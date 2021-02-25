Россия готовится к жёсткому этапу отношений с Западом

Российский президент Владимир Путин во время заседании коллегии ФСБ 24 февраля напомнил о политике сдерживания России со стороны Запада. Эксперты отмечают, что с момента прихода к власти в США демократа Джо Байдена риторика многих стран претерпела мощные изменения.

Речь об этом зашла после заявлений Байдена о возрождении альянса Америки и Европы. Фактически Западом анонсирован новый виток противостояния.

В связи с этим российский президент Владимир Путин заявил, что уровень глобальных угроз терроризма, трансграничной преступности только растёт, а Запад недоговороспособен.

России приходится иметь дело с политикой сдерживания со стороны недружественных стран. Причём, подчеркнул Путин, разговор идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и жёсткой линии, направленной на то, чтобы помешать развитию конкурента.

На встрече с представителями ФСБ также звучало мнение, что Западу жизненно необходимо сорвать развитие России, создать проблемы по внешнему периметру и контуру и спровоцировать внутреннюю нестабильность.

Разговор шёл и о том, что США и ЕС намерены "подорвать ценности, которые объединяют российское общество, в конечном итоге ослабить Россию и поставить её под внешний контроль".

По сути, уже установленными фактами являются информационные кампании против РФ (последней была травля прессой российской вакцины "Спутник V").

Президент также напомнил о "разного рода анекдотичных теориях заговора", о санкциях и вмешательствах во внутренние дела страны. Так что именно ФСБ должна работать по всем ключевым направлениям очень эффективно.

У службы прямая задача защитить страну "от любых провокаций" и провести чёткую грань между естественной политической конкуренцией и действиями, направленными против интересов РФ. Стоит отметить, что такая тема прозвучала впервые за четыре года на ежегодном заседании коллегии ФСБ. В последний раз речь об этом велась в 2017-м.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян пояснил, что заявление Путина является реакцией на слова действующего президента США Джо Байдена о том, что "Трансатлантический альянс [Европы и США] вернулся". Согласно его трактовке, так заявляют о гибридной войне. Можно ждать санкций и революций в соседних странах.

Соответственно, России придётся адекватно на всё это реагировать, добавил член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев.

А точкой столкновения с Западом российская власть считает грядущие выборы в Госдуму, пояснил заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Так что разговоры о переносе выборов базируются на том, что подобная тактика может "спутать карты" оппонентов российской власти. И Запада в том числе.