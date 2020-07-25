Недорогой, но увесистый: что даст российской армии МиГ-35

Сегодняшняя беседа посвящена самолету с длинной интересной историей — Миг-35, по первой старинной классификации МиГ-29М2. При использовании профессиональных источников посмотрим, как он сейчас внедряется в боевую авиацию в России и за рубежом.

Отметим сразу, что только у Египта интерес к данной машине уже подтверждён на 50 единиц, и за них готовы выплатить два миллиарда долларов. Так что, несомненно, свое призвание МиГ получил.

Но давайте начнем с самого начала. А началось все с МиГ-29, Fulcrum по классификации НАТО. Эта машина, которой порядка сорок лет и которая хорошо известна всем и в России, и в дальнем зарубежье.

Сразу отвечу на вопрос: зачем писать о самолете, являющемся просто модернизированной копией другого? Но эта версия великолепно показавшей себя машины все же имеет существенные отличия.

Учитывая, что это одна и та же школа, сохранившая общий подход. Теперь наш МиГ, в частности, стал в два раза тяжелее. Если брать базовые характеристики — его вес теперь 24,5 тонны по сравнению с 18-тонной прежней моделью, пользующейся спросом даже у тех, кто призван конкурировать — у блока НАТО.

До сегодняшнего дня ее сохранила на вооружение Польша и до 2018 года он присутствовал в авиации Словакии. Только под колоссальным напором американцев его стали менять на F-16, а словацкие машины перешли как раз к Польше. Любопытно, что при этой замене были проведены учебные бои "МиГов" с F-16, и американские эксперты сделали вывод, что даже та версия классического "Фулкрума" превосходит на два десятка лет современный F-16. Причем речь не идет о самолете с ОВТ.

Итак, новая модель

И тут я потихоньку перехожу к МиГ-35. Инновации буквально во всем, но начнем с композитного корпуса. Самолет состоит кроме, естественно, несущих частей конструкции из полимеров. Как и положено хищнику, у него бинокулярное зрение, то есть две РЛС оптоэлектроники класса "Жук АА".

Они позволяют контролировать как переднюю, так и заднюю полусферу, фактически перекрывая их, кроме небольшого угла. Кроме того, имеются современные шлемы с целеуказанием с совершенно другим проектированием, сделанном на новых чертежных станциях — при полной унификации кабины, то есть переучиваться пилоту фактически не придется.

Отметим другое строение стоек шасси. Теперь истребитель может позволить себе укороченный взлет, то есть поднимается со 190 метров полосы. Причем эта полоса может быть при этом повреждена, либо эта может быть другое твердое покрытие. Увеличен ресурс установки — теперь это шесть тысяч летных часов. А ведь шасси — вторая по сложности система самолета.

Нередко можно услышать: зачем нужен самолет, способный на ближний бой со всеми фигурами высшего пилотажа в наше время? Здесь я ссылаюсь на мнение вице-президента ОАК Сергея Короткова, совершенно обоснованно сказавшего, что воздушный бой теперь будут вести исключительно ракеты, и при том, что на них нашлось противодействие — опять воздушный бой актуален. И наш замечательный МиГ-35 выполняет действительно любые фигуры, в том числе Чакру Фролова — разворот вокруг собственного хвоста по сверхмалому радиусу, на что не способна ни одна машина такого же класса и, возможно, даже F-16. Наш самолет способен без потери высоты ставить на хвост, фигурально выражаясь, и потом возвращаться в нормальное положение.

Кроме того, он принимает все классы вооружения, что впечатляет при восьми точках внешней подвески до 6,5 тонн. По классификации НАТО это могут быть ракеты Krypton, как противокорабельные, так и противорадиолокационные. Это и "гадюка" на средней дальности, и "лучник" на малой. Это противокорабельная ракета Kayak, управляемые бомбы, многоцелевая бомба Х-38МЛ, пушка ГШ-301, бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы.

И если верить Рогозину, наш МиГ-35 способен даже нести инновационные вооружения, включая лазерное оружие. На мой взгляд, более чем впечатляет!

МиГ-35 способен видеть до 30 целей, сопровождать до 6 целей воздушных и 4 наземных, и этому тоже не много аналогов найдется.

Почему так дешево?

Говоря о цене этой красоты, надо отметить, то на рынке вооружения его можно приобрести за цену порядка 45 млн долларов. Что это за сумма? Давайте сравним, F-16 стоит 200 млн долларов.

Общие характеристики МиГ-35: дальность до 3 тысяч км, скорость — 2100 на больших высотах и 1400 км на уровне земли. Добавляю еще, что практически потолок у него 17500 метров. И все это чудо с 8-ю точками подвески и новейшим радиоэлектронным комплексом: оптоэлектроника, РЛС АФАР, РЭП — все это за 45 миллионов долларов.

Приведем мнение израильских критиков. Официальная презентация самолета состоялась в январе 2017 года. Летом на МАКС-2017 его уже представляли широкой публике. Но уже в 2007 году МиГ-35 пытались "выводить" на индийский рынок — и его не взяли, что и послужило поводом для критики. На что можно ответить: у индийцев столь широкая номенклатура российской техники еще с советских времен, они, видимо, просто не хотят попасть в зависимость от одного производителя, пусть даже такого авторитетного, как Российская Федерация.

Да и естественно, что в 2007 году машина была еще сырая с точки зрения зарубежного заказчика — все ждали, когда она пойдет в российские войска.

Кроме того, МиГ-35 напугал израильтян крайне тяжелой номенклатурой целей. Он "работает" по наземным, подводным, воздушным целям, а МиГ-29 — только по воздушным. Действительно, шире не бывает.

Машина уже заказана российскими войсками, на начало 2020 года уже поступило шесть бортов, еще 24 должны поступить до 2024 года, а всего заказано порядка 40. Критики российского оружия могут заявить, что F-16 и F-35 поступают в страны НАТО сотнями. У всех свои бюджеты, будем честны, но, на мой взгляд, какой смысл менять оружие на новое, когда предыдущий ресурс еще не выработан? Выработается — поменяем и поменяем не торопясь.

И последний оплот критиков: почему и зачем нам полуторная машина, когда впереди Миг-41, о котором много говорят, но никто не видел (военная тайна!) МиГ-35 — это все-таки машина знакомая, известная, доработанная. Его цена, опять же, невысока, его можно выпустить стаями в небо. Все это и есть преимущества, тем более для стран, не обладающих высоким бюджетом в области вооружения.