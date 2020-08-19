Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США

Соединенные Штаты могут приобрести российские ЗРК "С-400", которыми располагает Турция. Сделку планируется провести в рамках новой поправки в закон о бюджетных ассигнованиях, которую представители Сената представили в конце июня, сообщили в "BulgarianM Military" со ссылкой на ТАСС и "Defense News".

"Выход из тупика": зачем продавать "С-400"

Турция и Штаты находятся на пути к соглашению по "делу С-400". Успешная сделка позволит Соединенным Штатам и Турции найти выход из "переговорного тупика", связанного со сложностями "турецкой" доли проекта производства истребителей пятого поколения "F-35 Lightning II".

Согласно "Defense News", соответствующая поправка станет частью закона о бюджетных ассигнованиях на нац. оборону на 2021 финансовый год (2021 NDAA). Напомним, что Конгресс США пригрозил также разработать очередной пакет санкций в "ответ" на приобретение Турцией комплексов С-400, чего стране в текущем финансовом положении крайне желательно избежать.

Что почем: купля-продажа как политический механизм

Примерно 3 года назад (в сентябре 2017) Российская Федерация объявила о контракте на поставку "С-400", заключенном с Турцией, его стоимость эксперты оценили примерно в 2,5 млрд. долларов.

Первые поставки провели 12 июля 2019 года, при этом представители США и НАТО против них активно протестовали. В частности, пресс-секретарь Белого дома в июле 2019 года объявила, что решение Турции закупить "С-400" лишило ее возможности продолжать участвовать в сделке по производству "F-35".

Причиной проблем как с "С-400", так и с участием "F-35" считается неудовлетворительное финансовое положение Анкары. Еще в мае Ахмет Давутоглу (турецкий политик, бывший премьер-министр страны) в интервью газете "Yeni Çağ" сказал, что Анкара и Вашингтон могут договориться о выводе из эксплуатации уже купленных С-400 "за закрытыми дверями". Вопрос, скорее всего, упирается в цену и прочие условия сделки.

Ряд российских экспертов выразили аналогичное мнение: сложная экономическая ситуация в Турции (из-за пандемии коронавируса) может заставить страну "продать" свои "С-400" Соединенным Штатам. По мнению специалистов, речь может идти не столько о "физической", сколько о "метафорической" продаже: комплексы останутся в Турции, но не будут введены в строй и к ним получат доступ американские эксперты. Особенно их интересуют, по данным СМИ, системы радиолокации.

На фоне текущей ситуации президент Турции все еще продолжает переговоры с российской стороной о приобретении большего количества систем С-400, в том числе в рамках совместного производства.

"Переговоры ведутся, это трудоемкий процесс, который требует определенного количества времени. Но, учитывая нынешние ограничения в связи с пандемией, прогноз на новые контракты дать сложно", — сообщает глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Фото: armeniatoday.news