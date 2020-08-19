"Ключ от кризиса" к чему привели переговоры США и Северной Кореи

В 2018 году, через несколько часов после знаменитого саммита с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, Дональд Трамп объявил о прорыве.

"Ядерной угрозы от Северной Кореи больше нет", — написал он в Твиттере.

Два года спустя, несмотря на все попытки Вашингтона договориться, Северная Корея продолжает наращивать свою ядерную программу и испытывать ракеты. И даже если Трамп все еще надеется на "мирное" соглашение, его администрация уже не делает ставок на то, что это произойдет до ноябрьских выборов.

"Прорыв" не удался: все с начала?

Последние попытки конструктивной дипломатии между двумя администрациями датируются октябрем 2019 года — тогда Северная Корея объявила о провале диалога в заявлении, написанном (как выяснили инсайдеры) еще до начала переговоров.

Недавняя агрессия Северной Кореи против Южной только усилила напряженность. По данным политиков, Северная Корея "разгневалась" на Южную из-за сотрудничества последней с Вашингтоном, что привело к "заморозке" и отмене ряда совместных экономических проектов двух Корей.

Пхеньян взорвал офис связи в приграничном городе Кэсон — месте, во многом знаковом для дипломатии двух стран. Именно там происходили переговоры касательно приостановки милитаризации приграничных зон, а также обсуждались вопросы совместной работы.

"Октябрьский сюрприз": мир в ожидании

Чиновникам администрации Трампа трудно найти сигналы заинтересованности Пхеньяна в возобновлении переговоров. Но они предвидят возможность "октябрьского сюрприза" перед выборами 3 ноября. Правда, в том, каким этот "сюрприз" будет, мнения расходятся: кто-то считает, что случится очередная провокация, а кто-то — что в регионе наконец установится долгосрочный мир.

В пользу последних говорит тот факт, что, несмотря на жесткую риторику Севера, Ким не предпринял никаких необратимых шагов, потенциально оставляя "дверь" открытой для возобновления дискуссий. Эксперты не исключают возможности заключения "промежуточного" соглашения, которое могли бы подписать Ким и Трамп — оно будет выгодно обеим сторонам.

"Однако ситуация осложняется тем, что после всех саммитов, совещаний и переговоров у нас до сих пор нет ни одного конкретного обязательства со стороны Северной Кореи. Ни одной единицы ядерного оружия не было уничтожено", — отмечал для СМИ "конкурент" Трампа Джо Байден.

При этом позиция США в переговорах не изменилась (полная и безоговорочная "сдача" ядерного оружия), но риторика в рамках этой позиции менялась не раз.

Так, Трамп сообщил, что "…отсутствие войны с Северной Кореей, по сути, является победой для Соединенных Штатов". Неужели американский лидер удовольствуется столь малым?

Кто не выдержит первым?

Основой для будущих действий сторон политики видят два фактора:

насколько выгоден будет "ключ" от кризиса в регионе Трампу в ходе выборов

и на что готов будет пойти Ким Чен Ын, чтобы этот "ключ" как можно дороже "продать".

Фрэнк Аум, эксперт из Вашингтона, уверен: "Пхеньян может проводить испытания ракет малой и средней дальности, запускать спутники, расширять ядерные или ракетные объекты или проводить кибератаки против Соединенных Штатов и Южной Кореи — но всегда будет ходить по той "грани", за которой просто провокации превращаются в объявление войны".

Проблема лишь в том, что все игроки региона видят эту грань по-разному.

Фото: m.kun.uz