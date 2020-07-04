Как американские инженеры удаленно починили боевой самолет

Поврежденный в бою "A-10 Warthog" (известный также как "Бородавочник") был успешно отремонтирован командой инженеров, которые даже не видели самолет "вживую" и не встречались друг с другом лично. Специалистам помогли технологии удаленной связи, несколько специалистов на базе в качестве "рук" и смекалка.

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Перед инженерами авиабазы Хилл была поставлена ​​задача: устранить пулевое отверстие в нижней части самолета "A-10 Warthog". Дыра появилась в результате попадания самолета под огонь вражеских систем ПВО. Однако инженеры базы, как и большая часть персонала, перешли на удаленную работу. Но может ли "удаленка" остановить настоящих инженеров? Конечно, нет!

Интересно, что самолет, который в итоге успешно починили, находится в "точке конфликта" (официальные данные военных), и, по мнению прессы, это скорее всего Афганистан.

"Вместо того, чтобы отложить ремонт, коллектив инженеров быстро наладил удаленную связь и собрался на консилиум буквально из "спален, гостиных и подвалов"", — отмечают представители военных для СМИ.

Для защиты информации коллектив использовал VPN-соединение, защищенное шифрованием.

"Мы готовились к чему-то подобному"

Сначала коллектив попросил техников, которые остались на базе, как можно подробнее снять повреждения.

Затем было принято решение о необходимости "вскрытия" места попадания: было неясно, что именно из систем повреждено.

После того, как техник базы прорезал примерно 7,6 см корпуса, была найдена пуля. Как оказалось, она деформировала 3 крепежных элемента и застряла в части топливной системы.

После совещания инженеры прислали техникам базы пошаговые инструкции по ликвидации проблемы, те их успешно выполнили и позвали специальную комиссию, которая вынесла вердикт: машина к полетам готова. Конечно, понадобится более тщательный ремонт после возвращения ее в Штаты, но выполнять боевые задачи она способна.

"В течение предыдущих недель команда готовилась к чему-то подобному. Благодаря такой подготовке мы смогли оперативно среагировать на проблему и не просто дать совет, но и решить ее. Аварийный ремонт оказался, к счастью, быстрым — с момента завершения рекомендованных нами работ до одобрения их специалистами и допуска самолета к полетам прошло менее 24 часов. Я горжусь тем, что команда смогла поддержать военных и вернуть жизненно важный самолет в строй, чтобы он мог и дальше поддерживать наземные войска", — прокомментировала глава группы инженеров Памела Ли.

Фото: c4isrnet.com