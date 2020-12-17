Игорь Коротченко: война буквально стучится в двери

Военный бюджет США стал ещё больше. 69 миллиардов долларов в нем заложено на операции за рубежом. Там же предусмотрены санкции против Анкары за покупку С-400, 200 млн на военную помощь Украине и другие интересные моменты. Какие ещё гадости напоследок сделал Трамп? Каких подлянок ждать России от администрации Байдена? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, в США сейчас принимается новый военный бюджет — 740 миллиардов.

— Это — огромный бюджет.

— Да. 69 млрд идёт на операции за рубежом, в том числе появилась строка про санкции против Анкары за покупку российских систем С-400. Военная помощь Украине составит 200 млн долларов .

— Им, конечно, любая халява — хорошо.

— В США в целом — резкий рост военного бюджета? Что нам ждать от этого?

— Военный бюджет США уже давно больше, чем военные бюджеты всех остальных стран мира и военных блоков, вместе взятых: России, Китая, Индии, НАТО… У США военный бюджет больше, чем суммарный бюджет всех остальных. Это — классно?…

— Все уже давно к этому привыкли.

— Конечно, у них же станок стоит, они могут напечатать любое количество долларов и не париться. Есть интересный вопрос: а почему именно в военном бюджете записаны санкции, допустим, против Турции, военная помощь Украине, санкции против "Северного потока-2"?…

А это — такая хитрая американская фишка. Дело в том, что военный бюджет обязателен к исполнению. Поэтому те политические вещи, которые там зашиты, прописаны, тоже будут обязательны к исполнению.

США подталкивают Турцию к России

В данном случае Турция попадает под раздачу точно так же, как и сейчас Россия. Получается очень интересная конфигурация, потому что:

с одной стороны, мы не рады усилению позиций Турции на Южном Кавказе, и не скрываем этого;

с другой стороны, теперь Байден будет душить не только нас, но и Турцию, а это делает нас ситуативными, если не союзниками, то крепкими партнерами. Поскольку Эрдоган, как Путин сказал, мужик. Сказал, что купит С-400 и купил, невзирая на всяческое давление.

Вот сейчас он огребает по полной, уже будут введены против него санкции. А Эрдоган сейчас все равно говорит, что он хочет купить вторую партию С-400, причем с возможностью их лицензионного производства, хотя и не в полном объеме, но сами турки тоже поучаствуют.

Эрдогану нужны С-400 для защиты от США

Он хочет купить, потому что хочет реально закрыть свое небо, понимая, откуда может прилететь. Эрдоган всё очень хорошо рассчитал.

Война Азербайджана и Армении была войной дронов. Именно господство в воздухе обеспечило военную победу Азербайджана. Эрдоган понимает, что если у него будет сильная система ПВО, никто не сможет его уничтожить.

А такие попытки могут быть, потому что злейший враг Эрдогана — Гюлен находится в руках США, и в любой момент американцы могут использовать его для того, чтобы попытаться свалить Эрдогана.

Вполне возможны военные операции для этого, несмотря на то, что Турция страна НАТО, возможен новый военный мятеж. Поэтому для Эрдогана национальный контроль над воздушным пространством имеет ключевое политическое, военное и знаковое значение. Для этого ему необходимы российские С-400.

Троянский конь "Пэтриот"

Ему предлагали купить американские комплексы "Пэтриот", но он отказался и правильно сделал. Дело в том, что в состав радиоэлектронной аппаратуры "Пэтриот", которые поставляют на экспорт, зашивают программные аппаратные закладки.

Это означает, что в любой момент приходит внешний специальный кодированный радиоэлектронный импульс, и у тебя этот "Пэтриот" прекращает работать. Отключаются экраны, вся сис обесточивается. Всё - он нефункционален. Это — такой Троянский конь.

Поэтому Эрдоган не захотел покупать американский "Пэтриот". Он купил С-400. Сейчас его будут за это мочить. А это — хороший повод для того, чтобы мы сотрудничали дальше.

Для России, конечно, тоже будет не очень приятная ситуация со стороны США. Не Эрдоган, конечно, а мы объявлены главным противником. Нам американцы сейчас так же начнут всякие делать гадости.

— Разве раньше они не делали гадости?

— Они, конечно, делали и делают их постоянно. Вот последние прямые военно-политические провокации:

американский эсминец выходит к границе наших территориальных вод на Дальнем Востоке,

американский бомбардировщик B-52, носитель ядерного оружия — ракет с ядерными боеголовками отработал в воздушном пространстве Украины нанесение ударов по объектам на территории России.

Война на пороге

Война буквально стучится в двери. Это сделал Трамп, который, как мы думали, "наш". На самом деле, конечно, он — далеко не наш. Теперь Байден будет действовать путем усиления НАТО-вского давления на Россию. Мы это уже скоро увидим.

По полной будет задействована украинская карта. Мы можем увидеть попытку блицкрига. Украинская армия попробует повторить по примеру карабахской войны против ДНР и ЛНР.

Тот же самый Эрдоган продаёт сегодня ударные беспилотники "Байрактары" новой модификации Украине. Слава Богу, что в тылу Донбасса — Россия. Я думаю, мы не дадим возможность безнаказанно уничтожать русских, тем более, что многие там получили паспорта граждан Российской Федерации.