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Автор Игорь Буккер

Львиное Сердце победил Саладина у нынешнего военного завода

Силовые структуры » Министерство обороны

Во время Третьего крестового похода, 7 сентября 1191 года, состоялась битва при Арсуфе, в результате которой крестоносцы во главе с Ричардом Львиное Сердце победили воинство под водительством султана Салах ад-Дина. В хрониках описано это имевшее большое для европейцев событие, но место самого сражения оставалось приблизительным — где-то на территории Израиля.

Львиное Сердце победил Саладина у нынешнего военного завода

Целью Третьего крестового похода, начавшегося в 1189 году, было освобождение Иерусалима от рук основателя курдской династии Айюбидов Саладина — так на Западе называли Салах ад-Дина. Армии императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы, французского короля Филиппа II Августа и английского короля Ричарда Львиное Сердце разными путями двинулись к Святой Земле. Объединенные армии крестоносцев (уже без погибшего Барбароссы) после длительной осады овладели Акрой, и Ричард Львиное Сердце двинулся со своими войсками вдоль побережья на юг.

Стратегия Ричарда Львиное Сердце

Припоминая прошлые поражения от Саладина, во избежание отсутствия продовольствия и воды, а также дабы уберечь солдат от тепловых ударов, Ричард повел свое воинство "вдоль кромки берега, так что их правый фланг был защищен морем, — рассказывает Рафаэль Льюис из Университета Хайфы. — Флот крестоносцев следовал за ними, обеспечивая войска дополнительной защитой и провиантом".

Некоторое время крестоносцы постоянно подвергались нападениям небольших групп всадников и лучников Саладина. Окруженные на привале у речки Кишон, близ Хайфы франки должны были пасть под ударами сына султана аль-Малика аль-Афдала, который уже запросил помощь, чтобы добить врагов, но им удалось вырваться из окружения. Арбалеты насквозь пробивали мусульман, в то время как их стрелы не наносили урона христианам.

Безуспешно пытаясь заманить франков в открытое поле, султан продолжал вести разведку с целью найти подходящее место для решающей битвы. Отложить сечу до времени заставило ожидание подкрепления в лице отрядов туркменских наемников.

Удар для всех мусульманских сердец

7 сентября 1192 года авангард тамплиеров приблизился к равнине, лежащей между морем и покрытыми лесами холмами. Арьергард состоял из рыцарей-госпитальеров. В субботу, в 14-й день месяца ша'бан, султан атаковал крестоносцев, которые стремились укрыться в садах и лесах Арсуфа. Увидев, что они находятся в кольце врагов, конница укрылась за рядами пехоты. Затем произошло неожиданное для мусульман: пехота расступилась и ощетинившиеся копьями крестоносцы нанесли сокрушительные удары по трем направлениям — по флангам и в центр.

Ученый имам Баха ад-Дин, оставил потомкам жизнеописание Салах ад-Дина, где назвал битву при Арсуфе "ударом для всех мусульманских сердец", свидетельствовал:

"Люди продолжали отступать; когда враг пошел в атаку, они дрогнули, когда же враг остановился, опасаясь засады, [мусульмане] тоже остановились и вступили в сражение с ним. Во время второй атаки они продолжали сражаться, даже отступая, и остановились, едва их преследователи прекратили гнаться за ними; а во время третьей атаки, когда враги дошли до вершин холмов и возвышенностей, оказавшихся на их пути, наши воины вновь начали отступать, и вновь, увидев, что враги остановились, они остановились тоже".

Ричард Львиное Сердце выиграл эту битву и нанес позорное поражение Саладину, ранее считавшемуся непобедимым.

"Вторая атака кавалерии франков привела их почти к самому лагерю Саладина, устроенному на поросших лесом холмах Арсуфа. Идти дальше было слишком опасно. В свою очередь, и мусульмане уже не помышляли о возобновлении атаки и преследовании христиан. Историки отмечают, что победа при Арсуфе, как и взятие Акры, ознаменовала поворот в соотношении сил христианского мира и ислама", — сообщала французский историк Режин Перну.

В конце 1192 года крестоносцам пришлось заключить мирный договор с Саладином, по которому султан сохранил контроль над Иерусалимом.

Между автомагистралью и побережьем

Место битвы при Арсуфе должно было находиться недалеко от римского города Аполлония, который финикийцы называли Аршуф в честь бога войны Решефа. Сейчас он расположен к северу от Тель-Авива. Кроме того, поле боя должно было быть у берега и в лесу. Чтобы сузить область поисков, Льюис проанализировал не только исторические записи о битве, но и изучил более поздние документы о местности, аэрофотоснимки и топографические карты.

За последние столетия ландшафт вокруг Арсуфа значительно изменился. Леса вырублены, а местность к северу от Тель-Авива пестрит полями и поселениями. Тем не менее Льюису посчастливилось обнаружить место битвы недалеко от заброшенного завода по производству боеприпасов, втиснувшегося между автомагистралью и побережьем.

В эпоху Третьего крестового похода это место находилось недалеко от перекрестка, ведущего в Иерусалим. Льюис выдвинул предположение, что именно это стало причиной атаки Саладина. Султан хотел разбить крестоносцев, прежде чем они приблизятся к стенам этого города. Он не подозревал, что Ричард Львиное Сердце не имел желания идти сразу в Иерусалим. Его следующей целью был город Яффа.

Местонахождение поля битвы в Арсуфе подтверждается некоторыми находками XII века, сделанными Льюисом и его людьми во время первоначального поиска при помощи металлоискателя. Группа поисковиков натолкнулась на несколько наконечников стрел, в том числе с усилением для разрушения рыцарских доспехов. Кроме того, найдены железная пластина, которая могла прикрепляться к шлему, и гвоздь подковы, выполненный в средневековом английском и французском стиле.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы саладин израиль археология крестовые походы ричард львиное сердце
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