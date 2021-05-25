Договор по открытому небу — всё. Для чего он был нужен? Как теперь будем следить за вероятным противником и чем отвечать на возможную агрессию? — Если рыло Дяди Сэма сунется к нам, мы должны отвечать грубой силой. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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— Игорь, что вы думаете по поводу Договора об открытом небе? Обсуждался ли он в Рейкьявике? Будет ли обсуждаться на дальнейших встречах?
— Нет, этот договор мертв. Вашингтон вышел из него еще раньше. А нам оставаться в нем абсолютно бессмысленно. Мы теперь не сможем совершать полёты, они тоже…
— Это был акт ради доверия между странами.
— Это доверие пусть они свернут в трубочку и в одно место себе поместят. Это уже проходили. Мы помним Рейгана с его "доверяй, но проверяй", как охмуряли и обдуривали Горбачева.
Второй раз такой трюк не пройдет. Все уже ученые, слава Богу. Американцы вышли из этого договора. Это означает, что они в нем не участвуют.
Таким образом российские самолеты, на которых находится соответствующая аппаратура воздушной разведки и инспекционные группы, уже не смогут совершать полеты над территорией США и получать необходимую информацию. Это был формат ведения легальной воздушной разведки.
— Но она же была обоюдная.
— Она была обоюдная, но теперь мы летать над территорией США не сможем, а НАТОвские страны, союзники США, если бы мы оставались в этом договоре, могли бы проводить инспекционные полеты над российской территорией.
И разумеется, все полученные ими данные тут же отправлялись бы в Пентагон. В этих условиях Россия выходит из этого договора абсолютно оправданно. Это — адекватный и единственно реальный вариант реагирования на события.
Вопрос заключается в том, как мы будем теперь компенсировать утрату возможностей проведения инспекционных полетов с точки зрения получения необходимой информации по вооруженным силам стран-членов НАТО и военной активности в этих странах.
Будем компенсировать перенацеливанием и какими-то методами космической разведки. Соответственно, российская спутниковая разведывательная группировка будет сориентирована на решение ряда дополнительных новых задач и функций.
Кроме того, у нас есть система наземной электронной разведки. Она так же будет переориентирована. Национальные технические средства контроля, которыми располагает Россия, по-прежнему позволят нам получать необходимый объем информации по странам НАТО, включая Соединенные Штаты Америки.
— Кстати, вы Рейгана вспомнили по другому поводу, а на днях бывшая советница Рейгана, конечно, девушка уже вполне в годах, обратилась к Путину и попросила российское гражданство. Она разочарована в американском режиме. Не прошло и 40 лет…
— Да, долго думала и вот, наконец, решила. Но мы понимаем, что это — такой дипломатический и политический курьез. Массово они уезжать к нам не хотят. Недвижимость в Крыму и в Подмосковье покупать не хотят.
Россия рассматривается как враг. И мы должны рассматривать США как военного противника. Там, где можем, договариваемся, там, где не можем, жестко отстаиваем свои интересы. А если необходимо, должна быть в руках дубинка.
Если рыло дяди Сэма сунется в двери нашей квартиры, мы должны этой дубинкой очень хорошо отработать для того, чтобы они к нам не совались со своими ценностями так называемыми и с навязываемой демократией, которую они хотят привнести на крыльях своих самолетов.
Их будут встречать комплексы С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2". — Вот чем мы будем встречать американскую авиацию, если она вдруг к нам сунется.
Недавнее заявление белорусского генерального штаба о том, что американские самолеты, стратегическая авиация отрабатывает, в том числе, нанесение ударов по военным объектам в Республике Белоруссия, наглядное свидетельство того, что и белорусы, наконец-то, поняли, откуда исходит угроза миру.
Разумеется, в этой ситуации мы должны усиливать потенциал объединенной системы ПВО России и Белоруссии. Мы поставляем Белоруссии комплексы "Тор-М2". Это очень хорошие — надежные и эффективные — комплексы малой дальности.
В зоне своей ответственности они работают как роботы-автоматы, уничтожая абсолютно любые атакующие цели, с вероятностью, которая приближается к 100%. Первый дивизион "Тор-М2" будет направлен на защиту воздушного пространства над Белорусской АЭС.
Если надо, и дальше будем продолжать поставки комплексов "Тор-М2" в родную нам Белоруссию. Сегодня видим, как поменялась риторика Александара Григорьевича Лукашенко по сравнению с недавним временем.
— В очередной раз.
— Сама жизнь толкает нас в объятья друг к другу. Поэтому будем усиливать ПВО.
— Он — то в объятья, то обратно бежит.
— Конъюнктура. Но теперь белорусский генштаб заявляет, что видит серьезную угрозу от полетов американской стратегической авиации, которая намерена атаковать Белоруссию. Такие заявления просто так не делаются. Поэтому надо укреплять нашу совместную оборону.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".