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Автор Инна Новикова

Разведчица Елена Вавилова: сомневаюсь, что коронавирус создан специально

Силовые структуры

О миссии разведчика, происхождении коронавируса и влиянии зубных пломб на судьбу нелегала рассказала главному редактору “Правды.ру” Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.

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Разведка и коронавирус

— Елена Станиславовна, разведчики всегда предупреждают правительство об опасностях, грозящих государству. Перед Второй мировой войной наше руководство и Рихард Зорге предупреждали о том, что готовится нападение на СССР. Сейчас мы столкнулись с коронавирусом. Получается, все разведки мира его пропустили? Они или не предупреждали, или предупреждали, но правительства их стран не восприняли это всерьёз?

— Разведка всегда выполняет заказ государства по защите суверенитета, безопасности, предупреждению явлений, которые навредили бы стране. Охват работы разведчиков огромен, ведь есть и политическая разведка. Мы с супругом все годы за рубежом работали в политической разведке. Есть научно-техническая разведка, которая добывает секреты в сфере научно-технических изысканий. Сюда относится знаменитая группа разведчиков, которая во время войны добыла информацию о создании ядерного оружия и позволила нам опередить наши собственные изыскания, усилила позиции нашей страны. У различных ветвей разведки определённые задачи. Всё это сходится в Центр, в нашу страну. Руководство на основе информации принимает компетентное решение. Причём разведка — это только часть большого информационного комплекса, который складывается из других источников.

Безусловно, разведка обращает внимание на тенденции в развитии нового оружия, новых технологий. Это входит в сферу интересов государства и разведчиков, работающих в разных странах.

Также есть контрразведка, в России это ФСБ. Она работает внутри страны и старается предотвратить попытки вражеских разведок проникнуть в наши:

  • секретные организации,
  • научно-исследовательские институты,
  • лаборатории.

Химическое, биологическое оружие — тема не новая. Попыткам создать такое оружие много лет. Проблема в том, что его трудно создать в таком виде, чтобы сам создатель не пострадал.

Поэтому все усилия, направленные многими странами на запрет производства химического, биологического оружия, связаны с тем, что очень трудно оградить себя, создав это оружие. Что произошло в деле с коронавирусом, надо разбираться. Думаю, нам предстоит узнать много нового. Чтобы сказать, пропустила разведка или нет его создание, нужно доказать его происхождение. Пока я сомневаюсь, что оно создано специально, иначе как его создатели предполагали оградить самих себя? Если это сделали китайцы, то они сами пострадали. Американцы — то же самое. Были разговоры в начале эпидемии, что, возможно, вирус действует на какую-то этническую группу больше или меньше. Последняя информация — о зависимости от группы крови. Люди со второй группой более подвержены, с четвёртой — меньше. Здесь очень много домыслов. Разведка всегда опирается на факты. Не думаю, что кто-то что-то упустил, но информация о том, что идут исследования в тех или иных лабораториях, была. Каждая страна заинтересована получить предупреждающую информацию.

Разведка — это предупреждение о каких-то явлениях задолго до того, как будет принято решение по данному вопросу, особенно в политической сфере. Когда решение принято, поздно реагировать, а государство должно иметь время для принятия верной стратегии.

В связи с коронавирусом упоминается о том, что советская прививка от туберкулёза защищает россиян от заражения или даёт менее выраженное течение болезни. Такое же исследование сделали в Германии.

Оказалось, что на территории бывшей ГДР меньше заболеваемость и легче форма.

Из жизни разведчика-нелегала

У нас был такой казус в профессиональной жизни. Разведчик-нелегал проживает под другим именем и выдаёт себя за человека другой национальности. Я и мой супруг были "канадцами". Для переезда в США нужно было пройти медицинскую комиссию, сдать анализы, тесты, в том числе на туберкулёз (обычное Пирке). У меня появилась сильная реакция. Это плохо, потому что реакция должна быть отрицательной. Если положительная, значит, у меня заболевание. Мне сделали дополнительно флюорографию, другие исследования, потому что боялись, что я больна туберкулёзом, а это препятствует получению визы для переезда. Сделали повторно — реакция уже была меньше. Визу дали, и мы переехали. Но потом был второй эпизод в американской тюрьме, когда нас арестовали в 2010 году. Там делали медицинское обследование, в том числе этот тест. У меня опять реакция положительная. Врачи перепугались: туберкулёз. Хотя на рентгене лёгких его нет.

Много позже я поняла, что наличие антител в организме от той советской прививки дало такую реакцию. В итоге американцы меня поили таблетками для профилактики туберкулёза.

Замечу, что прививки, которые нам делали в СССР, отличались внешне от иностранных. Был большой вопрос: как нам жить за рубежом, например, в Северной Америке, когда у них очень долго таким образом эти прививки не делали? У них очень аккуратные, скрытые, а у меня огромный рубец на руке. Наши руководители советовали:

  • прикрывать плечо,
  • надевать летние платья с рукавом,
  • на пляже стараться не выделяться.

Но нельзя же постоянно думать об этом и закрываться. Поэтому в легенду, которую я рассказывала знакомым, внесли небольшой эпизод моего детства: якобы я жила с родителями в Африке. Они там работали, а я была девочкой, меня вакцинировали. Это на случай каких-то вопросов. То же самое с зубными пломбами, потому что советские пломбы отличались от зарубежных. У них была более развита стоматология. Хотели переделывать пломбы, но у меня их было много. Супругу повезло, у него мало. В итоге решили просто найти какое-то объяснение. Мне реально приходилось, не дожидаясь вопроса стоматолога, говорить: "Ой, посмотрите, у меня там старые пломбы, которые делали в Африке".

Это искусство разведчика — уметь объяснить определённые моменты в жизни.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Темы ссср разведка разведчик коронавирус елена вавилова разведчик-нелегал
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