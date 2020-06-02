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Автор Инна Новикова

Эксперт о Параде Победы: покажем всем российскую военную мощь

Силовые структуры

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой рассказывает о том, какой эффект Парад Победы должен произвести на иностранные правительства.

Парад 24 июня: Что Россия покажет миру?

— Многие эксперты говорят, что 24 июня даже более правильная дата для Парада Победы, который назначен президентом на это число, чем 9 мая. Ведь в 1945 году он проходил именно 24 июня.

— Именно 9 мая мы традиционно отмечаем День Победы. Я думаю, что это исторически правильно со всех точек. Поэтому и парад должен был состояться в этот день. Но в любом случае важно, что мы проводим этот парад. Мы всему миру показываем, что армия и флот России готовы отразить любую внешнюю агрессию, так как демонстрируются новинки вооружения, военной техники — военная мощь России.

Это не бряцание оружием. Мы должны четко показать абсолютно всем, что 22 июня больше никогда не повторится. Любая попытка посягнуть на нашу страну будет пресечена быстро и эффективно. Вот этот мощный кулак, который мы подносим к лицу англосаксам, должен подействовать лучше уговоров. Есть же афоризм: доброе слово — это хорошо, а доброе слово с "Кольтом" — еще лучше. Потому цивилизации, которая вынашивает планы войны, которая привыкла полагаться на силу, бить слабых, надо четко и жестко показывать этот российский военный кулак.

И не надо стесняться здорового милитаризма. Мы люди мирные, но наш бронепоезд, как известно, на запасном пути. И мы этот бронепоезд в очередной раз покажем иностранным военным атташе и всему миру, когда будем проводить парад Победы на Красной площади.

Здоровый милитаризм

— Насколько современную военную технику показывают на таких парадах? Как не раскрыть при этой демонстрации каких-то военных тайн?

— Показывают то, что можно показать. Самые ультрасовременные разработки не демонстрируют, даже внешне. Это же особо охраняемые сведения. Потом на определенном этапе гриф секретности снимают.

В Москве каждое иностранное посольство — это разведывательный центр. Шпионаж и разведку ведут все. Естественно, ФСБ не дает здесь работать безнаказанно, когда надо, берут шпионов с поличным, но все равно мир шпионажа существует. И они охотятся за нашими новейшими военными секретами: внешний облик, характеристики, кто ведет разработку — и желательно на этапе разработки.

Но на военном параде будет показано то, что согласовано с соответствующими службами. Из числа новинок впервые широкая публика сможет увидеть зенитно-ракетные системы С-350 "Витязь". Эта система адаптирована под отражение массового удара крылатых ракет типа американского "Томагавка" — основного средства ведения войны США.

Также из относительных новинок я бы отметил зенитно-ракетные комплексы в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ". Их уже можно было ранее увидеть. В условиях возможной схватки за Арктику, защиты арктических баз, портов, других возможных объектов этот комплекс очень важен.

В воздушной части парада состоится пролет современных российских истребителей пятого поколения Су-57, пройдут подвижные грунтовые ракетные комплексы PC-24 "Ярс" — наш потенциал ответного удара. Новинок ожидается масса.

Парад будет транслироваться всеми телекомпаниями современного мира. Очень важно то, что скажет президент. Но самое главное — продемонстрировать наши мускулы, потому что наши так называемые партнеры — американские, британские и натовские, не понимают добрых слов.

Цивилизация англосаксов не утруждает себя какими-то моральными страданиями по поводу уничтоженных народов, полностью истребленных американских индейцев, нескольких сотен лет жестокой работорговли, сброшенных атомных бомб на мирные японские города Хиросиму и Нагасаки. Они и на нас хотели такие бомбы сбросить — это явно видно из рассекреченных документов. Но наша разведка очень быстро смогла похитить их ядерные секреты.

Реализовал проект Лаврентий Берия — очень неоднозначная фигура, особенно нелюбимая либералами. Но с точки зрения государственного управления, а это советский атомный проект и кольцо ПВО вокруг Москвы, чтобы защитить ее от атомных бомб, Берия сработал лучше, чем кто бы ни было. И наверное, стоит отказаться от стереотипов, навязанных Хрущевым и Горбачевым. Надо оценивать советских политических военных деятелей по их практическим делам. И с этой точки зрения Берия был суперэффективен.

И вот мобильные комплексы "Ярс" — это оружие ответного удара, которое, как мы рассчитываем, никогда не применят, но, если такого оружия ядерного у нас не будет, с нами поступят и поступили бы так, как американцы поступили с Японией в свое время в 1945 году.

— Они и позже поступали по-разному. Если бы у Ирака реально было ядерное оружие, то судьба всей страны и Саддама Хусейна была бы иной.

— Тут есть один интересный факт. Хусейн массово закупал французские системы ПВО. И они были развернуты, прикрывали Багдад, другие важнейшие центры Ирака. Но когда США подготовились к удару, чуть ли не по щелчку специальным радиоэлектронным сигналом были активированы программные аппаратные закладки этих комплексов. Они просто выключились! И дальше уже стали долбить Саддама томагавками. Он был пойман, осужден, повешен, а позднее признали, что никаких реальных доказательств того, что он готовил ядерное, биологическое оружие, не было.

— Мы показываем секретное оружие — по внешнему виду можно получить какую-то информацию? Ту, которую мы не хотим, чтобы знали.

— Внешний вид уже не приводит к масштабной утечке информации — кроме новейших разработок. Что бы хотели западные разведки получить? Это зенитно-ракетная система пятого поколения С-500. Это подводный межконтинентальный стратегический беспилотник "Посейдон" с кобальтовым ядерным зарядом.

Это та самая торпеда Сахарова, которую он проектировал. На километровой глубине со скоростью 200 км/ч торпеда идет к побережью противника как оружие возмездия после того, как по нам нанесли удар, и дальше огромное ядерное цунами сметает на несколько сот километров вглубь континента всю инфраструктуру.

Здесь их интересует и внешний облик, и данные двигателя, то есть любая информация. А пока техника идет по Красной площади, она просто движется, не включая режимы боевой работы, в том числе противовоздушной обороны. Это по-прежнему недоступная закрытая информация. Так что вряд ли чего нового иностранцы здесь узнают, но нужный эффект от того, чем мы владеем, будет получен.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Темы 9 мая военная мощь парад победы игорь коротченко великая отечественная война
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