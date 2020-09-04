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Автор Любовь Степушова

Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране

Силовые структуры » Министерство обороны

Нужны ли России военные базы в Иране, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

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Базы ВМФ России в Иране — новые слухи

Тегеран "полностью готов" одобрить присутствие ВМФ России сразу в нескольких своих портах, сообщил портал Oil Price со ссылкой на источники, близкие к министерству нефти Ирана. Речь идет о портах Чабахар, Бендер-Аббас и Бушер.

Якобы это ответ Ирана на нормализацию отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), указывается даже срок открытия таких баз — ноябрь.

Оil Price особо отмечает, что российское присутствие в иранских портах неизбежно будет сопровождаться развёртыванием российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — комплексов "Красуха", "поскольку они доказали свою эффективность в Сирии", не исключено, что и ЗРК С-400.

Слухи о том, что ВМФ России обоснуются в иранских портах, циркулируют давно. Последним поводом стал прошлогодний визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади. Но тогда же генеральный директор портов и морской навигации провинции Систан и Белуджистан Бехруз Агаи заявил, что Иран не может передать свои порты под российский контроль из-за их стратегической значимости. Речь не может идти даже о долгосрочной аренде, подчеркнул он.

Базы в Иране — стратегия плюс логистика

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, Иран он ведет очень осторожную политику на Ближнем Востоке. Эксперт вспомнил, как Ту-22 "получили в Иране временную прописку" для того чтобы дозаправляться и наносить более мощные бомбовые удары в Сирии для подавления ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России).

Однако после того, как эта новость просочилась в прессу соглашение было расторгнуто.

По мнению эксперта, у Тегерана есть собственные военно-морские силы, есть противовоздушная оборона, и, в основном, он рассчитывает на себя.

Если же гипотетически иметь ввиду российские военно-морские базы в Иране, то возникает вопрос об их снабжении и содержании, потому что, "чтобы приплыть на базу в Иран, это крюк нужно делать через Аравийский полуостров, через Суэцкий канал, поэтому морской путь становится затратным".

По железной дороге — можно, но это "очень хлопотное хозяйство".

К тому же, по словам Алексея Леонкова, со стратегической точки эти базы не вполне оправданы.

Южные рубежи России могут охраняться с акватории Каспийского моря, что показала сирийская кампания, а для выхода в Индийский и Тихий океаны во времена СССР были базы в Йемене и Вьетнаме, и никогда — в Иране, отметил он

"Сегодня времена изменились, появились новые виды вооружения и иногда, чтобы иметь такую базу, нужно всегда посчитать не только материальную составляющую, но и ее стратегическое значение с учетом современных видов вооружений", — сказал Алексей Леонков.

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