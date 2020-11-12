Россия строит мега-бункер и ждет ядерный удар?

Последнее военное совещание по поводу систем управления стратегическими ядерными силами продемонстрировало, что президент и правительство предметно занимаются ядерной безопасностью России.

Российский президент Владимир Путин провёл совещание с руководящим составом Министерства обороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК, посвящённое вопросам оснащения Вооружённых Сил новыми системами управления.

Как пишут в телеграм-канале "Ватфор", это совещание стало первой публичной демонстрацией высочайшего внимания к тому, что у партнеров скрывается за красивым акронимом NC3: Nuclear Command, Control & Communications.

На совещании обсуждали аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки подвижных и стационарных пунктов управления, а также то, что эти пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.

Про сути, речь идет о качественно новом уровне автоматизированных систем поддержки принятия решений (в просторечье — элементов искусственного интеллекта а также, опять-таки в сочетании с мега-бункером и акцентом на выживаемость в т. ч. в условиях ядерных ударов, на возможность т. н. "глубокого" ответного удара, и готовность к оному.

Но самое главное, по мнению аналитиков, то, что все это лишний раз напоминает всем вероятным партнерам, что проигрывать в ядерной войне в России никто не собирается.

"Начинать, и здесь мы возвращаемся во вторник, тоже ее никто не планирует, пусть Владимир Владимирович и несколько упростил положения "Основ…" соответствующей государственной политики.

Еще из интересного вчерашнего — "Американским партнёрам переданы, например, наши предложения по выработке нового "уравнения безопасности". Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара…". Ну и славно. Хочется, конечно, более сочных подробностей про это самое "уравнение", — отмечают в телеграм-канале.

Говорили также и про "Сармат" и его "испытание по графику", а главное — про необходимость продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами.

Путин отметил, что сейчас в стране делается "то, что нужно, они у нас в хорошем состоянии. Но какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя, и мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра. И прошу в рамках совещания доложить и о долгосрочных планах работы по этому направлению".

Так что остается только надеяться и ждать, подытожили эксперты.