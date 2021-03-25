"Ждём приказа": армии НАТО у границ России

НАТО в Брюсселе провело переговоры глав внешнеполитических ведомств стран-участников. На встрече обговаривается стратегия военного блока до 2030 года, главной сутью которой является противостояние России. Альянс, по сути, вернулся к истокам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вместо визита в Европу начал свои поездки с Дальнего Востока. Он отправился в Южную Корею и Японию, так как основной проблемой для Америки теперь стал Китай.

Администрация Байдена в связи с этим отправила своих людей на мероприятия по координации в сфере безопасности, действий и планов США и их европейских союзников.

Первым из них являлась февральская видеоконференция министров обороны НАТО, в которой принял участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Теперь команда Байдена принимает участие в нынешней встрече в Брюсселе.

Ранее для США главной угрозой являлся международный терроризм, а РФ признавалась стратегическим партнёром НАТО. Но эти времена давно миновали.

Секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместном с Энтони Блинкеном брифинге перед началом брюссельской встречи перечислил "глобальные проблемы", которые союзникам придётся решать.

Россия являлась чемпионом по упоминаниям в приветственном вводном спиче. Последней проблемой оказалось влияние глобального потепления "климата на безопасность".

Со своей стороны, Блинкен не скрывал, что намерен перевести тему противостояния РФ из теоретической в практическую плоскость.

Это подразумевало, что страны ЕС, вовлечённые в проект "Северный поток — 2", обязаны немедленно выйти оттуда. Иначе их ждут санкции США.

В связи с этим Блинкен напомнил, что проект плох для Европы и США и "противоречит собственным целям ЕС в области энергетической безопасности. Это может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других наших близких партнёров или союзников".

Причём вопрос финансирования НАТО, которым донимал всех Дональд Трамп, вообще пока не упоминался.

Как пишет издание Politico, перед встречей в Брюсселе британский премьер-министр Борис Джонсон сам сообщил Йенсу Столтенбергу по телефону, что Лондон увеличит расходы на оборону выше целевого показателя НАТО — 2% ВВП. Это будет сделано за счёт масштабного перевооружения армии.

Отдельной историей является выступление Столтенберга насчёт "серьёзного усиления" Североатлантического альянса Грузией и Украиной.

"Мы проводим серьёзное усиление. Мы развернули боевые группы на восточной части Североатлантического союза, проводим больше учений. Мы активизируем сотрудничество с партнёрами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, это посылает чёткий сигнал любому потенциальному противнику НАТО", — резюмировал Столтенбенг.

Если перевести всё это в столь любимую Западом практическую плоскость, то НАТО разворачивает боевые группы у границы с Россией. Как это называется? Агрессией.

"Они ждут приказа, команды", — предупреждают военные эксперты.

В своё время Наполеон тоже пафосно вещал о защите Европы от России, концентрируя свою Великую армию вдоль её границ.

История склонна повторяться.