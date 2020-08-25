Британия может отказаться от танков: для России это не подойдет

Правительство Великобритании изучает возможность отказаться от танков в рамках предложения по модернизации вооруженных сил. На вооружении британской армии состоит 334 основных танка Challenger 2 — правда, по данным СМИ, только половина из них на ходу.

Причина — в деньгах. Но не только

По данным Times, причиной возможного отказа от танков является рост стоимости их модернизации. В прошлом году Challenger 2 и боевые пехотные машины Warrior были признаны устаревшими. Соответственно, нужны деньги, чтобы они соответствовали современным реалиям.

Но денег нет. А вернее сказать, в британском Минобороны полагают, что есть более приоритетные направления.

Что это за направления? Кибероружие, космические технологии и так далее.

Впрочем, нельзя сказать, что вопрос об отказе от танков уже решен.

"При том, что остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобритания уже выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс", — сообщает Times.

"Здесь и сейчас" Британия собирается сосредоточиться на лидерстве в штурмовой авиации и предложит своим союзникам 50 вертолетов Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

Для России это не вариант. Впрочем, не только для России

Великобритания хоть и является родоначальницей этого рода войск, однако танки давно уже не играют большой роли в армии этого государства. В ходу даже шутка, что лошадей в армии Великобритании больше, чем танков.

Для России обсуждение подобного вопроса немыслимо. Издание "Ведомости" в феврале этого года сообщало, что в ближайшую пятилетку планируется массовое обновление танкового парка Сухопутных войск.

Современной бронетехники в Сухопутных войсках всего 50% — это самый низкий показатель из всех родов и видов Вооруженных сил. Причем обновление будет "комбинированным": параллельно с закупками новых танков будут заключаться контракты на модернизацию стоящих на вооружении машин.

По подсчетам американского портала We Are Mighty, Россия располагает около 22 тысячами танков, США и Канада — 18 тысячами единиц, страны Европы, входящие в НАТО — 11 тысяч танков.

Так что в принципе, отказ Великобритании от танков для НАТО большой роли не играет. Тем более, что ни в США, ни в Германии, ни во Франции об аналогичных планах не заявляли.