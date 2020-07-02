Почему в Германии расформирован элитный спецназ - аналог спецназа ГРУ

Обидеть элитное подразделение спецназа расформированием чревато последствиями в любой стране. Германия не исключение, считает немецкий политолог Александр Рар.

Как спецназ KSK тренирует рукопашный бой на ближней дистанции

В Германии никак не могут перевоспитать спецназ

Во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что одна рота элитного подразделения спецназа Бундесвера KSK будет расформирована, а само подразделение, в задачу которого входит борьба с терроризмом, в целом будет "растворено" , если оно не пройдет испытательного срока.

Крамп-Карренбауэр выразила обеспокоенность по поводу исчезновения 62 кг взрывчатых веществ и 48 000 патронов со склада спецназа. Часть из пропавшего было обнаружено в прошлом месяце в саду дома одного из "коммандос".

Как пишет издание Ndr. de, "по-видимому, налицо еще одно свидетельство связи между "элитными солдатами спецназа и людьми, которые готовятся ко дню Х".

Напомним, что в 2018 году в Германии, согласно сообщениям СМИ, был раскрыт заговор нацистов среди военных. Около 200 человек, считавших, что развал Германии неминуем, решили в день Х собрать в одном месте неугодных политиков и убить. Среди предполагаемых жертв заговорщиков были, по данным Focus и Daily Mail, глава партии "Левые" в федеральном парламенте ФРГ Дитмар Барч, лидер партии "Зеленые" Клаудия Рот, глава МИД Германии Хайко Маас и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.

По словам главы военной контрразведки (MAD) Кристофа Грамма, его ведомство расследует около 600 случаев предполагаемых связей военных с праворадикалами и так называемыми "гражданами Рейха" — неформальным объединением немецких неонацистов, не признающих нынешние границы Германии. Примерно 20 из этих 600 случаев приходится на KSK.

Как ответят военные?

Как сказал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар, после нападений на синагогу и мигрантов, правительство усилило борьбу с правыми тенденциями в обществе, проявлениями фашизма, национализма.

"Я думаю, она (Крамп-Карренбауэр) это сделала, потому что власти, когда видят протесты против ужесточения ограничений в период эпидемии коронавируса, очень боятся усиления правых тенденций", — сказал Александр Рар.

По словам эксперта, считается, что в силовых структурах Германии, именно у силовиков — у разведок и в армии, присутствуют "наиболее националистические или традиционно консервативно мыслящие кадры и даже в их руководстве".

"И министр обороны решила сейчас таким публичным ударом по самым элитным войскам, которые служат на высшем уровне безопасности Германии, показать, что она умеет наводить порядок. Насколько такой руководящий стиль будет восприниматься в самой армии — это другой вопрос. Об этом госпожа Крамп-Карренбауэр должна тоже хорошенько подумать", — отметил Александр Рар.

Министр обороны Германии поставила под удар граждан

Добавим, что министр поставила под удар граждан страны, так как, ни десантники, ни другой общевойсковой спецназ не сможет заменить подразделение — аналог спецназа ГРУ. При его роспуске основные навыки по борьбе с террористами за границей будут потеряны.

Спецназ KSK был создан в 1996 году после того, как немецкие граждане были взяты в заложники в Руанде, и Германии пришлось обращаться за помощью к бельгийскому спецназу. Первоначально эти силы предназначались только для "спасения и эвакуации граждан Германии и/или граждан других стран в особых ситуациях за границей".

Однако тогдашний министр обороны Фолькер Рюэ (ХДС) расширил сферу ответственности подразделения, включив в нее "получение ключевой информации в кризисных и конфликтных зонах", "защиту людей в особых ситуациях" и "боевые действия на территории противника".

Согласно открытым данным, подразделение состоит из 1600 солдат. KSK размещается в городе Кальве, Баден-Вюртемберг. Группа состоит в основном из военнослужащих, прошедших базовую подготовку в течение двух лет, а затем еще год для специализации в области телекоммуникаций, работы с оружием, взрывчатыми веществами, оказания медпомощи, боевых действий в горах и затяжных прыжков с парашютом, а также десантных операций.

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