Военный эксперт: корабль ВМФ России снимет угрозу с "СП-2"

Чтобы оградить от "военной активности" строительство "Северного потока-2" ("СП-2") надо разместить в международных водах корабль МВФ России, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

Под прицелом — "Фортуна"

Оператор "СП-2" — зарегистрированная в Швейцарии компания "Газпром" — Nord Stream 2 AG, сообщила в четверг о появлении в районе строительства (в датской экономической зоне) военной активности.

"После возобновления в январе строительства на шельфе участка "Северный поток-2" возросла активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских (рыболовецких) кораблей зарубежных стран в зоне работ. Эти действия зачастую носят явно провокационный характер ", — цитирует агентство" РИА Новости "Nord Stream 2 AG.

В "Газпроме" подчеркивают, что эта активность возросла вокруг трубоукладочного судна — российской якорной баржи "Фортуна", которая позицианируется, благодаря системе из 12 мощных якорей, каждый из которых удерживает баржу тросами на милю в длину.

"Учитывая, что длина якорных канатов" Фортуны "превышает одну милю, действия подводной лодки могли вывести из строя систему позиционирования всей баржи-трубоукладчика. А это, в свою очередь, приведет к повреждению трубопровода (если баржа не будет сохранять устойчивое положение, последующие участки газопровода столкнутся друг с другом) ", — сообщает Nord Stream 2 AG.

В среду, 31 марта, к "Фортуне" присоединился трубоукладчик "Академик Черски", оснащенный системой автоматического позиционирования.

Особенно активны поляки

Названы 3 инцидента, один из которых завершился столкновением судов: 22 февраля польское рыболовное судно SWI-106 вошло в охранную зону работ и навалилось на судно снабжения "Владислав Стрижев", который, по сути, собой прикрыл баржу, сообщил "Интерфаксу" директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Два других произошли 28 и 29 марта с неопознанной подводной лодкой и польским военным кораблем и обошлись без особых последствий. Кроме того, польский противолодочный самолет регулярно летает на небольшой высоте и близком расстоянии от трубоукладочноrо судна, сообщил Минин.

По данным "Газпрома", "суда не отвечают на запросы и приближаются на опасное расстояние от баржи, прокладывающей трубы. Это создает реальный риск возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями ".

Польша является последовательным противником строительства "Северного потока-2". Как сообщает ТАСС, в Варшаве отвергли обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря,

"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом", — указано в сообщении. "Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря", — заявили в Минобороны.

Спланированная провокация

"Речь идет о четко спланированных и подготовленных провокациях (…) с целью помешать реализации экономического проекта. Это, пожалуй, первый подобный беспрецедентный случай в истории ", — резюмирует ситуацию Nord Stream 2 AG.

Через российское консульство в Германии по первому инциденту был заявлен "морской протест" — официальное заявление, которое подлежит проверке судом или арбитражем.

Пока ни одна из европейских стран не сообщила о перемещении своих военных судов в Балтийское море вблизи строящегося трубопровода.

В комментарии для "Правды.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский, отметил, что, по его мнению, военные самолеты и корабли Польши прямой угрозы не создавали.

"Они провоцировали в ближней зоне некую напряженность. А непосредственно все-таки близко к судам, которые обеспечивают строительство "Северного потока-2", подходили всякие рыболовные катера и суда. Это такое прокси-давление либо через проплаченные силы, либо через свои гражданские структуры", — отметил эксперт.

Чтобы купировать угрозу Виктор Мураховский предложил "разместить в международных водах корабль нашего Военно-морского флота, который оградит от прямых угроз и провокации суда, участвующие в постройке трубопровода "Северный поток-2".

Пока строительство последнего участка газопровода "СП-2" в исключительной экономической зоне Дании близ острова Борнхольм планируется завершить к концу сентября 2021 года.

Возможно, что провокацию, которую Украина намерена устроить в Донбассе, связана с желанием Запада вынудить Германию "похоронить" "СП-2", а вовсе не с гибелью украинских военнослужащих или желанием восстановить свою территориальную целостность.

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