Игорь Коротченко: российское танкостроение — лучшее в мире

Киев обвинил Кремль в попытке украсть чертежи украинского "супероружия" — секретного танка Т-84БМ "Оплот". Могли ли они пригодится российскому ВПК и вообще кому-то в мире? Кто ставят "дизлайки" Дню защитника Отечества и своей Родине в целом? Как на это влияет информационная среда? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Игорь Коротченко о сути 23 февраля

— Игорь, вы сказали, что хотя сейчас нет политических репрессий, 10% — 15% населения нашей страны не разделяют ценностей большинства народа, в том числе по отношению к нашим святыням, Родине, Великой Отечественной войне. Почему?

— Всегда в любом обществе есть часть просто озлобившихся людей, которые в силу того, что они озлоблены, отрицают эти даты и вносят в них абсолютно негативный контент. Сейчас это особенно заметно. Таков современный мир, современное общество, в том числе информационная среда. Дело в том, что каждый из нас остается зачастую один на один с тем потоком информации, который предоставляет ему любой гаджет.

Это — вопрос внутренней убежденности, устойчивости, системы ценностей, в том числе идеологических, личностных мотиваций в действиях того или иного человека, которые заставляют его отвергнуть либо принять враждебный нам информационный заряд.

Все-таки сформированная внутренняя среда в России уже достаточна для того, чтобы быть надежным иммунитетом для враждебного информационного воздействия.

Так было и в Великую Отечественную войну. Были те, кто сдавался в плен сознательно, чтобы перейти на сторону немцев, были те, кто сеял панику и мародерство в тылу, были те, кто служили полицаями, шли надсмотрщиками в лагеря.

— Украинская контрразведка заявила о попытках России украсть чертежи секретного танка Т-84БМ "Оплот". Для этого главным управлением Генштаба Вооруженных сил России якобы был завербован сотрудник Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова, когда он находился на российской территории.

У нас сейчас есть очень серьезные передовые разработки, такая мощная современная военная техника. Зачем России красть чертежи украинского танка? Насколько он действительно кому-то интересен? Это может иметь место быть? Или это очередная фантазия Украинских вооруженных сил и украинской контрразведки?

— Мы знаем, как украинские силовые структуры, включая спецслужбы, зачастую выступают с абсолютными фейками. Иногда просто думаешь, это люди так шутят, либо действительно дебилизм их настолько поразил. Я полагаю, что все-таки это — чистый фейк.

Украина фейков

Дело в том, что Российская Федерация по уровню развития современного танкостроения сегодня занимает ведущие позиции в мире.

Напомню, что Россия — единственная страна, которая разработала и серийно производит танк пятого поколения "Армата".

Кстати говоря, этот танк был представлен на недавнем оружейном салоне в Объединенных Арабских Эмиратах. И мы предлагаем уже танк Т-14 "Армата", в том числе, на экспорт тем странам, которые проявят к этому интерес.

Поэтому говорить о том, что Россию интересуют чертежи достаточно старого, более чем 20-летней давности разработки украинского танка как минимум глупо. Говорить о том, что проводится секретная операция с целью получить чертежи этого танка, не выдерживает никакой критики.

Объективно нет никаких секретов в украинском танкостроении, которые могли бы интересовать Россию. Любой российский противотанковый ракетный комплекс гарантированно поражает украинский танк "Оплот".

Даже если представить гипотетический сценарий, когда Украина совершила какую-то военную провокацию, вступила с нами в режим боевых действий, априори любой российский ПТРК гарантированно поражает танк "Оплот". Тем более, даже этих танков на Украине всего нескольких единиц, а все остальное — еще более старые советские танки.

Нет никакой необходимости в получении подобного рода конструкторской документации. Мы опережаем как минимум на два поколения в наших разработках те остатки советской конструкторской мысли, которая еще как-то функционирует на Украине.

Поэтому я уверен, что это была неуклюжая попытка из разряда информационных операций, которые проводила украинская СБУ. Вспомним знаменитое фейковое покушение на Бабченко, когда вроде его ликвидировали, а потом он чудесным образом ожил.

Вспомним другие фейки. Вскрывали там чуть ли не целую подпольную российскую сеть. Но что удивительно, после всех этих многочисленных разоблачений не было ни одного судебного процесса, на котором люди, которые были объявлены российскими агентами, получили бы какие-то сроки заключения в украинском суде.

Десятки разоблачений российских агентов и ни одного приговора.

Я из этого делаю вывод, что все-таки это, прежде всего, информационная составляющая в деятельности СБУ, которая не имеет практических оперативных результатов, но фабрикует подобного рода подставные операции для того, чтобы профилактировать свое собственное население от возможных контактов с любыми российскими структурами. Все это — полный фейк.