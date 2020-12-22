Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны

Более полувека назад мир повис на ниточке. Только череда непредвиденных событий и решение лидеров двух супердержав не позволили разразиться третьей мировой войне. Сейчас вскрылись данные: президент Джон Кеннеди сумел покончить с Кубинским кризисом благодаря тому, что его предшественник Дуайт Эйзенхауэр инициировал шпионские полёты над СССР.

Стратег или дурень

Выпускник военной академии в Вест-Пойнте, будущий 34-й президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (Dwight David Eisenhower) в годы Второй мировой войны, после принятия решения открыть второй фронт, был назначен Верховным главнокомандующим экспедиционными силами. Убеждённый антикоммунист, будучи избранным на президентский пост, Айк, как его по-домашнему звали в Штатах, стремился обеспечить национальную безопасность договорами с Советским Союзом.

В исторической литературе, написанной по обе стороны Атлантики, поднимались недоумённые вопросы, зачем же этот вояка разрешил шпионские полёты самолетов U-2 Lockheed над СССР, а когда один из них был сбит, это привело к срыву его встречи на высшем уровне с Никитой Хрущёвым в 1960 году.

Подоплёка истории

Недавно в США показали документальный фильм, приоткрывший завесу тайны над таким вроде бы нелогичным решением американского президента.

Ведущий Чарльтон Хестон (Charlton Heston) рассказывает:

"Военно-воздушные силы предприняли несколько попыток пролететь над Советским Союзом с помощью модифицированных бомбардировщиков и беспилотных стратостатов, но результаты оказались неутешительными. Будучи еще президентом Колумбийского университета, Айк знал, что может обратиться за помощью к научному сообществу. Он создал группу для внезапной атаки, в которую входили президент Массачусетского технологического института Джеймс Киллиан (James Killian) и изобретатель фотоаппарата Polaroid Эдвин Лэнд (Edwin Land). Лэнд занимался разработкой камер, позволявших производить аэрофототопографическую съёмку с большой высоты. Он полагал, что хорошая фотография стоит тысячи шпионов. За день до Дня благодарения 1954 года Киллиан, Лэнд и глава ЦРУ Аллен Даллес (Allen Dulles) проскользнули в Белый дом на тайную встречу с Эйзенхауэром".

Хестон добавил:

"План, который они представили, был настолько секретным, что никому не разрешалось придавать его бумаге. Он предусматривал строительство одномоторного шпионского самолёта, который мог бы подняться на высоту до 70 тысяч футов (21 336 метров. — Ред.), чтобы не быть обнаруженным средствами радиолокационного наблюдения. Эйзенхауэр не хотел, чтобы советское воздушное пространство нарушали пилоты в погонах, поэтому проект должен был быть передан в руки ЦРУ. Девять месяцев спустя с секретного аэродрома в Неваде свой первый полёт совершил самолёт, известный как U-2".

Вскоре американцы узнают, что проделать свои трюки незамеченными им не удалось. До поры до времени им сходило с рук только то, что сбить самолёт-шпион советские ПВО не могли.

Хестон продолжает:

"С высоты 13 миль камера U-2 снимала такие маленькие объекты, как тележка для гольфа. В июле 1954 года, вооружившись развединформацией, Эйзенхауэр отправился в Женеву для участия в своей первой конференции с Советами. Он ошеломил публику, произнеся свою самую смелую речь о холодной войне под названием Open Skies — "Открытое небо", в которой предлагалось, чтобы и Советский Союз, и США согласились нарушать воздушное пространство друг друга, чтобы увидеть, готовится ли другая сторона к нападению".

Айк лукавил. Пять лет спустя, когда председатель Совета министров СССР Хрущёв находился с визитом в США, Никита Сергеевич планировал летать на своём самолете, но американский президент ему возражал.

Переводчик советского руководителя Виктор Суходрев позднее вспоминал:

"Американцы, скорее всего, опасались тогда, что при полётах нашего самолёта над территорией Соединённых Штатов мы непременно поддадимся соблазну заняться воздушным шпионажем. За обедом Эйзенхауэр затронул вопрос перелетов. Хрущёв без особого напора говорил, что ему будет удобнее летать на своем самолёте, он к нему просто привык. Американский же президент настойчиво заверял, что выделит ему свой, личный, оснащённый всем необходимым, комфортный. Речь шла о новейшем американском "Боинге-707". В конце концов Эйзенхауэр сдался: если Хрущёв настаивает, то пусть летает на своём самолёте. Он тут же подозвал одного из помощников и довольно сердито сказал: "Я не вижу причин, по которым господин председатель не мог бы воспользоваться для полётов своим самолётом". Я не знаком со всеми подробностями, но кончилось всё-таки тем, что полёты совершались на американских самолетах. Думаю, Хрущёв, которому Эйзенхауэр тогда нравился, согласился на условия хозяев".

Шпионаж как залог мирного сосуществования

Однако вернёмся чуть назад. Бывший помощник Эйзенхауэра по национальной безопасности генерал Эндрю Гудпастер (Andrew Goodpaster) вспоминает о буйной реакции Никиты Хрущёва:

"Когда после заседания мы пошли пить чай, к Эйзенхауэру подошёл Хрущёв и сказал: "Это недопустимо, вы пытаетесь заглянуть в наши спальни".

Хестон утверждает: