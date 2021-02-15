На каждый заход эсминца НАТО ответят Су-24

Американцы вновь объявили о том, что российский Су-24 пролетел рядом с эсминцем ВМС США на малой высоте.

Российские военные заявили, что это "нормальная практика".

К примеру, экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил, что "американцы в Чёрном море — непрошенные гости".

По его словам, согласно конвенции Монтре, американские корабли уже и так превысили нормативы нахождения в регионе.

Болгарские читатели Twitter тоже задались вопросом, что делают в Чёрном море корабли флота США, если "у России есть выход к Чёрному морю, а у США нет".

Пользователь Бесен Язовец также отметил, что "Босфор скоро может быть перекрыт и ковбоев переправят через Дунай в Германию!".

А читатель с ником Сандо напрямую спросил, "почему не бомбардировал, а только пролетел". Некто, подписавшийся Въй въй, был лаконичнее, охарактеризовав ситуацию как "страшно".

Действительно, пишет Pepy, "что ковбои забыли в Чёрном море"? Ответом была версия от Аз бре: "Разводят сёмгу… И демократию… Близко пролетел — уже целое событие, чего орать почём зря. Война будет, приятель".

В целом, большинство комментаторов согласилось с версией Лелее, что у американцев "опять будут возмущения". Хотя Барчо отметил, что "на видео видно, что самолёт проходит где-то в километре от корабля".

Напомним, российский фронтовой бомбардировщик Су-24 провёл полёт на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который находится в Чёрном море.

Видео пролёта и встречи "старых друзей" американцы опубликовали на официальной странице флота США в Twitter. А комментарии к данной записи собирало болгарское издание "Факти".

Еще летом 2020 года на территорию Крыма были переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые перед этим были оснащены высокоточными системами СВП-24 "Гефест", успешно испытанными в Сирии.

"Гефест" позволяет наносить точные удары даже по очень малым целям. Как писал портал avia.pro, переброска в Крым российских модернизированных Су-24М с системами "Гефест" обусловлена провокациями НАТО в этом регионе.

Переброска бомбардировщиков была напрямую связана с сообщениями о прибытии в Чёрном море большого количества кораблей НАТО.