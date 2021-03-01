"Молохи" XXI века: фантастические боевые машины в нашем мире

В 1995–1997 годах был снят телесериал совместного производства Австралии, Польши и Китая "Чародей", его продолжение — "Страна Великого Дракона". Во второй части в нескольких сериях был показан параллельный мир, в котором людям пришлось сражаться с ими же созданными боевыми машинами — "молохами", взбунтовавшимися и решившими их уничтожить. Такая машина в фильме оказалась всего одна, и с ней удалось справиться. Есть ли сегодня нечто подобное в реальности?

Начнем с того, что уже сегодня на выставке вооружений IDEX-2021 эстонской компанией Milrem Roborics был представлен беспилотный танк-дрон Type-X, который может нести на себе самое разнообразное вооружение, включая пушки калибра до 50-мм и управляемые реактивные снаряды. Машина может управляться дистанционно, но она имеет и "искусственный интеллект", который позволяет ей выполнять самые различные рискованные операции без риска для обслуживающего его персонала. Оператор, находящийся вне танка, имеет обзор в 360 градусов, инфракрасный прицел ("молох" в телесериале имел такой же) и высокую скорость движения благодаря наличию на нем дизель-электрической силовой установки. На шоссе она составляет 80 км/ч и 50 км/ч на пересеченной местности. А так как она может двигаться на электромоторах, то и шум от нее невелик, что помогает ее маскировке. Машина гусеничная, поэтому имеет высокую проходимость.

В нашей стране разработке таких роботизированных платформ уделяется самое пристальное внимание, и различных моделей создано предостаточно, включая и образцы, прошедшие испытания в Сирии. Но… все-таки все эти машины, включая и Type-X, не что иное, как… оружие вчерашнего дня. Дистанционно управляющиеся автомобильчики для детей появились очень давно. Поставить на такое "авто" видеокамеру, укрепить заряд взрывчатки — и вот тебе и "дрон". А вот как мог бы выглядеть подлинный наземный дрон, не уступающий по своей эффективности футуристическому боевому "молоху" из австралийского телесериала?

Начнем с того, что австралийские и польские кинематографисты ничего особо фантастического делать не стали, а взяли в качестве ходовой платформы для своего "молоха" шасси от советского бронетранспортера БТР-60ПБ, находившегося на вооружении польской армии. В качестве оружия они поставили на него лазерную пушку, а также предусмотрели внутри него небольшой "заводик" по производству "охотников" — малогабаритных машин-истребителей, которые могут пройти там, где большой "молох" мог бы застрять. Ну а спереди они оснастили его бульдозерным отвалом для разрушения препятствий. И если подумать, то и нашему "молоху" XXI века слишком-то уж вездеходное, то есть гусеничное, шасси и не нужно. Колесную машину проще и дешевле обслуживать. Скорость по шоссе она развивает намного большую. Да и сама гусеница сложнее, дороже и тяжелее.

Вооружение

Пора бы нашим военным сообразить, что время пушек и пулеметов уходит в прошлое. Дрон-истребитель, парящий в воздухе и камнем падающий с неба на цель — вот оружие современное по-настоящему! Значит, на наш "молох" можно в принципе поставить всего лишь шестиствольный сверхскорострельный пулемет для самообороны и все… Главным его оружием вполне могут стать "дроны-охотники", которых методом 3D-печати делает сам наш "молох". Это не исключает и того, что какой-то их запас находится прямо у него в корпусе. Скажем, в цилиндрических контейнерах в виде крылатых малогабаритных ракет с раскрывающимися крыльями и оперением.

Запускается дрон-разведчик, с его помощью за многие километры "молох" находит себе цель. Затем наступает очередь дронов-охотников, которые с помощью видеокамеры или ИК-прицела эту цель находят и… в буквальном смысле этого слова сваливаются ей на голову! Небольшие габариты затрудняют их обнаружение противником, а высокая скорость, с которой эти дроны пикируют на цель благодаря наличию у них на борту ракетного ускорителя, делает проблематичным их уничтожение огневыми средствами. К тому же по одной цели можно ведь запустить не один, а два-три дрона, так что если это вражеский танк, то они его рано или поздно "добьют".

Тут главное уничтожить его на большом расстоянии, не допуская до соприкосновения со своими войсками и техникой.

Ну а 3D-печать позволяет прямо на борту "молоха" делать дроны различного предназначения, подстраиваясь именно под данное поле боя и поставленные перед этой машиной задачи.

Немного о "летающих тарелках"

Другой разновидностью "молоха" XXI века может стать все то же вездеходное колесное шасси, в корпусе которого могут находиться четыре дрона максимальным диаметром 1,5 м и чечевицеобразной формы с… внешним питанием по кабелю. По сути, это самые настоящие "летающие тарелки" с шестью туннелями по периметру со встроенными в них воздушными винтами.

Дело в том, что сегодня уже появились "истребители дронов", которые стреляют в них прочными пластмассовыми сетками. Сетки наматываются на воздушные винты и выводят их из строя. Но против такого дрона любая сеть окажется бесполезной. Тяжелых аккумуляторов на борту нет. Питание осуществляется по кабелю. Контейнеры с противотанковыми ракетами находятся под корпусом. Два дрона из четырех осуществляют ПВО машины, не подпуская к нему дроны противника. А два поочередно поднимаются на большую высоту и уже оттуда производят пуски своих ракет по танкам противника. Естественно, что с высоты в 180 м видно дальше, тогда как сама машина противнику не видна совсем и его прицельным огнем поражена быть не может.

Башня

На том же Type-X в башне находится автоматическая пушка и пулемет. Уже есть вариант Type-X Combat with Loitering Munition Systems, оснащенный пусковой установкой для шести барражирующих боеприпасов-дронов — по сути, как раз то, о чем здесь и шла речь. Однако в данном случае можно пойти еще дальше: сделать башню с вооружением… поднимающейся!

Дело в том, что любой танк — машина, "собранная из парадоксов". Например, танк должен быть как можно более низким по высоте, чтобы не представлять собой заметную цель. И одновременно ему следует быть повыше — "высоко сижу — далеко гляжу". Но в обычном танке это противоречие не преодолевается. Однако если оснастить его П-образной телескопической рамой, внутри которой будет находиться опора башни, то… ее можно будет поднять на значительную высоту, причем быстро. Затем так же быстро прицелиться и произвести выстрел ракетой с боеголовкой, оснащенной системой наведения, действующей по принципу "выстрелил и забыл".

Такие установки с поднимающейся башней могли бы использоваться из засад, поднимая башню над заборами, кустами, небольшими одноэтажными зданиями. И они также могли бы с большим удобством, нежели обычные танки, использоваться в условиях города: поднял башню, наклонил ее вместе с орудием, да еще и сам ствол орудия приподнял — и в итоге получается угол подъема 85 градусов, можно и по чердакам стрелять, и даже по самолетам и вертолетам.

Ну а в дальнейшем ничто не мешает оснастить такую боевую машину и лазерной системой поражения. Ведь ее дизель-электрическая установка, совмещенная с электрогенератором, позволяет получать достаточное количество электроэнергии, чтобы питать тот же боевой лазер. Сначала это может быть сугубо оборонительная система для уничтожения неприятельских дронов — и, кстати, такие установки уже созданы и проходят испытания. Ну а потом, когда лазеры станут мощнее, не исключено, что им найдется и другое применение. Так что "молох" XXI века концептуально вполне может быть похож на машину, придуманную австралийскими кинематографистами еще в 1997 году: многоколесное вездеходное шасси с бульдозерным отвалом, лазерная пушка для поражения подлетающих дронов, а внутри либо кассетная установка для дронов-барражирующих боеприпасов, либо и вовсе 3D-установка для их печати… Разница лишь в том, что у них "охотники" были машинами сухопутными, а тут они станут летающими…

Кстати, есть и еще одно предназначение для подобных машин: например, эвакуация раненых с поля боя. И одним из вариантов Milrem как раз и является THeMIS — малогабаритный робот, обеспечивающий доставку раненых в тыл. Машина эта, кстати, уже эксплуатируется в армиях 11 стран.