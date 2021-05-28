Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых

Писатели-фантасты не раз пытались придумать некие способы войны в будущем, причем не просто войны, а войны на расстоянии, при помощи роботизированных механизмов, сберегающих человеческую жизнь.

Например, у Александра Беляева в романе "Властелин мира" жилище Штирнера его противники бомбят с помощью радиоуправляемых самолетов, хотя и неудачно. В романе "Пылающий остров" Александра Казанцева советские пилоты — герои Советского Союза, сидя в уютных креслах и не подвергаясь опасности, "радиоистребителями" управляют с земли.

Изобретатели 20-30-х годов прошлого века пытались строить катера, танкетки и даже танки с радиоуправлением — что-то вроде самоходных мин с зарядами взрывчатки. Но с "телеуправляемыми танками" (так назывались эти машины, хотя телевидением в них даже и не пахло!) дело в то время так и не пошло. Зато сейчас роботы в армии применяются все активнее. Но что может ожидать нас на этом пути в самом недалеком будущем?

Дроны из кубиков!

Сегодня наши СМИ то и дело рассказывают о создании новых БПЛА и боевых наземных танках-роботах, а также машинах для тушения технически сложных пожаров и разминирования местности. Некоторые беспилотники по размерам уже догнали пилотируемые самолеты, а уж своей ценой вполне могут их превосходить. Есть большие дроны, есть маленькие, но… все это, скажем так, результат работы специальных КБ и подведомственных военным организаций. Между тем современная техника подчас представляет собой набор готовых "кубиков", которые остается лишь взять, правильно между собой соединить и получить достаточно простое и дешевое устройство. Пример Илона Маска в данном случае весьма показателен. Однако ничто не мешает по такому же принципу создавать и… дроны!

Дроны из… упаковки!

А теперь давайте представим обычный кусок картона от упаковок. Вырежем из него плоский профиль современного самолета, детали кабины, рули и оперение. Все это соединим при помощи прорезанных в картоне пазов и соответствующих выступов, склеив все это суперклеем, поставим внутрь малогабаритный электродвигатель, две рулевые машинки, блок питания с мощной электробатареей и блок радиоуправления, и — в руках у нас будет самый настоящий дрон! Запускается он с рук. Летает очень быстро и обладает отличной маневренностью. Сегодня в интернете можно увидеть, как по такой технологии сделать летающую модель американского самолета-стелс F117 Nighthawk, который в полете очень похож на настоящий.

И отличаются такие вот дроны от тех, что делаются в солидных фирмах, только тем, что предельно дешевы, а кроме того, на них нет видеокамеры. Но… стоит немного увеличить их размеры, повысить мощность двигателя — и такой вот "картонажный дрон из упаковки" сможет нести не только видеокамеру, но и малогабаритный боеприпас весом, ну, скажем, в 2,5 кг, изготовленный также из бумаги, но с кумулятивной воронкой из обедненного урана. Или под ним установлено стреляющее устройство: открытый с двух сторон ствол, действующий по принципу безоткатного орудия. То есть в нем пуля, заряд и равная весу пули противомасса из… стеклянных шариков. При выстреле пуля летит в одну сторону, шарики в другую, а вот отдачи сам дрон при этом не чувствует!

Операция из недалекого будущего

А теперь представим себе боевую операцию с участием таких дронов в недалеком будущем. На расстоянии 50 км от линии боевого соприкосновения войск в лесу, под прикрытием деревьев, стоит машина "дроновоз" на вездеходном шасси, в грузовом отсеке которого находится несколько сотен таких вот сборных дронов из дешевого картона, но только не коричневого, а светло-голубого небесного цвета. Рулевые машинки и вся проводка на них уже приклеены, как и двигатели. Остается приклеить киль, установить тяги рулей, батарею питания, корпус-кокпит, подвесить боевую часть, проверить работу видеокамеры — и эти дроны можно запускать.

Первым в сторону противника уходит высотный дрон-разведчик и корректировщик, который с высоты в 5-8 километров "все видит, все знает" и передает информацию "своим". Кстати, все электросхемы дронов помещены в так называемую "клетку Фарадея" — оплетку из тонкой медной проволоки для защиты от электромагнитного импульса, которым противник может попробовать помешать их работе.

"Дорогой" дрон-разведчик летит высоко. А вот "дешевые" дроны на скорости 150 км/ч по команде операторов стартуют один за другим и летят очень низко. Поэтому попасть по ним из ручного огнестрельного оружия практически невозможно, к тому же их очень уж много! На каждом из операторов шлем-эмулятор, позволяющий ему видеть все, что видят видеокамеры его дронов, которые он одновременно наводит на цель, пользуясь данными дрона-разведчика.

Дроны атакуют!

И вот уже территория противника… Дроны по очереди, один за другим, атакуют цели. У "стрелковых" операторы наводят перекрестия прицелов на одиночных солдат противника и… подают сигнал на отстрел безоткатных боеприпасов. "Дроны с кумулятивным зарядом" находят вражеские танки, делают "горку" и устремляются на них сверху, чтобы поразить башенные люки или моторный отсек. А другие пролетают еще дальше и попадают в грузовые автомобили, бензовозы, полевые кухни, валятся с неба на артиллерийские позиции. Конечно, какое-то их количество противник сбивает, но только дронов что-то очень уж много. К тому же сделаны они из картона, пропитанного бертолетовой солью, и при поражении они вспыхивают, как факелы, тоже, в общем-то, не доставляя этим противнику особой радости, мало ли где такое вот горящее "устройство" упадет, да еще и взорвется.

По примеру кино…

В кинофильме "Иллюзия убийства-2" с помощью детской игрушечной подводной лодки с дистанционным управлением, на которой закреплен пневмопистолет, стреляющий парализующими иглами, выводят из строя гангстера-мафиози. Но… ничто не мешает оснастить чем-то подобным и такие вот дроны. Чтобы они не убивали солдат противника, а выводили их из строя на какое-то время. Тут опять-таки главное — дешевизна и количество запускаемых в сторону противника дронов!

Танки-дроны стреляют очень далеко…

Значительно более дорогим, но в целом все равно значительно более дешевым оружием могут стать и танки-дроны. Причем несколько необычные. Сегодня танк-дрон мыслится практически как копия танка "Армата" (кстати, такая модель уже разрабатывается под названием "Штурм"), но с искусственным интеллектом внутри и значительно более легким бронированием. Но… такая машина все равно будет безумно дорогой.

А что, если сделать танк, внешне практически неотличимый от той же "Арматы", но…без брони вообще, из самых что ни на есть дешевых материалов, соответственно, очень легкий. Тогда ему и мощный двигатель не понадобится, хотя скорость у него все равно будет очень высокой. Пушка имеет револьверный барабан, ну, скажем, на 12 запускаемых через ствол… дронов с раскрывающимися крыльями, оперением, видеокамерой и кумулятивным противотанковым зарядом. Кроме того, такой танк следует в свою очередь снабдить оружием против БПЛА противника, действующим на достаточно близком расстоянии. Операторы дронов, выстреливаемых такими танками, даже близко к ним не подходят, поскольку это хорошая мишень для противника, а передвигаются на небольших маневренных и малозаметных вездеходах.

"Танки-поддавки"

Противник, безусловно, заметит приближение к его позициям подразделения мощных современных танков и будет стараться всеми силами их уничтожить, привлекая для этого самые различные огневые средства. Но этим самым он демаскирует и себя, и позволит в свою очередь нанести по нему сокрушающий удар. А эти "танки-поддавки" будет особо-то и не жалко. Тем более, они тоже могут пострелять по противнику, причем не на 5 км, как сейчас, а на все 20, 50, а то даже и 100 км — все это будет зависеть от типа заряжаемых в них дронов!

Так что, конечно, сложные, большие и дорогие, многофункциональные дроны из самых современных материалов… нужны! Они говорят об уровне развития науки и техники своей страны, и обладание ими — это сертификат на военную мощь наряду с танками, авиацией и ракетоносным подводным флотом. Но… не надо забывать и о том, что простейший боевой дрон из картонажной упаковки может быть сегодня изготовлен буквально в любом сарае. И он тоже может убивать!