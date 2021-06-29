Партизанское движение в годы ВОВ: решающие диверсии

Партизанское движение — уникальное в своём роде явление. В разные периоды истории народное сопротивление не раз помогало войскам в борьбе с неприятелем, однако таким организованным и профессиональным оно никогда не было.

Первые партизанские формирования стали появляться уже в самом начале войны, когда немцы стремительно оккупировали территории Советского Союза, а регулярная армия была вынуждена отступать. Именно в захваченных нацистами населённых пунктах и стали появляться первые очаги партизанского движения. Однако первоначально они были разрозненны и немногочисленны, что не позволяло им оказывать существенного влияния на ведение боевых действий.

Формировались партизанские подразделения в основном там, где их деятельности способствовали природные условия: были густые, труднопроходимые леса, болота и топи, горы. В степной местности немцам удавалось быстро вычислять и накрывать группы партизан. Основными регионами деятельности партизан были Белоруссия, Украина, Карелия, Крым и Прибалтика. Тем не менее партизанские формирования в той или иной мере вносили вклад в деятельность войск на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Почему люди уходили в партизаны

Среди факторов, побуждающих население оккупированных территорий вступать в партизанские отряды, можно выделить особую жестокость, с которой немцы обращались с жителями захваченных населённых пунктов. Даже при самом незначительном поводе любого из них могли избить, угнать на работу в Германию или даже казнить. Зверства захватчиков вынуждали людей уходить в леса и вступать в ряды партизан.

Уже осенью 1941 года руководство СССР осознало важность деятельности партизан. С этого периода партизанские отряды стабильно взаимодействовали с частями регулярной армии и совместно выполняли боевые задачи. В это же время партизаны стали обеспечиваться оружием, боеприпасами и всем необходимым для ведения войны.

Небольшие партизанские группы были вооружены в основном лёгким стрелковым оружием: пистолетами, автоматами, винтовками. Крупные формирования могли иметь в своём арсенале миномёты и средства борьбы с бронетехникой противника.

Для повышения боеготовности партизанских отрядов в их главе стали ставить боевых офицеров. Изначально отряды зачастую возглавляли обычные крестьяне, не имевшие опыта ведения реальных боевых действий, что приводило к большому проценту потерь среди партизан. Кроме того, в формирования направлялись специальные инструкторы, обучающие партизан ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

Цели партизан

Основной задачей партизан было ведение боевых действий в тылу противника. Партизанские подразделения мешали работе путей снабжения и обеспечения немецких войск, подрывали работу железнодорожных путей, мостов, магистралей, переправ. Кроме того, партизаны совершали диверсионные рейды в тыл противника, целью которых был захват в плен и уничтожение немецких солдат и офицеров. Таким образом подпольщики могли собирать и передавать важную для армии информацию о неприятеле. Помимо этого, партизаны занимались и проведением разведки.

"Рельсовая война" и "Концерт"

Одной из важнейших операций советских войск, в которой ключевую роль сыграли именно партизаны, стала "Рельсовая война". В августе 1943 года крупные партизанские формирования были переброшены в тыл групп армий "Центр" и "Север". Одновременно, украинские партизаны действовали в тылу группы армий "Юг". Всего в операции приняли участие около 100 тысяч партизан. В результате операции, которая продлилась чуть более месяца, партизаны смогли уничтожить около 215 тысяч рельсов, сотни немецких эшелонов с вооружением и продовольствием, мосты и иные инженерные сооружения. Результатом "Рельсовой войны" стало то, что оперативное снабжение немецких войск в данном районе сократилось на 40%, что имело для врага просто катастрофические последствия.

Ещё одной значимой вехой в истории партизанского движения стала операция "Концерт". Целью операции стал срыв снабжения немецких войск в битве за Днепр. В первую очередь партизанам необходимо было нарушить железнодорожное сообщение между подразделениями захватчиков. Кроме того, партизаны активно взрывали мосты, тем самым нарушая сообщение другими видами наземного транспорта. В результате снабжение немецких войск упало почти вдвое, что сыграло важную роль в исходе битвы.

Партизанское движение внесло огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Самое массовое в истории народное сопротивление наносило врагам существенный урон, а порой играло решающую роль в битвах. Наряду с военными, партизаны стали настоящими героями той войны, многие из них были удостоены высоких званий и наград, а память о них сегодня живёт на страницах истории и в культуре народа.