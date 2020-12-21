В программе "Еженедельный разговор о главном” военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о наиболее интересных и важных событиях последних дней.
Новые занимательные истории с Алексеем Навальным. Его ролик посмотрели 10 млн раз. Он рассказывает невероятные вещи о том, как за ним три года гонялись разведчики и безуспешно пытались его убить. Целое специальное подразделение для этого было создано. Называются фамилии, должности, звания. Так и не догнали — не поймали. Неуловимый!
— Игорь, господин Навальный разразился очередным разоблачительным роликом, подробно рассказал удивительную историю о том, как целое подразделение наших разведчиков за ним гонялось то ли три года, то ли год, то ли целых шесть лет. Несколько раз пытались его убить самыми разными способами, но у них ничего не получилось. Что вы об этом думаете?
— Навальный — это инструмент влияния — Троянский конь Запада. Сегодня, когда он находится за пределами России вследствие того, что с ним произошло, разумеется, ему надо возвращаться каким-то образом в российскую повестку дня, потому что многие о нем уже забыли, резко снизилась его популярность даже среди тех оппозиционных кругов России, где раньше он пользовался определенной поддержкой.
Поэтому нужна очередная серия, чтобы привлечь к себе внимание, снова хайпануть и каким-то образом капитализировать то, что с ним произошло.
Как сказал в известном фильме замечательный российский актер Леонид Броневой в роли руководителя одного из разведцентров западной разведки: идет противоборство двух систем, системы борются друг с другом.
Сейчас также продолжается борьба систем, идет глобальное противоборство Запада против России, которая реализует независимую, суверенную политику, направленную на отстаивание своих национальных интересов и поддержку других стран, которые также стараются отстаивать и быть независимыми на международной арене.
Поэтому все, что происходит в области оппозиции, разведки и контрразведки, все обвинения, которые там формулируют, и наши ответные действия, надо рассматривать через призму именно этого глобального противостояния.
Две системы конкурируют друг с другом. Одна система пытается другую уничтожить, а вторая система пытается не дать ее уничтожить и, более того, стремится распространить свое влияние там, где раньше его не было.
Все эти истории с Навальным и вокруг него — это исключительно вопрос противоборства двух систем. В данном случае Навальный играет на стороне наших противников.
Мы, абстрагируясь от того, что говорит Навальный, какие так называемые расследования у него выходят, должны все-таки четко понимать, что это — просто инструмент для взлома изнутри российской политической системы.
Это — главное, что мы должны понимать. А все хайпы вокруг обвинений, каких-то версий это — не более, чем производные.
Западу нужно обрушить наше государство, потому что военным способом давить на Россию сегодня невозможно, нет шансов путем военной агрессии победить Россию, поэтому используются подобные инструменты.
Все новое, что происходит с Навальным — не более чем попытка наших западных конкурентов каким-то образом вновь сделать инфильтрацию внутрь российской политической системы, вернуть Навального как некоего оппозиционного игрока внутри России. Для этого они используют различные способы и возможности.
Навальный — это враг Российского государства, при том, что он там проводил какие-то расследования, часть из них были правдивыми, часть, так сказать, были ангажированными, не суть.
Главное, нужно понимать, почему все это происходит? Что на выходе, какая основная цель. Способов может быть миллион. На выходе — Навальный и люди, которые за ним стоят, в данном случае — политические круги, спецслужбы Запада и так далее.
Желательно повторить с ней то, что произошло с Советским Союзом в 91-92-м году. Вот это — главное, из чего я исхожу, когда говорю, что эти люди, эти страны, эти спецслужбы действуют против России, и такие как Навальный — враги моей страны.
Для меня дальше обсуждение каких-то частностей абсолютно не играет никакой роли, поскольку я четко определил свою позицию. Я поддерживают свою страну, хочу укрепления России, хочу, чтобы наш народ жил лучше.
Нам всем нужно не слушать вымыслы врагов, а просто работать для себя, для своей страны. Вот и всё.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.