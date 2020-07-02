Обидеть элитное подразделение спецназа расформированием чревато последствиями в любой стране. Германия не исключение, считает немецкий политолог Александр Рар.
Во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что одна рота элитного подразделения спецназа Бундесвера KSK будет расформирована, а само подразделение, в задачу которого входит борьба с терроризмом, в целом будет "растворено" , если оно не пройдет испытательного срока.
Крамп-Карренбауэр выразила обеспокоенность по поводу исчезновения 62 кг взрывчатых веществ и 48 000 патронов со склада спецназа. Часть из пропавшего было обнаружено в прошлом месяце в саду дома одного из "коммандос".
Как пишет издание Ndr. de, "по-видимому, налицо еще одно свидетельство связи между "элитными солдатами спецназа и людьми, которые готовятся ко дню Х".
Напомним, что в 2018 году в Германии, согласно сообщениям СМИ, был раскрыт заговор нацистов среди военных. Около 200 человек, считавших, что развал Германии неминуем, решили в день Х собрать в одном месте неугодных политиков и убить. Среди предполагаемых жертв заговорщиков были, по данным Focus и Daily Mail, глава партии "Левые" в федеральном парламенте ФРГ Дитмар Барч, лидер партии "Зеленые" Клаудия Рот, глава МИД Германии Хайко Маас и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.
По словам главы военной контрразведки (MAD) Кристофа Грамма, его ведомство расследует около 600 случаев предполагаемых связей военных с праворадикалами и так называемыми "гражданами Рейха" — неформальным объединением немецких неонацистов, не признающих нынешние границы Германии. Примерно 20 из этих 600 случаев приходится на KSK.
Как сказал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар, после нападений на синагогу и мигрантов, правительство усилило борьбу с правыми тенденциями в обществе, проявлениями фашизма, национализма.
"Я думаю, она (Крамп-Карренбауэр) это сделала, потому что власти, когда видят протесты против ужесточения ограничений в период эпидемии коронавируса, очень боятся усиления правых тенденций", — сказал Александр Рар.
По словам эксперта, считается, что в силовых структурах Германии, именно у силовиков — у разведок и в армии, присутствуют "наиболее националистические или традиционно консервативно мыслящие кадры и даже в их руководстве".
"И министр обороны решила сейчас таким публичным ударом по самым элитным войскам, которые служат на высшем уровне безопасности Германии, показать, что она умеет наводить порядок. Насколько такой руководящий стиль будет восприниматься в самой армии — это другой вопрос. Об этом госпожа Крамп-Карренбауэр должна тоже хорошенько подумать", — отметил Александр Рар.
Добавим, что министр поставила под удар граждан страны, так как, ни десантники, ни другой общевойсковой спецназ не сможет заменить подразделение — аналог спецназа ГРУ. При его роспуске основные навыки по борьбе с террористами за границей будут потеряны.
Спецназ KSK был создан в 1996 году после того, как немецкие граждане были взяты в заложники в Руанде, и Германии пришлось обращаться за помощью к бельгийскому спецназу. Первоначально эти силы предназначались только для "спасения и эвакуации граждан Германии и/или граждан других стран в особых ситуациях за границей".
Однако тогдашний министр обороны Фолькер Рюэ (ХДС) расширил сферу ответственности подразделения, включив в нее "получение ключевой информации в кризисных и конфликтных зонах", "защиту людей в особых ситуациях" и "боевые действия на территории противника".
Согласно открытым данным, подразделение состоит из 1600 солдат. KSK размещается в городе Кальве, Баден-Вюртемберг. Группа состоит в основном из военнослужащих, прошедших базовую подготовку в течение двух лет, а затем еще год для специализации в области телекоммуникаций, работы с оружием, взрывчатыми веществами, оказания медпомощи, боевых действий в горах и затяжных прыжков с парашютом, а также десантных операций.
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