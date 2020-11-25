Почему крестьяне пошли в Гражданскую за большевиками и создали СССР

В годовщину окончания Гражданской войны ведущий программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Игорь Буккер поговорил с кандидатом исторических наук, доцентом истфака МГУ Юрием Щетиновым о том, как же случилось, что крестьянская Россия поверила большевикам и пошла за ними. Как на развалинах великой Российской империи удалось построить новое государство — Советский Союз.

Читайте начало интервью:

Гражданская война: белые, красные или зелёные?

— На момент революции и Гражданской войны Россия была преимущественно страной крестьян. И они в большинстве своём "купились" на Декрет о земле.

Отцы посылали своих сыновей в Красную армию, говорили:

"Идите, ребята, защищайте нашу землю. Пусть эти безбожники большевики, вообще нехорошие люди, против частной собственности выступают, но они защищают наши земли".

— Насколько все-таки национальные формирования сыграли свою роль? Латышские стрелки. Китайцев, говорят, было достаточно много…

— Ленин в ноябре 1920 года сказал:

"Новая эпоха, товарищи, начинается… Будем восстанавливать все, что разрушено в годы Мировой войны, в годы Гражданской войны, в годы интервенции, когда алчная интервенция пришла и вела себя, как слон в посудной лавке, грабили Россию".

Я думаю, здесь сейчас уместно вспомнить слова из письма (я нашел в архиве это письмо) генерала Корбута, белого генерала. Он действовал на Дальнем Востоке, в Сибири. Письмо 1925 года, адресованное великому князю Николаю Николаевичу.

Он говорил:

"В борьбе интервенты — Англия, Франция, Соединенные Штаты, Япония — направили свои войска, начиная с конца 1918 года, а какие-то и раньше были, даже с весны 1918 года в Архангельске и во Владивостоке. Потом догнали цифры своих вооруженных сил до 350 тысяч. Интервенты, помогая нам, преследовали свои собственные корыстные цели. Великая Россия, кроме нас, никому не нужна".

Я это к тому, что эта эпоха закончилась. И решающим стал фактор, что крестьяне с трудом, но поддержали большевиков.

Роль "нацменьшинств"

Россия — ведь не только крестьянская страна, но и страна многонациональная. Больше 50% — это, скажем так, нерусские народности.

Под словом "русские" тогда понимались великороссы, малороссы (украинцы) и белорусы — это все русские в Царской России. И у всех были национальные лидеры…

И политические партии стали создаваться раньше, чем в русской среде Центральной России, на национальных окраинах. С конца XIX века появились национальные лидеры. И лидеры на "ура" встретили первоначально белых идеологов, белых генералов, а потом увидели:

"Бог ты мой, а что они несут в своих ранцах, генеральских сумках и прочем. Что они несут нам? Один лозунг для нас совершенно неприемлемый: великая неделимая Россия, отрицание любых попыток национальных элит добиться хотя бы права на реальную автономию в составе будущего небольшевистского государства России. Нет. Нам такого не надо".

А большевики — наоборот. Они говорили:

"Берите-берите. Самоопределяйтесь. Создавайте свою государственность, только советскую в рамках общей. Создавайте".

Менялись и взгляды

Метался Махно, лидер повстанческого движения на Украине. К нему со всех краев России ехали идейные анархисты. Под крылом Махно старались оформить движение в монархистском классическом духе.

А затем, когда страна подходила ко второму кризису — мощнейшему политическому — середины 1920 года, он повернул оружие, не прекращая борьбы с белыми, против красных.

В этом был его протест.

Здесь мы уже подходим к вопросу о втором кризисе, о втором пике повстанческого крестьянского движения, которое едва не погубило большевиков в 1921 году.

И символом было Кронштадтское восстание марта 1921 года.

Красноармейцы, крупнейшая база Балтийского флота. К тому времени туда на 80% крестьяне набраны с Украины, с юга России. Призывы 1919-1920 годов. Чьи настроения, если не крестьянские, балтийцы могли выражать?

Флот стал частью крестьянской России. И вот она, эта часть, отражала настроение крестьян.

Ленин назовет это "молнией, которая осветила действительность ярче, чем что бы то ни было". Он говорил:

"Термидор — откаты революции".

И здесь ленинский маневр — переход к НЭПу, к свободе торговли — это суть второго кризиса.

Так родился СССР…

— Получилось так, потеряв Польшу и Финляндию, большевики создали Советский Союз…

— Задача была — удержать. Большевики были вынуждены на это пойти, чтобы Гражданская война закончилась.

Что она оставила?

Российскую советскую федеративную республику, Украинскую советскую республику, Белорусскую советскую республику, Грузинскую советскую, Армянскую советскую, Азербайджанскую советскую, остальные были к тому времени ликвидированы.

Реально мы что видим?

Это формально отдельные советские республики. А власть у кого? Власть в руках большевистской партии, ее структур.

Партия единая. Решения, которые принимаются по партийной линии, в кремлевских кабинетах, обязательны к исполнению всеми правительствами, всеми большевиками, они ядро любого советского правительства.

Пусть эти республики войдут с ограниченными правами как автономные республики в состав России, и все ясно. И меньше лукавства будет. А национальные лидеры не хотели делиться призрачной, но властью.

И Ленин сказал:

"Надо сохранить атрибуты независимости. Поэтому провозгласить федерацию".

Но Ленин говорил:

"Федерация. Ребята, что вы воюете? Она будет только на словах. Но ведь никто не посягает на нашу большевистскую власть, ее центр, Политбюро, ЦК партии, на ее монолитную структуру, железную дисциплину, пронизывающую всю партию. Это несущая конструкция новой государственной политической системы. Никто не посягает. А зато все на какое-то время успокоятся".

А что говорили классики марксизма:

"По мере успеха в строительстве социализма, исчезновение частной собственности, она разделяет и обостряет все национальные противоречия. И национальный вопрос сам рассосется. Всем будет до лампочки".

Ошибались…

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева