Министр иностранных дел Германии Хайко Маас: "с США все очень сложно"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно отметил, что взаимодействие с США по военным вопросам становится в свете беспорядков все сложнее. По данным еженедельника Bild am Sonntag, Маас опасается, что разногласия внутри США могут привести к дальнейшему усилению международной напряженности.

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Хейко Маас заявил в интервью, что если США продолжат воплощать планы по выводу военнослужащих, дислоцированных в Германии, Берлин "примет это к сведению". Он также сообщил еженедельнику Bild am Sonntag: "…Германия ценит совместную работу с вооруженными силами США, укреплявшееся десятилетиями. Она отвечает интересам обеих сторон".

Как оказалось, еще 5 июня Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских солдат в Германии на 9 500 человек. В настоящее время в Германии расквартированы 34 500 американских военнослужащих в рамках выполнения договора с блоком НАТО. Итого Германия принимает 25 000 американских военных — чуть меньше половины от максимальных 52 000.

Маас отметил, что Германия и США являются давними партнерами, но его очень беспокоит, что грядущая избирательная кампания в США может еще больше "поляризовать" Америку.

"Процессы, протекающие внутри страны, могут вызвать конфликты и на международном уровне. Это последнее, что нам нужно", — отмечают эксперты.

Отвечая на вопрос о жесткой позиции Трампа в отношении протестующих против расизма из-за смерти Джорджа Флойда, Маас сообщил, что "…в такой напряженной ситуации опасно угрожать дальнейшим насилием".

Он похвалил бывшего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего и нынешнего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена за их реакцию на инцидент, сказав, что "…их позиции дают мне надежду на то, что в обоих лагерях американской политики есть здравомыслящие и ответственные люди".

"Наше партнерство выдержит критику"

Напомним — массовые беспорядки в США, охватившие ряд штатов, были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда, которого, по данным СМИ, при задержании убили полицейские. Беспорядки оказались столь массовыми, что во многих городах ввели режим чрезвычайной ситуации, а также установили комендантский час.

По данным немецких СМИ, Трамп пока никак не отреагировал на заявления Мааса. "Я уверен, что наше партнерство с США достаточно прочно, чтобы выдерживать и такие критические мнения", — прокомментировал сам Маас.

Интересно, что многие немцы ситуации рады: по данным РИА Новости, вывод военных станет "…отличным поводом для вечеринки". Издание приводит комментарий правозащитника Райнера Брауна, который известен как координатор антивоенных протестов.

"Нашему правительству должно быть стыдно — там ничего не делают для того, чтобы солдаты США ушли с нашей территории. Это политический провал. Так что если американцы уедут, мы устроим вечернику", — прокомментировал он.

Фото: theepochtimes. com