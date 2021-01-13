Нацисты не создавали самолёт-невидимку

Насколько близки были конструкторы Третьего рейха к созданию самолёта-невидимки или же это очередной миф о чудо-оружии нацистов?

Самолёт-невидимка Третьего рейха

В 1943 году министр авиации Третьего рейха (Reichsluftfahrtministerium, RLM) Герман Геринг изложил характеристики самолёта, оснащённого двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками MK (Maschinenkanonen) 103, производства немецкой фирмы Rheinmetall-Borsig, и имеющего на борту 500-килограммовые бомбы, который мог развивать скорость до 975 километров в час. Такая летательная машина была способна поражать цели, например, в Великобритании, при этом опережая любые вражеские истребители, посланные на её перехват.

Впоследствии выяснилось, что рейхсмаршал Великогерманской империи и обергруппенфюрер СС упомянул "летающее крыло" (Nurflügel или Nurflügler) — разновидность аэродинамической схемы типа "бесхвостка" (Schwanzloses Flugzeug), — под которым подразумевался реактивный самолёт Horten H IX. Для достижения подобной высочайшей скорости, а также дальности полёта требовались турбореактивные двигатели, которые поспешно уничтожали содержимое топливных баков.

Идея авиаконструкторов братьев Хортен — Раймара и Вальтера (Reimar и Walter Horten) — заключалась в том, чтобы, увеличивая скорость и дальность, уменьшить расход топлива самолета. Поскольку серийным производством должен был заниматься вагоностроительный завод из немецкого города Гота Gothaer Waggonfabrik, изделие частично известно также под названием Gotha Go 229. Возможно, это было сделано для сокрытия имен истинных конструкторов, поскольку братья Хортен не были служащими упомянутой фабрики из Тюрингии, кроме того, оба официально являлись владельцами собственной фирмы по производству летательных аппаратов.

Тем не менее именно под таким обозначением четыре самолета-невидимки, два из которых должны были быть двухместными ночными истребителями, фигурировали на центральном испытательном полигоне Третьего рейха "Рехлин" (Rechlin), расположенном на юго-восточном берегу пресноводного озера Мюриц (Müritz).

Братья-конструкторы

По сей день не совсем понятно, как братьям Хортен удалось продолжить свои разработки в структуре Третьего рейха. Вальтер Хортен служил при штабе генерала истребительной авиации Адольфа Галланда (Adolf Galland). По этой причине он был весьма осведомлён о большинстве разработок в этой области. Благодаря совместной работе с летчиком-истребителем и испытателем самолётов Вольфгангом Шпете (Wolfgang Späte) он знал, что Messerschmitt Me 163, вероятно, не сможет оправдать возложенные на него ожидания.

Двухмоторный истребитель H IX разрабатывался как альтернатива "Мессершмитту" Me 262. Разработка проходила "полуофициально" и без особой государственной поддержки в рамках проекта "Sonderkommando IX" на созданной специально для этой цели дорожно-ремонтной станции на автобане недалеко от Гёттингена. Конструкторскими работами занимался исключительно Раймар Хортен, пока его брат неотлучно находился в Берлине.

Первый прототип H IX V1 был безмоторным планером, на котором 1 марта 1944 года поднялся в воздух Хайнц Шайдхауэр (Heinz Scheidhauer), имевший большой опыт полётов на летающих крыльях Хортена. Он подтвердил, что самолёт имеет очень хорошие лётные характеристики. Планер имел убирающееся трехстоечное шасси, при этом основные стойки шасси были снабжены аэродинамическими обтекателями.

На сайте американского журнала The National Interest читаем ироничную ремарку:

"Братьям Хортен поручили разработать технический регламент на реактивный бомбардировщик с летающим крылом, дальность полёта которого была бы достаточной, чтобы доставить атомную бомбу на восточное побережье США. Чертежи летающего крыла Horten H. XVIII "Amerika Bomber" так и не были реализованы, за исключением, возможно, фильма 'Капитан Америка'".

Horten H IX был далёк от того, чтобы стать массовым изделием, но отдельные конструкторские находки до сих пор используют при создании самолётов-невидимок.

Сбежавший в Аргентину Раймер Хортен в 1950 году написал статью для тамошнего журнала по воздухоплаванию Revista Nacional de Aeronáutica, в которой утверждал, что деревянный самолёт поглощает радиолокационные волны. Тридцать лет спустя, когда теория самолётов-невидимок стала более распространённой, Раймер писал, что о своем намерении превратить летающее крыло Хортена в самолёт-невидимку, утверждая, что даже не уведомив своё начальство сконструировал планер, используя специальную смесь из углерода, опилок и столярного клея.

Один из двух проведённых экспериментов подтвердил его утверждение, а другой — нет. В целом историки скептически относятся к тому, что с самого начала планировалась создать самолёт-невидимку.

В 2008 году Northrop Grumman совместно с каналом National Geographic провёл испытания реконструированного макета Gotha Go 229. Их вывод: летающие крылья могли быть обнаружены на расстоянии в 80% случаев по сравнению с серийным немецким истребителем Messerschmitt Bf 109. Испытатели Northrop подчеркнули, что лишь преимущества в скорости не позволили бы истребителям противника эффективно отреагировать на нападение "невидимки".