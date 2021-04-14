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Автор Александр Шторм

Ввяжутся ли РФ, США и Украина в третью мировую?

Силовые структуры » Министерство обороны

НАТО вовсю обсуждает "агрессию России" у границ Украины, попутно стягивая туда свои силы. Эксперты, рассуждая о потенциальных действиях Запада против России, к единому выводу прийти не могут.

Ввяжутся ли РФ, США и Украина в третью мировую?

Как напоминает Дмитрий Дризе, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в штаб-квартиру НАТО для обсуждения ситуации на Украине. Весь Запад натурально обеспокоен русскими войсками под Воронежем.

Москва, разумеется, считает, что всё, что происходит на российской территории, никого не касается. Но Запад утверждает, что это как раз те части, что пойдут завоевывать Украину.

Ответом НАТО являются учения Defender Europe-2021 в Балтийском регионе. Анонсировано участие 40-тысячной объединённой группировки во главе с США.

"Вроде бы ситуация тревожная. В воздухе пахнет войной. Только вот почему-то не страшно. Всё это напоминает плохую комедию. Другое дело, что если сильно увлекаться, можно, конечно, разжечь мировой пожар", — отмечает эксперт. Хотя, по его словам, основная битва уже вовсю идёт в телевизорах.

Не исключено, что Запад и лично Джо Байден (уже позвонивший Путину) объявят о спасении мира от российской агрессии. Байден поднимет свой рейтинг внутри страны, а Кремль будет констатировать, что с помощью своих вооружённых сил и мастерства дипломатов поставил на место зарвавшихся партнёров. Очень удачный ход перед выборами в Госдуму.

В "Канале визионера", впрочем, на этот прогноз отреагировали утверждением, что если заряженное ружьё снимают со стены, становится совершенно ясно, что оно уже не может не выстрелить. Вопрос только в том, будет ли это холостой выстрел в воздух, или от этого выстрела начнут гибнуть неизвестные герои.

При всём том не исключен массированный артобстрел по всей линии фронта. Проблема этого сценария заключается в том, что он слишком прозрачен для третьих и четвёртых сторон, у которых могут быть совсем другие планы и сценарии по развитию данного сюжета…

В проекте "Мастер пера" пояснили, что такое положение вещей не может остаться без результата. Нагнетание обстановки со стягиванием войск с той и другой стороны российско-украинской границы, а также обострение политических жестов, несомненно, должно привести к кульминации.

Многие ждут крымский вариант присоединения ЛДНР к РФ. В крайнем случае необходимо хотя бы признание Россией этих республик, что уже само по себе будет важным событием, которое вполне укладывается в логику происходящего.

Факт в том, что многострадальный Донбасс — это не Крым с Чёрным морем, целесообразность его принятия в состав РФ не очевидна.

Если бы Кремль ставил перед собой такую задачу, Ростовская область существенно бы увеличилась в 2014 году.

Но виды на этот отколовшийся от Украины регион, судя по всему, все эти годы были иными. Стороны пытались вытянуть всё возможное из Минских соглашений, а теперь ситуация резко переменилась, игра пошла ва-банк, а потому требуется символ проявления политической воли на этом направлении.

По сути, если действительно в российских верхах склоняются к решению включить ЛДНР в состав России, то стратегическое прикрытие такого шага в виде повышения градуса противостояния на западных плацдармах обосновано.

Россия, возможно, посылает сигнал партнёрам, что такой её подход к решению проблемы Донбасса обсуждению не подлежит, как и в случае с Крымом. А если имеются несогласные и возражающие, то наш бронепоезд стоит на запасном пути с расчехлёнными орудиями и пулемётами.

Вопрос Донбасса резко выводит в топ новую повестку, в патриотическую волну которой встраиваются и выборы, и новые планы по восстановлению экономики с определёнными лишениями для россиян, и даже уже подзабытый трансфер.

Западу и Киеву, кроме санкций, ничего не придёт в голову. Взаимная риторика будет продолжать зашкаливать, но уже без нынешнего огонька. На сегодняшний день у российских границ находятся около 40 тысяч военных НАТО и 15 тысяч единиц техники альянса.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что войска на рубежах находятся на учениях. Точное количество военных он не назвал, но указал, что в мероприятиях участвуют две армии и три соединения ВДВ.

Когда начнется Третья мировая?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы крым флот нато ллойд остин учения нато сергей шойгу дмитрий дризе энтони блинкен война в донбассе
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