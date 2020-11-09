Лондон готов воевать с Россией на Украине

Генералитет Британии готовится к третьей мировой войне, раздувая конфликты на постсоветском пространстве.

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Британия готовится к третьей мировой войне

Глава британских вооруженных сил Ник Картер предупредил в интервью Sky News в воскресенье, что мир переживает "очень неопределенный и тревожный" период в результате пандемии коронавируса с риском перерастания региональной напряженности в третью мировую войну.

На прямой вопрос, существует ли реальная угроза новой мировой войны, генерал Картер сказал: "Я говорю, что есть риск, и мы должны осознавать эти риски".

По мнению генерала, в региональные конфликты вовлекается всё больше людей, задействуется всё больше оружия, поэтому они могут закончится полномасштабной войной, даже если стороны её не хотят.

Британия создаёт конфликты в зоне влияния России

Британский генерал не назвал конкретных опасных региональных конфликтов, однако, именно Великобритания всячески способствует их раздуванию.

Так, Лондон намерен создавать военные базы на Украине, что не может не способствовать эскалации ситуации в Донбассе.

Напомним, что в прошлом месяце в Лондоне во время визита президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум об усилении двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах с выделением украинской стороне кредита в 1,25 млрд фунтов стерлингов. Эти средства должны быть направлены на строительство новых военно-морских баз, переоснащение Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Как сказал "Интерфаксу" замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, иностранные военные смогут находиться на этих базах — на побережье Азовского и Черного морей.

Как сказал "Правде.Ру директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, Великобритания перехватила инициативу у США в работе на постсоветском пространстве. По мнению эксперта, основными инициаторами войны в Нагорном Карабахе являются британские спецслужбы и Турция, а направлена эта операция против Российской Федерации и, частично, Ирана.

Заметим, что активизация Турции на азербайджанском направлении, совпала с назначением руководителем британской разведки МИ-6 старого друга Реджепа Эрдогана Ричарда Мура. Зеленский встретился с Муром в его кабинете в Лондоне, на встрече обсуждались, в основном, вопросы противодействия России.

Последовавший за этим визит Зеленского в Стамбул и обещание Эрдогана поучаствовать в возвращении Крыма, подтвердил связку интересов Ричарда Мура и Эрдогана на российском направлении. Поэтому, очевидно, генерал Картер знает о чём говорит.

России надо признавать донбасские республики

Как сказал "Правде .Ру" журналист-международник, глава студии "Русский час" Александр Коробко, разжег войну на Донбассе Джо Байден, которого сейчас выбрали президентом США, и именно он способен её возобновить при участии Великобритании.

Александр Коробко полагает, что не надо "с придыханием и с волнением следить за тем, что там скажет западная Марья Алексеевна", а надо заниматься своей экономикой и понимать, в том числе, что "мы в 1945 году перерисовали карту Европы после того, как нас пытались захватить".

По мнению журналиста России надо признать Донбасс, это уменьшит вероятность развязывания полномасштабной войны в регионе.

"Туда ( в Донбасс) должны зайти российские миротворцы, чтобы ни одна шавка ни в Англии, ни в Америке не осмелилась зайти в зону наших интересов. Надо, чтобы они просто знали, что к России запрещено подходить", — сказал Александр Коробко.

Интервью с генералом Ником Картером было записано в связи с торжественной церемонией поминовения павших во второй Мировой войне солдат из Великобритании и стран Содружества.

Столкнувшись с низким набором желающих служить, британская армия сегодня имеет в своём строю 73 870 военнослужащих, что ниже целевого показателя в 82 050 человек, сообщает The Guardian. Вооруженные силы работают над несколькими проектами, направленными на восполнение пробелов в живой силе с помощью технологий, в частности роботов, сообщает газета.

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