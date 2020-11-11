Почему на Западе заговорили об угрозе Третьей мировой

Чешская военная разведка считает реальной угрозу Третьей мировой войны. Впрочем, "возможный глобальный конфликт, в направлении которого следует мир, пока находится на первом этапе подготовки".

Предугадать последствия

В настоящее время формируется "мышление тех, кто будет способен и захочет активно вступить" в конфликт, а также "определяются технические средства". Об этом говорится в отчете о работе военной разведки Чехии в 2019 году.

"Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению", — сказано в отчете.

Особая опасность заключается в злоупотреблении прогрессивными технологиями. Например, поводом для начала военного конфликта могут стать кибератаки или нападение с использованием гражданских беспилотников, которые можно переделать в боевые.

Кроме того, угрозу представляет напряженность, которая только усиливается в отношениях между Россией, Китаем и США. Но проблема не только в них. В чешских спецслужбах указали на значительные противоречия между государствами, которые считают себя союзниками в сфере безопасности.

В отчете отмечается, что слабеет институт международного права и указывается на "недостаток стандартного диалога" и усиление "конфронтации как способа решения проблем". Подчеркивается, что подвергается сомнению важность "международных институтов, военных блоков" и "соглашений о разоружении", а также "сам существующий мировой порядок".

Не только чешская разведка

"Правда.Ру" ранее сообщала, что глава британских вооруженных сил Ник Картер предупредил, что мир переживает "очень неопределенный и тревожный" период в результате пандемии коронавируса с риском перерастания региональной напряженности в Третью мировую войну.

На вопрос, существует ли реальная угроза новой мировой войны, генерал Картер сказал: "Я говорю, что есть риск, и мы должны осознавать эти риски".

Алармистские прогнозы от спецслужб и военных западных государств, как можно отметить, стали не такой уж и редкостью. Впрочем, пока речь идет о гипотетических рассуждениях. Конечно, указываются вполне конкретные проблемы. Например, трудно не согласится с выводом чешской разведки о "недостатке стандартного диалога".

Но нельзя отрицать, что подобные заявления и выводы оптимизма не добавляют. Да и потом, когда говорится о "конфронтации как способа решения проблем", то подразумевает ли это, что НАТО (в состав которого входит Чехия) всячески избегает конфронтации? А как тогда быть с тем, что альянс, например, отверг предложения России по снижению напряженности в условиях пандемии?

В общем, если сводить все к обвинениям другой стороны, подчеркивая свой исключительно конструктивный настрой, то спецслужбам (и не только им) и дальше придется пугать обывателей выводами о грядущем глобальном конфликте. В конечном итоге, многие проблемы происходят из-за нежелания слышать друг друга.