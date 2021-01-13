Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Нацисты не создавали самолёт-невидимку

Силовые структуры » Министерство обороны

Насколько близки были конструкторы Третьего рейха к созданию самолёта-невидимки или же это очередной миф о чудо-оружии нацистов?

Нацисты не создавали самолёт-невидимку

Самолёт-невидимка Третьего рейха

В 1943 году министр авиации Третьего рейха (Reichsluftfahrtministerium, RLM) Герман Геринг изложил характеристики самолёта, оснащённого двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками MK (Maschinenkanonen) 103, производства немецкой фирмы Rheinmetall-Borsig, и имеющего на борту 500-килограммовые бомбы, который мог развивать скорость до 975 километров в час. Такая летательная машина была способна поражать цели, например, в Великобритании, при этом опережая любые вражеские истребители, посланные на её перехват.

Впоследствии выяснилось, что рейхсмаршал Великогерманской империи и обергруппенфюрер СС упомянул "летающее крыло" (Nurflügel или Nurflügler) — разновидность аэродинамической схемы типа "бесхвостка" (Schwanzloses Flugzeug), — под которым подразумевался реактивный самолёт Horten H IX. Для достижения подобной высочайшей скорости, а также дальности полёта требовались турбореактивные двигатели, которые поспешно уничтожали содержимое топливных баков.

Идея авиаконструкторов братьев Хортен — Раймара и Вальтера (Reimar и Walter Horten) — заключалась в том, чтобы, увеличивая скорость и дальность, уменьшить расход топлива самолета. Поскольку серийным производством должен был заниматься вагоностроительный завод из немецкого города Гота Gothaer Waggonfabrik, изделие частично известно также под названием Gotha Go 229. Возможно, это было сделано для сокрытия имен истинных конструкторов, поскольку братья Хортен не были служащими упомянутой фабрики из Тюрингии, кроме того, оба официально являлись владельцами собственной фирмы по производству летательных аппаратов.

Тем не менее именно под таким обозначением четыре самолета-невидимки, два из которых должны были быть двухместными ночными истребителями, фигурировали на центральном испытательном полигоне Третьего рейха "Рехлин" (Rechlin), расположенном на юго-восточном берегу пресноводного озера Мюриц (Müritz).

Братья-конструкторы

По сей день не совсем понятно, как братьям Хортен удалось продолжить свои разработки в структуре Третьего рейха. Вальтер Хортен служил при штабе генерала истребительной авиации Адольфа Галланда (Adolf Galland). По этой причине он был весьма осведомлён о большинстве разработок в этой области. Благодаря совместной работе с летчиком-истребителем и испытателем самолётов Вольфгангом Шпете (Wolfgang Späte) он знал, что Messerschmitt Me 163, вероятно, не сможет оправдать возложенные на него ожидания.

Двухмоторный истребитель H IX разрабатывался как альтернатива "Мессершмитту" Me 262. Разработка проходила "полуофициально" и без особой государственной поддержки в рамках проекта "Sonderkommando IX" на созданной специально для этой цели дорожно-ремонтной станции на автобане недалеко от Гёттингена. Конструкторскими работами занимался исключительно Раймар Хортен, пока его брат неотлучно находился в Берлине.

Первый прототип H IX V1 был безмоторным планером, на котором 1 марта 1944 года поднялся в воздух Хайнц Шайдхауэр (Heinz Scheidhauer), имевший большой опыт полётов на летающих крыльях Хортена. Он подтвердил, что самолёт имеет очень хорошие лётные характеристики. Планер имел убирающееся трехстоечное шасси, при этом основные стойки шасси были снабжены аэродинамическими обтекателями.

На сайте американского журнала The National Interest читаем ироничную ремарку:

"Братьям Хортен поручили разработать технический регламент на реактивный бомбардировщик с летающим крылом, дальность полёта которого была бы достаточной, чтобы доставить атомную бомбу на восточное побережье США. Чертежи летающего крыла Horten H. XVIII "Amerika Bomber" так и не были реализованы, за исключением, возможно, фильма 'Капитан Америка'".

Horten H IX был далёк от того, чтобы стать массовым изделием, но отдельные конструкторские находки до сих пор используют при создании самолётов-невидимок.

Сбежавший в Аргентину Раймер Хортен в 1950 году написал статью для тамошнего журнала по воздухоплаванию Revista Nacional de Aeronáutica, в которой утверждал, что деревянный самолёт поглощает радиолокационные волны. Тридцать лет спустя, когда теория самолётов-невидимок стала более распространённой, Раймер писал, что о своем намерении превратить летающее крыло Хортена в самолёт-невидимку, утверждая, что даже не уведомив своё начальство сконструировал планер, используя специальную смесь из углерода, опилок и столярного клея.

Один из двух проведённых экспериментов подтвердил его утверждение, а другой — нет. В целом историки скептически относятся к тому, что с самого начала планировалась создать самолёт-невидимку.

В 2008 году Northrop Grumman совместно с каналом National Geographic провёл испытания реконструированного макета Gotha Go 229. Их вывод: летающие крылья могли быть обнаружены на расстоянии в 80% случаев по сравнению с серийным немецким истребителем Messerschmitt Bf 109. Испытатели Northrop подчеркнули, что лишь преимущества в скорости не позволили бы истребителям противника эффективно отреагировать на нападение "невидимки".

Редактор: Елена Тимошкина
Темы стелс технологии третий рейх истребители герман геринг самолет-невидимка
Новости
Кондуктор высадила ребёнка из автобуса, несмотря на мороз, под Кировом
Молодая мать и её шестилетний сын отравились угарным газом в Казани
В Конгрессе США поставили металлодетекторы. Республиканцы в ярости
Из-за потепления Мирового океана маленькие акулы рождаются слабыми
Соболев рассказал о шансах "Спартака" в чемпионской гонке
Дочь Валерии пожаловалась на панические атаки
Хаос и затраты: власти Швеции критикуют за миграционную политику
Врач назвал признаки перенесённого коронавируса
И. о. генпрокурора США послал американцам "чёткий сигнал"
Участник группы "Би-2" поскандалил в самолёте
Последние материалы
Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?
Молодая мать и её шестилетний сын отравились угарным газом в Казани
В Конгрессе США поставили металлодетекторы. Республиканцы в ярости
Из-за потепления Мирового океана маленькие акулы рождаются слабыми
Соболев рассказал о шансах "Спартака" в чемпионской гонке
Дочь Валерии пожаловалась на панические атаки
Хаос и затраты: власти Швеции критикуют за миграционную политику
Врач назвал признаки перенесённого коронавируса
И. о. генпрокурора США послал американцам "чёткий сигнал"
Участник группы "Би-2" поскандалил в самолёте
Популярное
Здоровье
Коронавирусом можно заразиться через глаза

Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.

Коронавирусом можно заразиться через глаза
Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана
Бывший СССР
Эксперт предупредил об угрозах разрушения Казахстана
Технологии
Дмитрий Завалишин: искусственный интеллект уже управляет человечеством
Бывший СССР
Украина предложила России "золотой мост" для Донбасса
Игорь Буккер Нацисты не создавали самолёт-невидимку Игорь Буккер Василий Амирджанов Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм Василий Амирджанов Руслан Веснянко Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу" Руслан Веснянко
Комментарии
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Внедорожнику Lada 4x4 вернули оригинальное название
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Эксперт: Трамп может сорвать инаугурацию Байдена
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Великобритания оплатит "реинтеграцию" Крыма и Донбасса в Украину
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Мясников опроверг риск развития "пандемии внутри пандемии"
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Демократы пытаются запретить Трампу участвовать в выборах
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников