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Автор Александр Шторм

Эксперты ЕС "назвали" дату вторжения России на Украину

Силовые структуры » Министерство обороны

Французские эксперты считают, что Москва может быть заинтересована в войне с Украиной из-за водной проблемы Крыма.

Эксперты ЕС "назвали" дату вторжения России на Украину

Об этом рассказал в своем материале Atlantico преподаватель геополитики в Высшей школе менеджмента в Париже  Вячеслав Авьюцкий.

Специалист Центра геополитических анализов и исследований, Авьюцкий, разумеется, развивал свои идеи в русле симпатии к Украине и устоявшихся русофобских стереотипов.

Но само мнение о ситуации у европейцев показательно. Авьюцкий рассказывает о военных планах России, опираясь на мнение  Павла Фельгенгауэра, которого он называет "специалистом по обороне".

По его же собственным словам, последний якобы имеет доступ к материалам  секретных совещания российского Генштаба (на самом деле - нет, конечно).

Одно из утверждений - что ВС РФ должны были ударить с юга (со стороны Крыма) и с севера (от Белгорода). Таким образом,  ВСУ попали бы в окружение.

При этом Авьюцкий делает акцент на том, что Россия должна понимать, что как "с Грузией в 2008 году" с Украиной обойтись не получится, потому что ВСУ обучали и вооружали инструкторы США и других стран НАТО.

Собственно, куда в этих выкладках девается тот факт, что грузинскую армию точно также вооружали и обучали американцы, причем - много лет, непонятно.

Авьюцкий считает, что дело имеет смысл не доводить дело до боевых действий. И необходим  переговорный процесс, который заблокирован по причине того, что Москва и Киев не могут договориться.

Минские соглашения сотрудник Центра геополитических анализов и исследований, судя по всему, не читал.

Там прописано, что договариваться необходимо Украине и ЛДНР, а Россия является одним из гарантов соглашений.

По срокам указано, что Москва якобы нападет на Украину после июньской встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Разумеется, никакого желания бросать танки на Украину у РФ нет, но и испытывать ее терпение бесконечно не стоит.

То есть, если в Донбассе начнется полномасштабное наступление ВСУ с большими жертвами среди мирного населения, то ответ Кремля будет жестким.

Авьюцкий, собственно, подтверждает это выводом, что "в случае войны с Россией на Донбассе мы увидим конец украинской государственности".

Вывод, который Россия озвучивает самостоятельно без всяких экспертов много лет. 

Стоит добавить, что в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена, о которой стало известно после недавних телефонных переговоров  лидеров двух стран, стороны применяют «теорию войны и мира».

Как отвечают авторы проекта "Постправда", таким образом Джо Байден формирует переговорные позиции  - санкции, в логике Вашингтона, должны сделать Москву более уступчивой".

Демократический истеблишмент давит на американского президента, но тот, нужно заметить, действует крайне осторожно  - Россия не была отключена от международной межбанковской системы (SWIFT), также санкции не затронули  проект «Северный поток-2». Пресс-конференция, которую провел американский президент, лишь подтверждает его желание зайти на двухсторонний саммит с позиции силы. 

Со своей стороны, Россия не склонна поддаваться подобному шантажу. Ответ может быть крайне жестким и асимметричным.

Готова ли Российская Федерация к войне?
Темы крымнаш война в донбассе павел фельгенгауэр
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