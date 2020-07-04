Поврежденный в бою "A-10 Warthog" (известный также как "Бородавочник") был успешно отремонтирован командой инженеров, которые даже не видели самолет "вживую" и не встречались друг с другом лично. Специалистам помогли технологии удаленной связи, несколько специалистов на базе в качестве "рук" и смекалка.
Перед инженерами авиабазы Хилл была поставлена задача: устранить пулевое отверстие в нижней части самолета "A-10 Warthog". Дыра появилась в результате попадания самолета под огонь вражеских систем ПВО. Однако инженеры базы, как и большая часть персонала, перешли на удаленную работу. Но может ли "удаленка" остановить настоящих инженеров? Конечно, нет!
Интересно, что самолет, который в итоге успешно починили, находится в "точке конфликта" (официальные данные военных), и, по мнению прессы, это скорее всего Афганистан.
"Вместо того, чтобы отложить ремонт, коллектив инженеров быстро наладил удаленную связь и собрался на консилиум буквально из "спален, гостиных и подвалов"", — отмечают представители военных для СМИ.
Для защиты информации коллектив использовал VPN-соединение, защищенное шифрованием.
После совещания инженеры прислали техникам базы пошаговые инструкции по ликвидации проблемы, те их успешно выполнили и позвали специальную комиссию, которая вынесла вердикт: машина к полетам готова. Конечно, понадобится более тщательный ремонт после возвращения ее в Штаты, но выполнять боевые задачи она способна.
"В течение предыдущих недель команда готовилась к чему-то подобному. Благодаря такой подготовке мы смогли оперативно среагировать на проблему и не просто дать совет, но и решить ее.
Аварийный ремонт оказался, к счастью, быстрым — с момента завершения рекомендованных нами работ до одобрения их специалистами и допуска самолета к полетам прошло менее 24 часов.
Я горжусь тем, что команда смогла поддержать военных и вернуть жизненно важный самолет в строй, чтобы он мог и дальше поддерживать наземные войска", — прокомментировала глава группы инженеров Памела Ли.
Фото: c4isrnet.com
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.