудники:

  • подбрасывают наркотики,
  • фальсифицируют уголовные дела,
  • провоцируют людей на различного рода правонарушения.

Для того, чтобы был результат. Потому что его начальник сказал: ты должен сделать так.

Как правило, этот начальник через какое-то время уходит, приходит другой начальник и, соответственно, все, что было сделано в тот период, оборачивается против сотрудников уголовными делами либо, в лучшем случае, просто увольнениями за то, что они поступились самыми основными принципами, своей совестью и моралью.

Для нас была в этом отношении школа очень важная, потому что люди, которые прошли фронт, не боялись никого.

Их нельзя было напугать званиями, для них не существовало понятие, скажем так, авторитета должности.

Авторитет личности заменял все. К сожалению, сейчас людей с таким авторитетом не очень много. И поэтому, конечно, мы видим достаточно серьезные процессы коррозии, которые проходят в наших правоохранительных органах.

Триединство права

Руководство пытается исправить ошибки, делая следующие ошибки: принимаются очередные непродуманные решения, которые тоже влекут за собой ошибки.

А по сути все очень просто: неслучайно Гегель сформулировал право как триединство: мораль, закон, нравственность. Мораль определяет закон, который пишется. Закон определяет нравственность общества.

Стоит нам поступиться вот этими моральными принципами, как все у нас искажается и все идет в тартарары, потому что мы впоследствии не можем ничего восстановить по определению.

Я очень часто сейчас задумываюсь над тем, что мы от своих ветеранов получили большую школу. А ведь сегодняшняя молодежь не хочет учиться у ветеранов.

Причины упадка

Они считают, что если они получили диплом в каком-нибудь блатном учебном заведении, то уже все знают. К сожалению, все эти учебные заведения, куда принимают в правоохранительную систему со школьной скамьи, просто рассадники, инкубаторы блатных.

Потому что тот, кто хочет служить, туда не может попасть. Кого родители туда привели, тот и служит. И как он туда поступил, так и служить будет.

Сотрудникам сегодня не интересен опыт своих старших товарищей, еще и потому что слишком стремительно идет смена руководителей, которые сами еще не выросли как руководители, а уже передвигаются на вышестоящую должность.

Однажды меня пригласили на одно из таких совещаний выступить перед большим количеством сотрудников. Я говорил вроде бы про простые вещи и очевидные решения из своей общей практики. Я видел, как вообще вылезали из орбит глаза у сотрудников, сидящих в зале, и как краснел руководитель, который сидел рядом со мной. Он этого даже не знал!

Больше меня никуда не приглашают, потому что, как говорится, умный шибко.

Да и вообще в последнее время у нас такое появилось: не надо правильно, надо вовремя.

Поэтому очень часто исполнение поручений оценивается не качеством исполнения, а просто тем, что нужно сделать вовремя, пусть неправильно, но зато тебя никто ругать не будет. Вот это — самая большая беда.

Моим первым учителем был всего лишь прапорщик, который был невероятно интеллигентным человеком, но война не дала ему возможности получить образование. Все равно он хорошо служил и воспитал очень большое количество людей.

Очень часто у полковника ничему не научишься. Сегодня полковников столько, что уже папахи отменили. Баранов не хватает на все головы.

Помнить не только во время акций

Мы получили от ветеранов бесценные знания и опыт. Но мы их вспоминаем только по праздникам или, к сожалению, когда хороним. А надо это помнить постоянно и всегда руководствоваться этим.

Потому что все, что превращается в акцию, становится аморальным явлением и аморальными действиями.

Но не может быть акция, посвященная Победе, потому что это — жизнь наша, наша субстанция.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы фсб опыт александр михайлов российская военная полиция ветераны второй мировой войны
Новости Все >
Разработан мягкий робот, бегающий как гепард
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
В Грецию не пустят туристов без справки об отсутствии COVID-19
Врач: "В жаркую погоду перчатки не защитят от COVID-19"
Древние люди украшали себя пирсингом
На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей
Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое
В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию
В Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек
19-летняя британка почернела от автозагара и прославилась
Последние материалы
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
В Грецию не пустят туристов без справки об отсутствии COVID-19
Как работает российская медицина при коронавирусе
Врач: "В жаркую погоду перчатки не защитят от COVID-19"
Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой
В древности лисы работали кошками
Древние люди украшали себя пирсингом
На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей
Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое
В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова
Комментарии
Дмитрий Песков заразился коронавирусом и находится в больнице
Кто изобрел автомат Калашникова?
Эксперт: регионам не хватает средств для борьбы с лесными пожарами
Бригаду “черных лесорубов” задержали в Иркутской области
Длинная шея - результат чудовищной лени
«Правде.Ру» раскрыли технологию предсказаний будущего
Истерия в Чехии набирает обороты: охрана нужна послу России
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Как правильно ухаживать за шеей и декольте
Как выглядеть намного моложе своих лет?
Флот монгольского хана потопил камикадзе
"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Омолаживающая косметика для женщин 25-30 лет
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Золотые правила омоложения
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ