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Автор Александр Шторм

Флот и бомбардировщики НАТО переброшены к Крыму

Силовые структуры » Министерство обороны

США наращивают уровень своего присутствия у Крыма и в Черном море. Новые корабли и бомбардировщики появились через несколько дней после того, как президент Байден предупредил Москву, что будет "действовать жестко" против российской агрессии в этом регионе.

Флот и бомбардировщики НАТО переброшены к Крыму

К уже имеющемуся флоту присоединился корабль ВМФ США "Портер", эсминец с крылатыми ракетами. Напомним, что там уже стоит "Дональд Кук" и судно-заправщик "Ларами". Весь контингент будет задействован в патрулировании берегов.

По сути, эскадра США в Черном море достигла своих самых больших размеров с 2017 года.

Россия потому и разместила систему противоракетной обороны "Бастион". Российский ВМФ также направил один из своих военных кораблей, судно "Адмирал Макаров", для военных учений как раз в тот же самый район Черного моря.

Как пишет The Times, НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море "в ответ на незаконную аннексию Россией украинского полуострова Крым, а также на продолжающееся наращивание Россией своих военных сил там".

Проблема в том, что Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО и имеют выход к морю. А Украина и Грузия сотрудничают с альянсом, регулярно присоединяясь к маневрам НАТО в регионе.

Россия начала решать свои проблемы в регионе после присоединения Крыма и усиления Черноморского флота, базирующегося в порту Севастополь. Москва также использовала Черноморский флот для поддержки своей операции в Сирии.

Москва также периодически договаривается с Турцией, что вызывает у НАТО головную боль. Не так давно в нейтральных водах Чёрного моря прошли учения, в которых приняли участие самолёты и беспилотники ВВС США, Великобритании и Румынии. Согласно заявлениям официальных лиц, в ходе учений была отработана атака ракетами "воздух-земля".

Эксперты считают, что все учения и моделирования ситуаций крутятся вокруг идеи превентивного удара по России.

Как сообщили в Пентагоне, учения продемонстрировали способность США объединить ресурсы из всех военных сфер, имеющиеся в распоряжении союзников по НАТО. В ведомстве подчеркнули важность создания огневой мощи в регионе, "который противник считает защищенным".

По этому поводу военный эксперт Александр Михайловский дал пояснения, что военное присутствие НАТО вблизи российских границ будет только увеличиваться. По словам специалиста, США свои планы по Крыму и не скрывают.

По сути, американцы усиленно демонстрируют готовность применения своих ракет, и целенаправленно увеличивают своё присутствие у берегов Чёрного моря. Но до практического воплощения этих планов еще довольно далеко. В основном, США давят на психику и изучают наши системы ПВО.

Американцы в настоящее время изображают присутствие в регионе, а не угрожают нашим границам напрямую, заключил аналитик.

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