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Автор Инна Новикова

Навальный во вранье — не новичок

Силовые структуры

В программе "Еженедельный разговор о главном” военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о наиболее интересных и важных событиях последних дней.

Новые занимательные истории с Алексеем Навальным. Его ролик посмотрели 10 млн раз. Он рассказывает невероятные вещи о том, как за ним три года гонялись разведчики и безуспешно пытались его убить. Целое специальное подразделение для этого было создано. Называются фамилии, должности, звания. Так и не догнали — не поймали. Неуловимый!

— Игорь, господин Навальный разразился очередным разоблачительным роликом, подробно рассказал удивительную историю о том, как целое подразделение наших разведчиков за ним гонялось то ли три года, то ли год, то ли целых шесть лет. Несколько раз пытались его убить самыми разными способами, но у них ничего не получилось. Что вы об этом думаете?

— Навальный — это инструмент влияния — Троянский конь Запада. Сегодня, когда он находится за пределами России вследствие того, что с ним произошло, разумеется, ему надо возвращаться каким-то образом в российскую повестку дня, потому что многие о нем уже забыли, резко снизилась его популярность даже среди тех оппозиционных кругов России, где раньше он пользовался определенной поддержкой.

Поэтому нужна очередная серия, чтобы привлечь к себе внимание, снова хайпануть и каким-то образом капитализировать то, что с ним произошло.

Орудие противоборства систем

Как сказал в известном фильме замечательный российский актер Леонид Броневой в роли руководителя одного из разведцентров западной разведки: идет противоборство двух систем, системы борются друг с другом.

Сейчас также продолжается борьба систем, идет глобальное противоборство Запада против России, которая реализует независимую, суверенную политику, направленную на отстаивание своих национальных интересов и поддержку других стран, которые также стараются отстаивать и быть независимыми на международной арене.

Поэтому все, что происходит в области оппозиции, разведки и контрразведки, все обвинения, которые там формулируют, и наши ответные действия, надо рассматривать через призму именно этого глобального противостояния.

Две системы конкурируют друг с другом. Одна система пытается другую уничтожить, а вторая система пытается не дать ее уничтожить и, более того, стремится распространить свое влияние там, где раньше его не было.

Все эти истории с Навальным и вокруг него — это исключительно вопрос противоборства двух систем. В данном случае Навальный играет на стороне наших противников.

Мы, абстрагируясь от того, что говорит Навальный, какие так называемые расследования у него выходят, должны все-таки четко понимать, что это — просто инструмент для взлома изнутри российской политической системы.

Это — главное, что мы должны понимать. А все хайпы вокруг обвинений, каких-то версий это — не более, чем производные.

Западу нужно вернуть врага России в страну

Западу нужно обрушить наше государство, потому что военным способом давить на Россию сегодня невозможно, нет шансов путем военной агрессии победить Россию, поэтому используются подобные инструменты.

Все новое, что происходит с Навальным — не более чем попытка наших западных конкурентов каким-то образом вновь сделать инфильтрацию внутрь российской политической системы, вернуть Навального как некоего оппозиционного игрока внутри России. Для этого они используют различные способы и возможности.

Навальный — это враг Российского государства, при том, что он там проводил какие-то расследования, часть из них были правдивыми, часть, так сказать, были ангажированными, не суть.

Задачи запада — убрать Россию

Главное, нужно понимать, почему все это происходит? Что на выходе, какая основная цель. Способов может быть миллион. На выходе — Навальный и люди, которые за ним стоят, в данном случае — политические круги, спецслужбы Запада и так далее.

  • Их задача — ослабить и желательно вообще уничтожить наше государство.
  • Их задача — убрать нас в качестве политического и военного активного игрока на международной арене.
  • Их задача — ослабить, раздробить Россию.

Желательно повторить с ней то, что произошло с Советским Союзом в 91-92-м году. Вот это — главное, из чего я исхожу, когда говорю, что эти люди, эти страны, эти спецслужбы действуют против России, и такие как Навальный — враги моей страны.

Для меня дальше обсуждение каких-то частностей абсолютно не играет никакой роли, поскольку я четко определил свою позицию. Я поддерживают свою страну, хочу укрепления России, хочу, чтобы наш народ жил лучше.

Нам всем нужно не слушать вымыслы врагов, а просто работать для себя, для своей страны. Вот и всё.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы враги запад россия спецслужбы игорь коротченко алексей навальный
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