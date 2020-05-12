Генерал-майор ФСБ Михайлов: о ветеранах, Победе и коронавирусе

Почему ветеранов нужно вспоминать не только по праздникам? Что, какой опыт нужно перенять у них правоохранительным органам? В каком состоянии находится российская полиция сейчас? Почему? Как это можно исправить? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире председателю совета директоров издания Правда. Ру Вадиму Горшенину рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации Александр Михайлов.

Генерал ФСБ: О ветеранах, Победе и коронавирусе

— Александр Георгиевич, вы публикуете много материалов об участии правоохранительных органов в Великой Отечественной войне, чтобы сохранить память о Победе и ветеранах. Они внесли большой вклад в отстаивание независимости нашей страны, но мы мало говорим про их опыт, чему нам надо у них научиться. Что вы переняли у ветеранов, и что нужно взять из их опыта, методов работы нынешнему поколению? Чего сейчас не хватает?

— Во-первых, самое-то главное, что я взял: все надо делать сразу и сейчас.

Нельзя ничего откладывать на завтра.

Много раз мне мои учителя преподавали уроки, что все нужно выполнять очень быстро и срочно. Я иногда что-то откладывал, а потом не мог выполнить, потому что-либо кто-то заболеет, либо ногу сломает, либо уедет, либо совещание и так далее.

Главное и обязательное

Поэтому первый принцип, которому нас учили ветераны: делай сразу и выполняй четко те поручения, которые даются.

Второй момент, конечно, никогда не пытаться кого-то обмануть. Вся наша деятельность в системе Федеральной службе безопасности была регламентирована приказами, но иногда мы пытались эти приказы обойти, стремясь достигнуть быстрых результатов.

В результате мы всегда попадали в засаду, потому что если воинские уставы написаны кровью, то приказы и указания Федеральной службы безопасности Министерства внутренних дел написаны многолетним опытом, тоже порой тяжелым и кровавым. Когда мы каким-то образом спешили, то сразу косячили, весь результат менялся с точностью до наоборот.

Третий момент, которому меня учили наши ветераны, конечно, самый важный, это — жить по совести.

Закон и порядок

Сегодня многие сотрудники наших правоохранительных органов, молодые оперы, когда работают, не боятся ни Господа, ни прокурора, они боятся только своего начальника за то, что он их будет ругать. Глупость невероятная.

Из-за того, чтобы его не ругали, он может пойти не только на совершение административного правонарушения, но и преступления. Сколько мы уже с этим сталкивались! Мы часто видим, что защита законных прав и интересов граждан подменяются какими-то мифическими результатами, которые нужно срочно достигать.

Поэтому сотрудники:

подбрасывают наркотики,

фальсифицируют уголовные дела,

провоцируют людей на различного рода правонарушения.

Для того, чтобы был результат. Потому что его начальник сказал: ты должен сделать так.

Как правило, этот начальник через какое-то время уходит, приходит другой начальник и, соответственно, все, что было сделано в тот период, оборачивается против сотрудников уголовными делами либо, в лучшем случае, просто увольнениями за то, что они поступились самыми основными принципами, своей совестью и моралью.

Для нас была в этом отношении школа очень важная, потому что люди, которые прошли фронт, не боялись никого.

Их нельзя было напугать званиями, для них не существовало понятие, скажем так, авторитета должности.

Авторитет личности заменял все. К сожалению, сейчас людей с таким авторитетом не очень много. И поэтому, конечно, мы видим достаточно серьезные процессы коррозии, которые проходят в наших правоохранительных органах.

Триединство права

Руководство пытается исправить ошибки, делая следующие ошибки: принимаются очередные непродуманные решения, которые тоже влекут за собой ошибки.

А по сути все очень просто: неслучайно Гегель сформулировал право как триединство: мораль, закон, нравственность. Мораль определяет закон, который пишется. Закон определяет нравственность общества.

Стоит нам поступиться вот этими моральными принципами, как все у нас искажается и все идет в тартарары, потому что мы впоследствии не можем ничего восстановить по определению.

Я очень часто сейчас задумываюсь над тем, что мы от своих ветеранов получили большую школу. А ведь сегодняшняя молодежь не хочет учиться у ветеранов.

Причины упадка

Они считают, что если они получили диплом в каком-нибудь блатном учебном заведении, то уже все знают. К сожалению, все эти учебные заведения, куда принимают в правоохранительную систему со школьной скамьи, просто рассадники, инкубаторы блатных.

Потому что тот, кто хочет служить, туда не может попасть. Кого родители туда привели, тот и служит. И как он туда поступил, так и служить будет.

Сотрудникам сегодня не интересен опыт своих старших товарищей, еще и потому что слишком стремительно идет смена руководителей, которые сами еще не выросли как руководители, а уже передвигаются на вышестоящую должность.

Однажды меня пригласили на одно из таких совещаний выступить перед большим количеством сотрудников. Я говорил вроде бы про простые вещи и очевидные решения из своей общей практики. Я видел, как вообще вылезали из орбит глаза у сотрудников, сидящих в зале, и как краснел руководитель, который сидел рядом со мной. Он этого даже не знал!

Больше меня никуда не приглашают, потому что, как говорится, умный шибко.

Да и вообще в последнее время у нас такое появилось: не надо правильно, надо вовремя.

Поэтому очень часто исполнение поручений оценивается не качеством исполнения, а просто тем, что нужно сделать вовремя, пусть неправильно, но зато тебя никто ругать не будет. Вот это — самая большая беда.

Моим первым учителем был всего лишь прапорщик, который был невероятно интеллигентным человеком, но война не дала ему возможности получить образование. Все равно он хорошо служил и воспитал очень большое количество людей.

Очень часто у полковника ничему не научишься. Сегодня полковников столько, что уже папахи отменили. Баранов не хватает на все головы.

Помнить не только во время акций

Мы получили от ветеранов бесценные знания и опыт. Но мы их вспоминаем только по праздникам или, к сожалению, когда хороним. А надо это помнить постоянно и всегда руководствоваться этим.

Потому что все, что превращается в акцию, становится аморальным явлением и аморальными действиями.

Но не может быть акция, посвященная Победе, потому что это — жизнь наша, наша субстанция.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев