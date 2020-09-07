Экс-сотрудник ФСБ рассказал, почему нельзя доверять "перехвату" Минска о Навальном

Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов рассказал, почему обнародованный перехват телефонного разговора на тему "отравления" оппозиционера Алексея Навального — это "полная чушь".

Перехват переговоров Берлина и Варшавы. Лукашенко ШOKИPOBAЛ Европу

Варшава опровергла факт телефонного разговора о Навальном

Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская контрразведка перехватила "разговор" Берлина и Варшавы, который, по словам белорусского лидера, ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про "отравление" российского оппозиционера.

МИД Польши опроверг белорусские сообщения о том, что Варшава обсуждала с Берлином "фальсификацию отравления Навального".

"Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава — Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе польского министерства.

С аналогичными заявлениям выступил и Берлин.

"Я не знаю кто это придумал"

Как сказал "Правде.Ру" подполковник ФСБ РФ в отставке Алексей Филатов, этот разговор — это "полная чушь", так как :

-"на такие темы ответственные люди разговаривают по засекреченным каналам связи", -"нет даже оригинала английского языка, где люди разговаривают", -сленг выдает не англосаксонское происхождение говорящих.

Я сам вырос в части радиоперехвата, понимаю, что необязательно быть рядом с Польшей, чтобы слушать разговоры Берлина и Польши. Поэтому обсуждать здесь нечего. Это полная чушь, это выдумка. Я не знаю, кто это выдумал", — сказал эксперт.

"Любой серьезный лингвист сразу поймет, какие корни у этих людей, которые якобы разговаривают по-английски", — отметил подполковник ФСБ.

По словам Алексея Филатова, "по сленгу сам разговор похож на разговор под диктовку — это не разговор обычных людей, где эхают, мекают, бекают, какие-то слова вредители произносят".

"Это явно актеры заученные вещи говорят", — сказал чекист.

Эксперт добавил, что разговор по секретным линиям связи можно перехватить, но, чтобы его расшифровать, "потребуется столько затрат, что белорусскому КГБ это не под силу".

"Там нужны специальные устройства. Это совершенно другая работа. Это очень высокий уровень. Специалисты, кто разбирается в этой теме, они понимают, что предложенное нам Лукашенко — это просто розыгрыш", — сказал Алексей Филатов.

Справка. Текст перехваченного разговора.

Варшава: Алло, добрый день, Ник. Как наши дела? Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления. Варшава: Отравление подтверждается точно? Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши. Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси? Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону. Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

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