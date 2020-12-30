Игорь Коротченко: кризис на Западе потребует выхода в виде войны

Почему кризис на Западе может привести к военным действиям и в чем кардинальное отличие Эстонии от Литвы и Латвии, рассказал главному редактору "Правды.Ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

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Война как выход из кризиса

— Польша и Прибалтика готовы платить за размещение у себя базы НАТО, с их скудными бюджетами, оттоком населения, которое теперь работает в Европе. Но сейчас очевидные тенденции: власть говорит одно, а люди — совершенно другое. Сколько приходится общаться, говорят: мы вас любим, уважаем (я говорю про Россию).

— Я не видел особой любви в странах Балтии к России. Официанты по-русски с удовольствием говорят в Риге, рассчитывая на щедрые чаевые русских туристов. Элиты настроены крайне русофобски.

— Те, кто выучились в Колумбийском университете, конечно, настроены крайне русофобски. Я даже имела в виду не Прибалтику, хотя в Прибалтике люди, которые жили при Советском Союзе, могут сравнить, как они жили тогда и как сейчас. А я имела в виду европейские страны. В Болгарии говорили: спасите нас от Евросоюза. То от турецкого ига, теперь от Евросоюза.

— И мы Болгарию спасали каждый раз. Но в Первую и Вторую мировую войну Болгария воевала против России, против СССР, выступая на стороне Германии.

К сожалению, не народные массы определяют политику, а элиты. Они реализуют откровенно антироссийскую политику. Зачастую западные элиты вынуждены оглядываться на США, потому что есть:

зависимость,

компромат,

форматы взаимоотношений, когда лидеры Запада поступают, как диктует Вашингтон.

Поэтому мне кажется, что дальше ситуация будет только ухудшаться. Вследствие коронавируса экономика будет лежать. Прав и демографических свобод будет все меньше.

Люди будут жить все хуже. Это неизбежно будет требовать выхода в виде войны, чтобы разогнать экономику за счет военно-промышленного комплекса. Я говорю про Запад.

Ведь развязали несколько войн наши западные партнеры за последние годы, и вряд ли мы можем рассчитывать на их благоразумное поведение. Будет острый военно-политический кризис в отношениях России и Запада. Конечно, наше руководство хотело бы, чтобы у нас были торгово-экономические связи. Но с приходом Байдена мы можем прогнозировать усиление санкционного и военного давления на Россию. Нам придется держать оборону по всем азимутам. Мы вбухиваем колоссальные деньги в создание арктических баз не только для того, чтобы закрепить за собой принадлежащие нам острова Арктического архипелага. На фоне усиления активности будут проходить стычки из-за Арктики как кладовой природных ресурсов. А там на 200 лет вперед еще запасов нефти хватит человечеству, пока не будут изобретены альтернативные методы — водородная энергетика, термоядерный синтез управляемый.

Военная сила становится важнейшим фактором того, право ли государство в проведении своей политики или нет.

Если у тебя есть кулак, дубинка, с тобой не попробуют поспорить, прав ты или нет в реализации национальных интересов. А если у тебя ничего нет, то ты должен играть роль шакала Табаки при сильных США либо влачить жалкое существование лимитрофа.

Окно возможностей скоро захлопнется, кризис будет нарастать, он будет всеобъемлющим. Вот то, что называл один из ученых новым Средневековьем, когда, казалось бы, такой благополучный Запад, но сегодня в США в области COVID просто национальная катастрофа. Там по 200 тысяч заражений в сутки. В Европе новый локдаун. Вместо того чтобы вместе бороться с COVID, будут пытаться за наш счет решать проблемы.

Неуспешная Прибалтика

— Я все-таки вернусь к теме Прибалтики. Тут на вас обиделся наш зритель и говорит, что в Риге 60% населения русскоязычное, большинство из них очень любят Россию, независимо от чаевых.

— Я рижанин. Правда, из семьи так называемого оккупанта. У меня дедушка был офицером штаба Прибалтийского военного округа, куда его перевели после войны для прохождения дальнейшей службы.

Я про что говорю? Ведь русские в Латвии — это граждане второго сорта. Они не имеют национальных паспортов. У них паспорта для неграждан. И я говорю про коренное население, которое мало нас любит. Да, половина населения разъехалась. Сейчас в Европарламенте представляют Латвию замечательные депутаты, которые выступают со здравых позиций. Но в латвийской власти явные русофобские настроения.

Нигде нас в Прибалтике не любят. Хотя мы эту Прибалтику сделали витриной Советского Союза.

— А простые люди тоже не любят Россию?

— Мы судим, исходя из того, что в ходе парламентских выборов люди избирают депутатов, которые потом формируют правительства однозначно русофобские. Толку нам от симпатий, когда государство к нам враждебно? Работать с общественным мнением? Там закрывают все русскоязычные ресурсы. А людей преследуют. Почитайте, что пишут сотрудники "Спутника".

Вообще Прибалтика тотально не успешна, за исключением одной страны.

В русскоязычном фольклоре есть масса анекдотов про эстонцев. Хотя эстонцы этих анекдотов просто не понимают.

Но Эстония успешна. Она нашла свое место в системе международного разделения труда, и там даже спецслужбы успешны. Они работают в духе Ми-6 1920-х годов.

Помните, Сидней Рейли — знаменитый британский нелегал, который был заброшен на территорию советской России, готовил здесь антисоветское восстание. Эстонцы работают в таком же духе, очень активно, наступательно.

А вся остальная Прибалтика тотально неуспешна, особенно латыши. Там и контрразведка местечковая, но злобная, русофобская. И власти такие же. Русофобии много, а построить эффективную страну не могут. То же самое в Литве. Я на международных конференциях выступал вместе с депутатами литовского Сейма. По-русски, правда, говорят еще все. Хочется подойти и сказать: "Батенька, вы дурак?" Потому что несут такое…

— Генеральная ассамблея ООН тоже. Я когда слушала, Литва, Грузия, Украина, просто уши вянут. Думаю, ну нельзя же так откровенно врать с таких высоких трибун.

— Они искренне в это верят либо у них русофобия зашкаливает. 30 лет прошло, как у них были эти русофобские высказывания, ничего не изменилось и не изменится. Поэтому обострения будут накапливаться.

Военно-политическая ситуация будет только ухудшаться для нас.

Надо, чтобы наша агентура активно работала на Западе, выведывала планы противника не за идею, но хотя бы за деньги.