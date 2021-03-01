Игорь Коротченко о сути 23 февраля

В эфире программы "Точка зрения" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о важнейших событиях последнего времени. 23 февраля — для кого праздник? Кто те люди, которые ставят "дизлайк" Дню защитника Отечества?

— Игорь, в связи с недавним праздником защитника Отечества, соцсеть "Одноклассники" совместно со специалистами центра ResearchMe провели онлайн-опрос: для кого этот праздник? Это — праздник именно для защитников Отечества, для мужчин или для всех, кто служит в армии?

В опросе приняли участие больше тысячи человек. 54% отмечают 23 февраля, для 18% этот праздник утратил свою актуальность, 16% просто не отмечают этот день, 70% россиян считают, что этот праздник для всех мужчин, поскольку они все — защитники Отечества, 26% считают, что этот праздник только для военнослужащих. Как вы считаете, чей это праздник?

— Я полагаю, что это — не гендерный праздник, а знаменательный день защитников Отечества, тех людей, которые сейчас носят погоны, либо выполняли свой воинский долг в предшествующие годы. Это — праздник ветеранов армии флота, но это, разумеется, праздник всех тех, кто намерен посвятить свою жизнь служению делу защиты государства.

Профессия — Родину защищать

Поэтому, в первую очередь, это — праздник людей в погонах. Я думаю, что именно это является главным смыслом даты, которую мы отмечаем, кто как День защитников Отечества, а очень многие до сих пор отмечают как День Советской армии и Военно-морского флота.

В любом случае, 23 февраля — это день, когда части Красной гвардии разгромили интервентов, пытавшихся вторгнуться на территорию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

В любом случае это — красный день календаря, это — Красная Армия, которая от Москвы до британских морей — всех сильнее. Разумеется, в сегодняшней интерпретации это — День Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых структур, которые связывают себя с обороной и безопасностью нашей страны.

— Это, конечно, все действительно так, все правильно. В Великую Отечественную войну много женщин служило в армии, в тылу даже дети работали для фронта, для Победы. Все они тоже, наверное, имеют право называться защитниками Отечества.

— Конечно. Это также праздник всех тех, кто защищал нашу страну в партизанских отрядах, в тылу, кто ковал победу за кордоном, находясь на специальных оперативных заданиях.

Это, конечно, действующие солдаты и офицеры. Разумеется, этим днем отмечаем и нынешнюю армию и флот, кто служит, и служил в Вооруженных силах уже Российской Федерации, потому что все-таки 30 лет прошло. Это — значительный исторический отрывок времени.

Безусловно, мы отмечаем в этот день главный военный праздник. Это значит, что с этим праздником мы должны поздравлять всех мужчин, как 8 Марта мы поздравляем женщин. Все-таки 23 февраля — это не гендерный, а военный праздник.

— В YouTube исполнение Марком Бернесом песни "Темная ночь" отмечена миллионами лайков, но есть и сколько-то тысяч дизлайков. Кто эти люди, у которых эта песня может вызвать негативные эмоции? И кто те 18% россиян, для которых праздник защитника Отечества больше неактуален, как вы думаете?

— Я думаю, что дизлайки здесь ставили, наверное, не только отдельные граждане Российской Федерации, но и представители некогда братской Украины, а также ряда других стран.

— Ведь там тоже многие воевали. На Украине шли жесточайшие бои за освобождение, было огромное количество героев…

— За последние годы произошли колоссальные изменения воздействия на общественное сознание на постсоветском пространстве. И у нас, к сожалению, целый ряд таких людей. Это прежде всего носители идеологии так называемого либерализма в худшем понятии этого слова. Наверное, как раз они ставили дизлайки.

Ведь вспомним, сколько хая и помоев было вылито даже на День Победы, на военный парад, который проходил 9 Мая. Вспомним оскорбительные комментарии отдельных, я считаю нелюдей, которые недавно оскорбительно комментировали уход из жизни нашего великого актера Василия Семеновича Ланового.

Понятно, что любом обществе есть такая деструктивная часть, она обычно оценивается порядка 10%, может достигать 15%, а в каких-то обществах и больше. Эти люди выступают врагами своего собственного народа.

В данном случае у нас сегодня, слава Богу, политических репрессий в том виде в котором они существовали в 30-е годы нет. Но мы должны четко понимать, что порядка 10%, может быть, 15% населения страны, очевидно, не разделяют тех ценностей, которые разделяет большинство наших граждан, в том числе части, касающихся наших святынь, отношения к государству, к Родине, к армии, к Великой Отечественной войне, к 23 февраля и так далее.