Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США

Силовые структуры

Соединенные Штаты могут приобрести российские ЗРК "С-400", которыми располагает Турция. Сделку планируется провести в рамках новой поправки в закон о бюджетных ассигнованиях, которую представители Сената представили в конце июня, сообщили в "BulgarianM Military" со ссылкой на ТАСС и "Defense News".

"Выход из тупика": зачем продавать "С-400"

Турция и Штаты находятся на пути к соглашению по "делу С-400". Успешная сделка позволит Соединенным Штатам и Турции найти выход из "переговорного тупика", связанного со сложностями "турецкой" доли проекта производства истребителей пятого поколения "F-35 Lightning II".

Согласно "Defense News", соответствующая поправка станет частью закона о бюджетных ассигнованиях на нац. оборону на 2021 финансовый год (2021 NDAA). Напомним, что Конгресс США пригрозил также разработать очередной пакет санкций в "ответ" на приобретение Турцией комплексов С-400, чего стране в текущем финансовом положении крайне желательно избежать.

Что почем: купля-продажа как политический механизм

Примерно 3 года назад (в сентябре 2017) Российская Федерация объявила о контракте на поставку "С-400", заключенном с Турцией, его стоимость эксперты оценили примерно в 2,5 млрд. долларов.

Первые поставки провели 12 июля 2019 года, при этом представители США и НАТО против них активно протестовали. В частности, пресс-секретарь Белого дома в июле 2019 года объявила, что решение Турции закупить "С-400" лишило ее возможности продолжать участвовать в сделке по производству "F-35".

Причиной проблем как с "С-400", так и с участием "F-35" считается неудовлетворительное финансовое положение Анкары. Еще в мае Ахмет Давутоглу (турецкий политик, бывший премьер-министр страны) в интервью газете "Yeni Çağ" сказал, что Анкара и Вашингтон могут договориться о выводе из эксплуатации уже купленных С-400 "за закрытыми дверями". Вопрос, скорее всего, упирается в цену и прочие условия сделки.

Ряд российских экспертов выразили аналогичное мнение: сложная экономическая ситуация в Турции (из-за пандемии коронавируса) может заставить страну "продать" свои "С-400" Соединенным Штатам. По мнению специалистов, речь может идти не столько о "физической", сколько о "метафорической" продаже: комплексы останутся в Турции, но не будут введены в строй и к ним получат доступ американские эксперты. Особенно их интересуют, по данным СМИ, системы радиолокации.

На фоне текущей ситуации президент Турции все еще продолжает переговоры с российской стороной о приобретении большего количества систем С-400, в том числе в рамках совместного производства.

"Переговоры ведутся, это трудоемкий процесс, который требует определенного количества времени. Но, учитывая нынешние ограничения в связи с пандемией, прогноз на новые контракты дать сложно", — сообщает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Фото: armeniatoday.news

Темы с-400 турция санкции против турции
Новости Все >
В аэропорту столицы Карелии открывается новый аэровокзал
Новак рассказал о протекании коронавируса
В Пятигорске возобновили работу питьевые галереи с минеральной водой
Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко
"Локомотив" и "Спартак" потеряли очки на Урале
Гимнасты сборной России успешно прошли тест на коронавирус
WADA проверит вакцину от коронавируса на допинг
"Союзмолоко" не одобряет скорое введение маркировки продукции
Сопернику Трампа в предвыборной гонке 78 лет
Лукашенко передал Меркель послание через Путина
Последние материалы
Гимнасты сборной России успешно прошли тест на коронавирус
WADA проверит вакцину от коронавируса на допинг
"Союзмолоко" не одобряет скорое введение маркировки продукции
Сопернику Трампа в предвыборной гонке 78 лет
Лукашенко передал Меркель послание через Путина
Дайверы приступили к очистке Байкала
На восстановление экологии в Иркутской области направили более 430 млн
Глава "Садоводов России" рассказал, что нужно сделать в августе на даче
Спортивные власти Белоруссии проверяют подписантов письма к Лукашенко
Добровинский прокомментировал выдуманный инсульт Ефремова
Популярное
Новости Белоруссии
Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.

Стало известно, что будет с Лукашенко после смены власти в Белоруссии
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Бывший СССР
Националисты в Киеве заставили Цепкало "отвечать за базар"
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Бывший СССР
Стрелков рассказал, к чему приведёт ввод войск РФ в Белоруссию
Василий Амирджанов В Гродно разрешили митинги и не будут бить Василий Амирджанов Любовь Степушова Американский блогер рассказал, почему Трамп выиграет выборы снова Любовь Степушова Конрад Ренкас Польский след в белорусских протестах Конрад Ренкас
Комментарии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Европа признала: Белоруссия не Украина
Сотрудник "РЖД" потребовал высадить из поезда ветерана
Реализация "пакета реформ" в Белоруссии вызовет ввод войск
Высоцкий: Ефремов готов помочь семье погибшего курьера
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Быть ли России снова Великой?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Быть ли России снова Великой?
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
"Ужасная ситуация": стоит ли России говорить с США о Белоруссии
Загадка дня: зачем в Минск прилетел самолёт ФСБ России?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ