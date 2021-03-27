Теплопеленгатор видит всё, но его не замечает Минобороны

В последние годы Россия вернула себе статус мирового лидера в области военно-технических разработок. Тем не менее существуют целые пласты научных знаний, которые проходят незамеченными для высшего руководства страны и руководителей различных управлений оборонного ведомства. Одна из таких областей — тепловая пеленгация. Обо всем этом в эфире программы "Контрольный выстрел" видеостудии "Правда. Ру" рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Закрытая тема вне видимости

Теплопеленгатор — это возможность не облучая объекты каким-либо направленным излучением, какой-либо частотой, то есть, не пользуясь всем тем, что обычно используют в ЛРС или тому подобные техники, фактически не создавая никакого устойчивого канала между целью и вами, вашей установкой, получить изображение объекта или нескольких, причем с его расшифровкой и идентификацией.

Это возможно, потому что прибор улавливает инфракрасное излучение, которое так или иначе излучает в пространство любые объекты и физические тела. Это излучение происходит даже за счет трения о воздух.

Эти микроколебания окружающей среды могут улавливаться за много километров. Поэтому, кстати, теплопеленгатор — одна из самых закрытых тем современности. Одна из самых страшных военных тайн всех стран: на каком расстоянии они могут находить и идентифицировать объекты этим прибором.

Наш теплопеленгатор — лучший в мире

Известно только, что российский теплопеленгатор — уникальный. Он умеет обнаруживать, например, в воздухе птиц, беспилотные аппараты, истребители, тяжелые самолеты и все другие объекты.

Но этот уникальный теплопеленгатор в настоящий момент почему-то не используется, а пылится на складе одного из предприятий, находящегося на территории победоносного "Алмаза-Антея".

Это, кстати, далеко не единственная высокотехничная вещь, которой практически нет в армиях стран НАТО. У авианосца "Шарль де Голль" есть один теплопеленгатор, но он — очень грубый относительно возможностей нашего теплопеленгатора.

Французы в этом отношении — действительно очень развитые ребята, но и они отстают от нас где-то на две ступени. Больше ни у страны, соответственно, и армии мира такого вообще нет.

Характеристики и возможности

Нашим теплопеленгатором занимается система компания "Оптико-электронные технологии", которая фирма была создана порядка двух десятилетий назад. Она сумела собрать и использовать советский опыт и наработки в этом направлении.

В течение четверти века наши инженеры трудились над тем, чтобы создать технику, способную держать в зоне видимости и вести до 50-ти целей в активном режиме, наводить на цель средства ПВО, которые могут уничтожать до четырех целей сразу. Важно, что объект никак не сумеет понять, что он обнаружен и уже находится на прицеле, потому что никакого луча.

Угол места составляет от -5 до 60 градусов, а скорость вращения несколько десятков оборотов в минуту позволяет иметь полную картинку в полусфере, фактически все — от А до Я.

Видны любые цели со скоростью до 800 метров в секунду, то есть — при гиперзвуке.

Прежде всего, естественно, эта техника и предназначена для обнаружения крылатых ракет, потому что обнаружить их фактически невозможно, ибо высота у них — минимальна и они огибают рельеф.

Деньги и энтузиазм

Замечательная фирма, которая занимается этой техникой, делает это по заказу Министерства обороны Российской Федерации. В свое время она и некая головная организация получила для этого дела грант.

Но, к сожалению, этого объема средств хватило для того, чтобы дойти до натурных экспериментов, подготовить полный пакет документации и даже смоделировать и построить прибор первого поколения. Он был достаточно тяжелый — весил около 200 килограммов, потому что предназначен именно для кораблей.

И вот тут дело застопорилось, просто потому, что деньги закончились. И никто, к сожалению, не выделил средств на наших грустных просторах для того, чтобы довести все это дело до конца.

Но наши инженеры продолжили изыскания и сумели построить прототип, который теперь можно монтировать даже на вертолеты и самолеты. Ведь весит он всего несколько десятков килограммов, а его чувствительность еще выше, чем она была у первого прибора.

То есть — уже даже налицо два поколения приборов, которые готовы к серийному производству. И тем не менее никакого внедрения в серийное производство не происходит.

Деньги и время

После моего выступления по этому поводу пришло соответствующее письмо из Министерства обороны, в котором говорится, что будет создана комиссия для приема прибора. Но, к сожалению, воз и ныне там.

И комиссия в лучшем случае может, действительно прибор соответствует своему назначению и действительно нужен армии, флоту и воздушно-космическим силам России, а также силам специального назначения и спецслужбам, включая Федеральную службу охраны президента.

Но дальше, говоря словами из песни Владимира Семеновича Высоцкого, "где деньги, Зин?…" — А ничего подобного, увы, пока не наблюдается и даже не планируется.

Кстати, этот прибор разрешено уже поставлять на экспорт, только в упрощенном варианте. Может получится так, что кто-то его закажет и купит. Тогда наш теплопеленгатор будет служить в вооруженных силах других стран, а у самой России его не будет.

Но даже это не самое главное. Ведь так наша оборонка хотя бы получит средства для дальнейших работ. Совершенно очевидно, что промедли мы еще какое-то время, кто-то нас уже обойдет. Тогда снова повториться история, когда мы из лидеров становились догоняющими.