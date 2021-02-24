"Взорвалась на десять процентов": почему Пашинян усомнился в "Искандерах"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наделал много шума своим заявлением про "неразорвавшиеся" "Искандеры". Реакцию в России можно описать словами "вот сейчас обидно было". Хотя речь, в общем-то, не столько о возможностях "Искандеров".

Удивительный ответ Пашиняна на критику

Вообще говоря, Пашинян отвечал на вопрос насчет реплики бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий в Нагорном Карабахе, то есть еще в сентябре.

В интервью изданию 1in.am Пашинян ответил так: "Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?"

В армянском министерстве обороны высказывание премьер-министра о "взорвавшихся на десять процентов "Искандерах" комментировать отказались. Сослались на то, что не могут интерпретировать высказывания армянского премьера.

А вот военный эксперт Карен Вртанесян заявил РИА "Новости", что не понимает, о чем говорил Никол Пашинян: "Совершенно непонятно, что значит взорваться на десять процентов. Вся Армения, и я думаю, не только Армения, со вчерашнего дня ломает голову, что имелось в виду. Вероятнее всего, "Искандер" был использован в конце военных действий и никаких нареканий на тему того, что он не сработал, я не слышал".

"Может это было спонтанное заявление, а может и нет. Очень трудно понять, тем более, что сам заявитель все размазал. Сначала он сказал, что "Искандер" не взорвался, потом добавил, что взорвался на десять процентов и резюмировал свое заявление выражением "не знаю", — добавил Вртанесян.

Дело не в ракетах

Отметим, что армянская сторона официально не подтверждала применение "Искандеров". О том, что этот ракетный комплекс все же применялся, в ноябре прошлого года заявил бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян.

Реакция в России, в общем, тоже оригинальной не была. И свелась к тому, что "Искандеры" — отличный комплекс, и если что-то у кого-то не получается, то винить нужно себя.

Проблема и в самом деле не в надежности ракетных комплексов. В Армении продолжаются акции с требованием отставки Никола Пашиняна, которые продолжаются уже несколько месяцев. Оппоненты критикуют его при каждом удобном и не очень случае.